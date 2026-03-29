29 март 1944 г. Бомбардировката над София

На 29 март 1944 година София отново е бомбардирана от англо-американската авиация.
Бомбардировките на България са поредица от нападения срещу София и други български градове и села от британските ВВС и ВВС на САЩ, по време на Втората световна война.
Те започват от пролетта на 1941 година и продължават до есента на 1944 година. Те са реални бойни действия срещу гражданско население.
При всички тези нападения София е отбранявана само от противовъздушната артилерия, защото, както бе споменато по-горе, българската авиация не разполага е нощни изтребители.
На 30.3.1944 г, е извършено най-тежкото въздушно нападение над София. То е осъществено от 450 бомбардировача Б-24, Б-17, Б-25 "Митчел" и Хендли Пейдж „Халифакс", които се охраняват от около 150 изтребителя П-38 „Лайтнинг".
В отбранителните боеве вземат участие 1/6, 2/6 и 3/6 орляци, водени от своите командири -Капитаните Русев, Боишаков и Топлодолски.
1/6 орляк излита от летище Марно поле, Карловско, с 28 „Девоатин"-а, а 2/6 орляк (базиран на летище Враждебна) излита с 25 самолета - 19 Ме-109 Г-2 и 6 „Девоатeн"-а. Дислоцираният на летище Божурище 3/6 орляк излита с 20 Ме 109Г-6.
От Изтребителната школа в Долна Митрополия излита една четворка от учебно-бойни изтребители „Авиа" Б-135 начело с капитан Кръстю Атанасов (началник на школата), в която влизат още пилотите инструктори: поручик Петър Манолов и фелдфебелите Йордан Фердинандов и Недю Колев.
На този ден българските летци изтребители свалят 4 бомбардировача. Особено се отличава подпоручик Христо Костакев, който улучва една крепост, която експлодира във въздуха, и разрушава още една, летяща до нея.
Другите два бомбардировача са свалени от поручик Неделчо Бончев и подпоручик Виктор Атанасов. Повредени са 9 бомбардировача. Свалени са и 3 изтребителя П-38 „Лайтнинг" - от поручиците Богдан Илиев и Васил Шишков и от подпоручик Генчо Димитров.
Повредени са 3 противникови изтребителя.
Загиват поручик Иван Бояджиев и фелдфебелите Йордан Кубадинов и Христо Цанков. С парашут скачат подпоручиците Божидар Кузмов и Иван Касиянов.
Последната бомбардировка над София се извършва на 17.4.1944 г. В нея вземат участие 350 бомбардировача Б-24, Б-17 и „Стърлинг". Те се охраняват от 100 изтребителя П-47 „Тъндърболт" и П-51 „Мустанг". Ударът е нанесен в 12,20 ч. последователно на 8 вълни с излизане на групите от запад, северозапад, север и североизток.
Противовъздушната артилерия участва в отразяването на удара с всичките си 12 тежки батареи.
От 2/6 орляк излитат 16 Ме-109 Г-6 и 2 „Девоатин"-а, които провеждат първата си атака понятно над София. Изненадан от силното изтребително прикритие на противника, орлякът се разделя на две групи, които продължават атаките си при отлитането му над района на Кюстендил.
От 3/6 орляк излитат 14 Ме-109 Г-6. Орлякът успява да проведе една атака по противника преди излизането му над София, след което го преследва до жп линията Кюстендил-Горна Джумая.
От 1/6 орляк излитат само 5 ,Девоатeн"-а и се явяват над София след оттеглянето на противника.
При неравния въздушен бой е свален един Б-24 с таран, извършен от поручик Неделчо Бончев от 2/6 орляк. Това е вторият таран в българската авиационна история след този на капитан Димитър Списаревски.
Поручик Бончев успява да се спаси, скачайки с парашут. Повредени са 5 противникови бомбардировача и 1 изтребител.
В този въздушен бой българските изтребители понасят най-големите загуби за цялата война.
Това се дължи на обстоятелството, че те за първи път участват във въздушна битка с едномоторните изтребители П-51 „Мустанг". По силует последните много приличат на месершмитите и нашите летци в началото на боя ги смятат за свои. Някои от тях даже ги приканват с разклащане на крилете да се приближат.
Когато се открива грешката, е твърде късно. Загиват 4-ма пилоти от 2/6 орляк (подпоручик Веселин Рачев, поручик Христо Арнаудов, поручик Димитър Попов и подофицер Атанас Кръстев) и 2-ма пилоти от 3/6 орляк (поручик Любен Кондаков и подпоручик Иван Стефанов).
Поради повреди в самолетите и ранявания във въздушните боеве принудителни кацания извършват 3-ма летци, и други 3-ма се спасяват с парашут (между тях и командирът на 2/6 орляк капитан Николай Бошнаков).
В историята на българската изтребителна авиация 17.4.1944 г. остава като „черния" Великден.
След тази дата София не е повече бомбардирана.
Поставената цел от англоамериканците излизането на България от войната, не е постигната.
Сега усилията на съюзническата авиация се насочват срещу румънския петролен център при Плоещ. При това положение новата задача на нашите изтребители е да пресрещат американските бомбардировъчни формации, завръщащи се от Румъния.
До 26.8.1944 г., когато е последното въздушно противоборство над България, нашите изтребители свалят 37 бомбардировача и 16 изтребителя.
Повредени са 48 бомбардировача и 22 изтребителя.
На територията на България падат 120 противникови самолета, в които загиват 256 души.
Пленени са 329 съюзнически летци.
От българска страна във въздушните боеве загиват 16 летци изтребители, а други 6 при изпълнение на служебните си задължения.
Това е сухият език на статистиката, но зад него се крият огромната смелост и воля на българските летци при борбата им с противниковата авиация.
Презирайки смъртта, всеки път те излитат за защита на своето отечество с ясното съзнание,че вероятността да загинат е многократно по-голяма от тази да оцелеят!
И днес, повече от 60 години след последните въздушни боеве над България, ние продължаваме да черпим вдъхновение от подвига на онези достойни българи, бранили родното небе през 1943-1944 г.
Цв. Цветанов е чист като сълзичка.
А БокоБ е бг Айнщайн в геополитиката, въпреки че ще остане непризнат защото не само не умее чужд език, но и български говори само с прасетата
08:41 29.03.2018
11 Историята помни този демон
Чърчил.
09:10 29.03.2018
18 Свалиха рапторче
До коментар #8 от "tost":Как ще е шут Рейгън;)
Той е идол на нашите евро джендъри във форума
13:25 29.03.2018
19 Майка ти
До коментар #8 от "tost":Нашите тролове като чуят Рейгън и се подмокрят,застават мирно пред компютъра и пишат наведени в поза "Г"
13:28 29.03.2018
24 факти от миналото
До коментар #15 от "456":тях ги е страх понеже не само ние но и те помнят какво е било тук преди 10 века кой са властвали и каква и до къде се е простирала България и колко силна е била какво е правила страх ги е че ще си върнем силата която сме притежавали и понеже ги е страх правят това което е най лесно вътрешно унищожение защо иначе да ни използват за заден двор целта им е че просто не знаят какво ще стане ако се осъзнаем и заради това ни контролират защо Сан Стефанския мирен договор ни отрязва страната така от всякъде понеже ги е било страх от толкова голяма държава близо до Русия по време на световните войни сме имали 1 милион армия на 5 милиона население били сме 2 държава с най много единици а сега нищо и не само това Одрин през Първата световна 300 човека го защитават 5 месеца от постоянни бомбардировки и нападения по земя и как са успели с тактика и инстинкт за оцеляване.
Заключението ми е че тях просто ги е страх от силата на България през вековете на духа им който те са пазили по време на робство за силата на вярата и за историята на Константинопол който е бил под обсада 6 пъти 5 от тях са били на България и един на османците като от 5 Български 4 са били навлизали и превземали града а един е бил прекратен с мирен договор който в последствие се разваля и Константинопол бива частично опожарен от Българите когато са започнали да го превземат това е история и факти показващи могъществото на Българския народ
22:56 29.03.2018
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ СМЕ СПАСИЛИ БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ :)
Коментиран от #55
04:20 29.03.2026
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ БОЙ ЛУКАНКАТА ВМЕСТО ОТЗАД ПРЕЗ УСТАТА,
НО НЕ СА НИ БОМБАНДИРАЛИ :)
04:22 29.03.2026
40 Тръгвай!
До коментар #7 от "Юююбряяяяя":Какво чакаш?!
Или от диванният патриотизъм,не е като реалният...?!
06:59 29.03.2026
43 ПЪГУОШ
Те не са такива хора ! Те са справедливи , хуманни , добродушни и толкова , толкова добри хора !
Защо лъжете ? Нали лошите са само и единствено РУСНАЦИТЕ ? Така поне твърдят западните ни големи батковци А ?
09:07 29.03.2026
44 Гогата Чаушев
Коментиран от #47, #49
09:11 29.03.2026
45 Петер Брьогел
Ако се загледаме в историята им , ще видим , че това е така от стотици години. И явно това е и начина им на живот . Без това ИЗБИВАНЕ те не могат да дъществуват. То е 0сновоположно в тяхната идеология и жажда за господство !
А доказателствата ги гледаме дори и днес !
09:11 29.03.2026
46 Ало - Ало.....
До коментар #38 от "Георги":Ами как иначе ! НАЛИ Така повеляват новите евро-демократични ценности , които ни карат да изповядваме ? ! Трябва да сме послушни , иначе ще ни скастрят и санкционират , като непослушно дете !
09:15 29.03.2026
47 э абаротное
До коментар #44 от "Гогата Чаушев":А след 10 ноември сме СВОБОДНИ и НЕЗАВИСИМИ ли ?
Я да чуем мнението ти ! Давай...............
09:16 29.03.2026
49 Тартаковер
До коментар #44 от "Гогата Чаушев":Дай ни класификация и степен на тежест на различните ни РОБСТВА-зависимости , които са ни мачкали ......Турско , Византийско , Руско , Западно , Тиквено-Магнитно ?!
09:21 29.03.2026
51 тиквенсониада
До коментар #5 от "Глупак":Не закачай Бойко ! Той е полуБОГ , с тенденция да стане скоро даже и цял БОГ ! Почитай го , уважавай го и го боготвори. Той заслужава , ако не паметник , то поне 1 мавзолей в Банкя ! Мавзолей на байганьовщината.
09:31 29.03.2026
54 опитвали
До коментар #36 от "Перо":са да поправят най-тежките престъпни грешки срещу страната ни от измекяр-политиците начело с Б.Филов. По ганьовски вкарали ни безразсъдно след смъртта на Борис III във ВСВ, когато вече се види, че Хитлер губи. Вечна памет на момчетата !....
Коментиран от #60
10:42 29.03.2026
55 опитваш
До коментар #31 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":манджа с грозде да пробутваш, а забравяш как след ПСВ България остава цяла само благодарение на президента на САЩ Удроу Уилсън, но за "благодарност" им обявяваме война едно поколение по-късно - тая е сметката. Това, че са спасени евреи тук тогава е отделен въпрос. Спасени са българските евреи от ц.БорисIII по настояване на духовенството и немалко смели българи, но царят е заличен сетне, а държавата влиза във войната на страната на Хитлер.....
11:02 29.03.2026
57 €вро-дж€нд€ра$т
БЪЛ ГА РИ-ГЛ . ПА ЦИ! БЪЛ ГА РИ- ГЛ . ПА ЦИ!
КОЙ НЕ СКАЧА Е РУ СО ФИЛ! КОЙ НЕ СКАЧА Е РУ СО ФИЛ!
МРА ЗЯ ГИ ТЕЗИ РУСНАЦИ-СЛАВЯНИ, ПРАВОСЛАВНИ, ХЕТЕРОСЕКСУАЛНИ,ПИШАТ НА КИРИЛИЦА, ХОМОФОБИ,АГРЕСОРИ, ЛЪЖАТ,ЧЕ СА НИ ОСВОБОДИЛИ ОТ ТУРСКО РОБСТВО!
НЕ Е ВЯРНО, добрата стара англия и нейният външен мини$тър диз ра€ли НИ ОСВОБОДИХА!
11:27 29.03.2026
58 Минувачка
На думи има много патриоти, на които е свидна националната памет, но на дела е друго. Ако някой реши да се разходи по бул. “Петко Каравелов” край Южния парк, може и да забележи в отворено междублоково пространство с начупен асфалт, прогнили пейки и купища боклуци паметника на загиналите българските летци. Там няма кой да сложи китка и да помълчи.
При тези бомбардировки голяма част от центъра на София е срината, жертвите са над 3 000 мирни граждани…
11:34 29.03.2026
60 да не
До коментар #54 от "опитвали":бяха служили и на престъпната фашагонацистка кауза биха били достойни за всенародна почит и поклонение. Само Бог знае всекиго и съдейки според делата му, прощава или не.......
До коментар #15 от "456":да се забравят героите ,но врмената вече са други...
14:09 29.03.2026
63 Ердоган
До коментар #1 от "Дедо Йоцо":Последно копейките със или против нацистите сте? Руснаците да ни освободили от нацизма, а американците какво са правили? И двете да правили това, което прави Путлер в Украйна, бори ли са се с нацизма там, където го няма
19:01 29.03.2026
64 Ердоган
До коментар #52 от "Джантракаде":Американците и руснаците са се борили срещу нацизма, както сега Путлер в Украйна
19:03 29.03.2026