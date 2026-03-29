29 март 1944 г. Бомбардировката над София

Венцислав Михайлов

На 29 март 1944 година София отново е бомбардирана от англо-американската авиация.

Бомбардировките на България са поредица от нападения срещу София и други български градове и села от британските ВВС и ВВС на САЩ, по време на Втората световна война.

Те започват от пролетта на 1941 година и продължават до есента на 1944 година. Те са реални бойни действия срещу гражданско население.

При всички тези нападения София е отбранявана само от противовъздушната артилерия, защото, както бе споменато по-горе, българската авиация не разполага е нощни изтребители.

На 30.3.1944 г, е извършено най-тежкото въздушно нападение над София. То е осъществено от 450 бомбардировача Б-24, Б-17, Б-25 "Митчел" и Хендли Пейдж „Халифакс", които се охраняват от около 150 изтребителя П-38 „Лайтнинг".

В отбранителните боеве вземат участие 1/6, 2/6 и 3/6 орляци, водени от своите командири -Капитаните Русев, Боишаков и Топлодолски.

1/6 орляк излита от летище Марно поле, Карловско, с 28 „Девоатин"-а, а 2/6 орляк (базиран на летище Враждебна) излита с 25 самолета - 19 Ме-109 Г-2 и 6 „Девоатeн"-а. Дислоцираният на летище Божурище 3/6 орляк излита с 20 Ме 109Г-6.

От Изтребителната школа в Долна Митрополия излита една четворка от учебно-бойни изтребители „Авиа" Б-135 начело с капитан Кръстю Атанасов (началник на школата), в която влизат още пилотите инструктори: поручик Петър Манолов и фелдфебелите Йордан Фердинандов и Недю Колев.

На този ден българските летци изтребители свалят 4 бомбардировача. Особено се отличава подпоручик Христо Костакев, който улучва една крепост, която експлодира във въздуха, и разрушава още една, летяща до нея.

Другите два бомбардировача са свалени от поручик Неделчо Бончев и подпоручик Виктор Атанасов. Повредени са 9 бомбардировача. Свалени са и 3 изтребителя П-38 „Лайтнинг" - от поручиците Богдан Илиев и Васил Шишков и от подпоручик Генчо Димитров.

Повредени са 3 противникови изтребителя.

Загиват поручик Иван Бояджиев и фелдфебелите Йордан Кубадинов и Христо Цанков. С парашут скачат подпоручиците Божидар Кузмов и Иван Касиянов.

Последната бомбардировка над София се извършва на 17.4.1944 г. В нея вземат участие 350 бомбардировача Б-24, Б-17 и „Стърлинг". Те се охраняват от 100 изтребителя П-47 „Тъндърболт" и П-51 „Мустанг". Ударът е нанесен в 12,20 ч. последователно на 8 вълни с излизане на групите от запад, северозапад, север и североизток.

Противовъздушната артилерия участва в отразяването на удара с всичките си 12 тежки батареи.

От 2/6 орляк излитат 16 Ме-109 Г-6 и 2 „Девоатин"-а, които провеждат първата си атака понятно над София. Изненадан от силното изтребително прикритие на противника, орлякът се разделя на две групи, които продължават атаките си при отлитането му над района на Кюстендил.

От 3/6 орляк излитат 14 Ме-109 Г-6. Орлякът успява да проведе една атака по противника преди излизането му над София, след което го преследва до жп линията Кюстендил-Горна Джумая.

От 1/6 орляк излитат само 5 ,Девоатeн"-а и се явяват над София след оттеглянето на противника.

При неравния въздушен бой е свален един Б-24 с таран, извършен от поручик Неделчо Бончев от 2/6 орляк. Това е вторият таран в българската авиационна история след този на капитан Димитър Списаревски.

Поручик Бончев успява да се спаси, скачайки с парашут. Повредени са 5 противникови бомбардировача и 1 изтребител.

В този въздушен бой българските изтребители понасят най-големите загуби за цялата война.

Това се дължи на обстоятелството, че те за първи път участват във въздушна битка с едномоторните изтребители П-51 „Мустанг". По силует последните много приличат на месершмитите и нашите летци в началото на боя ги смятат за свои. Някои от тях даже ги приканват с разклащане на крилете да се приближат.

Когато се открива грешката, е твърде късно. Загиват 4-ма пилоти от 2/6 орляк (подпоручик Веселин Рачев, поручик Христо Арнаудов, поручик Димитър Попов и подофицер Атанас Кръстев) и 2-ма пилоти от 3/6 орляк (поручик Любен Кондаков и подпоручик Иван Стефанов).

Поради повреди в самолетите и ранявания във въздушните боеве принудителни кацания извършват 3-ма летци, и други 3-ма се спасяват с парашут (между тях и командирът на 2/6 орляк капитан Николай Бошнаков).

В историята на българската изтребителна авиация 17.4.1944 г. остава като „черния" Великден.

След тази дата София не е повече бомбардирана.

Поставената цел от англоамериканците излизането на България от войната, не е постигната.

Сега усилията на съюзническата авиация се насочват срещу румънския петролен център при Плоещ. При това положение новата задача на нашите изтребители е да пресрещат американските бомбардировъчни формации, завръщащи се от Румъния.

До 26.8.1944 г., когато е последното въздушно противоборство над България, нашите изтребители свалят 37 бомбардировача и 16 изтребителя.

Повредени са 48 бомбардировача и 22 изтребителя.

На територията на България падат 120 противникови самолета, в които загиват 256 души.

Пленени са 329 съюзнически летци.

От българска страна във въздушните боеве загиват 16 летци изтребители, а други 6 при изпълнение на служебните си задължения.

Това е сухият език на статистиката, но зад него се крият огромната смелост и воля на българските летци при борбата им с противниковата авиация.

Презирайки смъртта, всеки път те излитат за защита на своето отечество с ясното съзнание,че вероятността да загинат е многократно по-голяма от тази да оцелеят!

И днес, повече от 60 години след последните въздушни боеве над България, ние продължаваме да черпим вдъхновение от подвига на онези достойни българи, бранили родното небе през 1943-1944 г.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо Йоцо

    155 4 Отговор
    Нека Цветанов и Борисов да прочетат това!Ама на-дали!Четенето трудно им се отдава ...

    Коментиран от #63

    07:38 29.03.2018

  • 2 kick

    129 7 Отговор
    Българите са били велики някога!

    07:42 29.03.2018

  • 3 Хахаха

    100 11 Отговор
    Ами тогава да подкрепим Англия. !!!!!!
    Хахаха

    07:47 29.03.2018

  • 4 Сандо

    139 2 Отговор
    Черпиме чушки, хората тогава са имали чест и самосъзнание, а не само гъз който се дава на този и онзи.
    Да го дух.т всички предатели!

    07:50 29.03.2018

  • 5 Глупак

    103 10 Отговор
    Гласувайте за ГЕРБ
    Цв. Цветанов е чист като сълзичка.
    А БокоБ е бг Айнщайн в геополитиката, въпреки че ще остане непризнат защото не само не умее чужд език, но и български говори само с прасетата

    Коментиран от #51

    07:52 29.03.2018

  • 6 Янките вън

    111 6 Отговор
    САЩ , най-големите тррористи на света. Рубин, вън, персона шут в га за.

    07:58 29.03.2018

  • 7 Юююбряяяяя

    117 8 Отговор
    Позора и паметник да им вдигнем на убийците и нито един българин не се намери с чук да не го натроши! ПОЗОР!!!

    Коментиран от #40

    08:06 29.03.2018

  • 8 tost

    85 4 Отговор
    А за оня шут Рейгън нищо не казвате,че и паметник му направихте.

    Коментиран от #18, #19

    08:41 29.03.2018

  • 9 ААА

    68 6 Отговор
    Не случайно са казвали,че сме една от трите нации родени войници.

    08:52 29.03.2018

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Историята помни този демон

    79 5 Отговор
    Унищожете ги и изорете земята с нашите бомби-да става само за садене на картофи.
    Чърчил.

    09:10 29.03.2018

  • 12 БОДИЛ

    80 5 Отговор
    И сега тези дето ни бомбандираха тогава , подготвяйки ни "картофено поле " , пак толкова са загрижени за народа и държавата ни !!! Само ни командват и използват за заден двор на Европа и първа спирка на ми гранит !!!

    09:26 29.03.2018

  • 13 Анонимен

    80 4 Отговор
    Чърчил враг номер едно на България.

    09:36 29.03.2018

  • 14 ванката

    71 4 Отговор
    няма ли кой да я прати тази новина на оняа патка тервза мей ейтака просто да си знае че ние помним въпреки продажните ни политици шампиони по даване на дупе

    09:39 29.03.2018

  • 15 456

    80 5 Отговор
    Тези бомбардировките са една малка част от всичкото зло което Англия ни е причинила. Слава на нашите войници защитавали с чест, достойнство, мъжество, храброст и най вече със сърце и душа нашата Родина. И сега нашите изедници( депутатите, правителството) ще искат да имаме солидарност с колонизаторите Англия? Няма как да стане, защото българският народ ПОМНИ

    Коментиран от #24, #61

    09:49 29.03.2018

  • 16

    65 3 Отговор
    Вечна слава на нашите военни летци -унищожители на англо - сащските подли убийци .

    12:04 29.03.2018

  • 17 Да ви таковам британците

    68 5 Отговор
    Виж ги 450 бомбардировачи пратили.И пак нашите доста добре се справили.Срещу гражданското население...много мил жест на Великобритания.И то при условие че нито един наш войник не е пратен на източния фронт.Въпреки натиска на Хитлер.

    13:18 29.03.2018

  • 18 Свалиха рапторче

    55 4 Отговор

    До коментар #8 от "tost":

    Как ще е шут Рейгън;)
    Той е идол на нашите евро джендъри във форума

    13:25 29.03.2018

  • 19 Майка ти

    45 4 Отговор

    До коментар #8 от "tost":

    Нашите тролове като чуят Рейгън и се подмокрят,застават мирно пред компютъра и пишат наведени в поза "Г"

    13:28 29.03.2018

  • 20 jfoxfk

    64 5 Отговор
    Всички злини на България идват от Англия. Като се почне от Берлинския конгрес през 1СВ, през бомбардировките и т.н. САЩ тогава само ги подкрепят. Сега същите хора си умират да ни съветват и обвиняват как не сме демократични. Баща ми, като дете и дядо ми са свидетели на тази бомбардировка. Бомбардирали са работническият квартал - Ючбунар и центъра. Не зная каква точно и ВОЕННАТА НЕОБХОДИМОСТ, но това едва ли е интересувало гадните ингилизи. Те и американците САМО ТОВА ЗНАЯТ война с МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ. Дори в битката за Англия, германската авиация атакува само военни обекти до първата бомбардировка над Берлин, осъществена по заповед на "демократа" Чърчил. По късно когато германската авиация бомбардира Ковънтри това не е случайно Той е център на английската самолетостроителна промишленост.

    13:41 29.03.2018

  • 21 Хикс игрек

    62 4 Отговор
    В момента има огромен натиск върху България от тези нагъл ци да ги подкрепим.Преди няколко години един техен запалянко беше ударил наш сервитьор с камък.Осъдиха го нашите, плакаха британците да лежи в техен затвор.Нашите се съгласиха.Като кацна на острова, веднага го амнистираха и си отиде в тях.Така уважават България.Подкрепа обаче изискват.

    13:52 29.03.2018

  • 22 Варна харем

    45 1 Отговор
    Помня го случая.Мисля че беше на Златни пясъци.Беше разбил главата на момчето с камък.Били на мач в Истанбул от шампионската лига.И минали през Варна.

    13:56 29.03.2018

  • 23 Средна възраст

    39 3 Отговор
    И това ако не е военно престъпление,мирни жители!

    21:13 29.03.2018

  • 24 факти от миналото

    30 3 Отговор

    До коментар #15 от "456":

    тях ги е страх понеже не само ние но и те помнят какво е било тук преди 10 века кой са властвали и каква и до къде се е простирала България и колко силна е била какво е правила страх ги е че ще си върнем силата която сме притежавали и понеже ги е страх правят това което е най лесно вътрешно унищожение защо иначе да ни използват за заден двор целта им е че просто не знаят какво ще стане ако се осъзнаем и заради това ни контролират защо Сан Стефанския мирен договор ни отрязва страната така от всякъде понеже ги е било страх от толкова голяма държава близо до Русия по време на световните войни сме имали 1 милион армия на 5 милиона население били сме 2 държава с най много единици а сега нищо и не само това Одрин през Първата световна 300 човека го защитават 5 месеца от постоянни бомбардировки и нападения по земя и как са успели с тактика и инстинкт за оцеляване.
    Заключението ми е че тях просто ги е страх от силата на България през вековете на духа им който те са пазили по време на робство за силата на вярата и за историята на Константинопол който е бил под обсада 6 пъти 5 от тях са били на България и един на османците като от 5 Български 4 са били навлизали и превземали града а един е бил прекратен с мирен договор който в последствие се разваля и Константинопол бива частично опожарен от Българите когато са започнали да го превземат това е история и факти показващи могъществото на Българския народ

    22:56 29.03.2018

  • 25 Гост

    32 2 Отговор
    А сега търсят солидарност,същите тези островитяни...

    08:17 30.03.2018

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 1878

    37 3 Отговор
    Това е най малкото. На Берлинския конгрес Британският премиер Д’Израели диктува условията за осакатяване на Санстефанска България. След като налага условията си, Д’Израели е посрещнат триумфално в Лондон от възторжената английска публика. Гадната Англия печели с кръвта на друг народ. Как да им простиш?

    00:34 31.03.2018

  • 28 Нафарфорий

    9 1 Отговор
    нали сме имали немски самолети какво става с тях?

    10:38 31.03.2018

  • 30 604

    26 4 Отговор
    "И днес, повече от 60 години след последните въздушни боеве над България, ние продължаваме да черпим вдъхновение от подвига на онези достойни българи, бранили родното небе през 1943-1944 г." И ЗА ТОВА ИМ ДИГНАХМЕ ПАМЕТНИК НА АМЕРИКАНСКИТЕ ЛЕТЦИ!

    Коментиран от #35

    04:18 29.03.2026

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 2 Отговор
    БЛАГОДАРНОСТ ОТ ЕВРЕИНА РУЗВЕЛТ И РОТШИЛДИТЕ
    ЧЕ СМЕ СПАСИЛИ БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ :)

    Коментиран от #55

    04:20 29.03.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    20 2 Отговор
    БРАТУШКИТЕ СА МОЖЕЛИ ДА НИ ИЗКАРАТ
    ОТ БОЙ ЛУКАНКАТА ВМЕСТО ОТЗАД ПРЕЗ УСТАТА,
    НО НЕ СА НИ БОМБАНДИРАЛИ :)

    04:22 29.03.2026

  • 33 мдаааа

    24 2 Отговор
    Бомби ама от наши хора приятели... не е като да влезнат враговете рашки без пушка да пуцне и посрещани с цветя и радост от целия народ.

    04:27 29.03.2026

  • 34 Позора е пълен!

    30 1 Отговор
    Тихо! Тихо!
    Да не чуят колонизаторите!

    04:33 29.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Перо

    26 0 Отговор
    Имали сме достойни бойни летци, минали през ада на въздушни битки с много по-многоброен противник, с сега имаме само паркетни подлизурковци и службогонци! Поколението се изроди от сбърканата “демократична” система в БГ!

    Коментиран от #54

    05:47 29.03.2026

  • 37 Перо

    22 0 Отговор
    Не само сме имали герои летци, но през 1918 г. една Плевенска дивизия унищожава при Дойран, под командването на ген. Вазов, десетки хиляди французи, гърци, сърби и англичани заедно, като само англичаните са 14,000 и то от острова, не от колониите! После идва предателството на Фердинанд за оттегляне и погром на масата за преговори!

    06:09 29.03.2026

  • 38 Георги

    20 0 Отговор
    ще поднесм ли цветя на паметника в чест на пилотите загинали докато ни бомбят?

    Коментиран от #46

    06:17 29.03.2026

  • 39 Финал на статията!

    21 2 Отговор
    И днес, повече от 60 години след последните въздушни боеве над България, ние продължаваме да търпим съществуването на паметник,на загиналите вражески пилоти...!
    СРАМ!

    06:55 29.03.2026

  • 40 Тръгвай!

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Юююбряяяяя":

    Какво чакаш?!
    Или от диванният патриотизъм,не е като реалният...?!

    06:59 29.03.2026

  • 41 Нана

    18 1 Отговор
    И след всичко написано по горе ,ние сме в съюзи с унищожителите на България , идиоти скапани ,до кога ще властват побърканяци,всеки един от подписалите ,дори само присъствали на подписването трябва да са в земята и то по най мъчителния начин.

    07:52 29.03.2026

  • 42 Агата

    4 10 Отговор
    Бомбардират ни защото сме били на страната на Хитлер,после напредват Русите и ние обръщаме дупетата към тях.И така действаме и до днес…..

    08:48 29.03.2026

  • 43 ПЪГУОШ

    10 3 Отговор
    Това не може да е вярно ! Не може великите АМЕРИКАНЦИ и АНГЛИЧАНИ да са бомбили мирното, цивилно население !
    Те не са такива хора ! Те са справедливи , хуманни , добродушни и толкова , толкова добри хора !
    Защо лъжете ? Нали лошите са само и единствено РУСНАЦИТЕ ? Така поне твърдят западните ни големи батковци А ?

    09:07 29.03.2026

  • 44 Гогата Чаушев

    4 9 Отговор
    А на 9-ти септември същата година паднахме под руско робство...

    Коментиран от #47, #49

    09:11 29.03.2026

  • 45 Петер Брьогел

    4 1 Отговор
    Не може да се отрече неистовото желание на "демократичните" държави , да избиват други хора , които не са на тяхна страна !
    Ако се загледаме в историята им , ще видим , че това е така от стотици години. И явно това е и начина им на живот . Без това ИЗБИВАНЕ те не могат да дъществуват. То е 0сновоположно в тяхната идеология и жажда за господство !
    А доказателствата ги гледаме дори и днес !

    09:11 29.03.2026

  • 46 Ало - Ало.....

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Георги":

    Ами как иначе ! НАЛИ Така повеляват новите евро-демократични ценности , които ни карат да изповядваме ? ! Трябва да сме послушни , иначе ще ни скастрят и санкционират , като непослушно дете !

    09:15 29.03.2026

  • 47 э абаротное

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Гогата Чаушев":

    А след 10 ноември сме СВОБОДНИ и НЕЗАВИСИМИ ли ?
    Я да чуем мнението ти ! Давай...............

    09:16 29.03.2026

  • 48 Шушу Мушу

    8 1 Отговор
    Само си представете какъв вой щеше да има сега , ако ни бяха бомбардирали руски самолети ?
    А защо не са го направили ? А де !

    09:18 29.03.2026

  • 49 Тартаковер

    8 0 Отговор

    До коментар #44 от "Гогата Чаушев":

    Дай ни класификация и степен на тежест на различните ни РОБСТВА-зависимости , които са ни мачкали ......Турско , Византийско , Руско , Западно , Тиквено-Магнитно ?!

    09:21 29.03.2026

  • 50 УРА и НАПРЕД

    6 2 Отговор
    Понеже американо-англичаните са добри хора , сигур много са плакали , като са атакували и избивали мирното българско население ? Може би и това е бил дъжда , който тогава е валял над България ? Дъжд от сълзите на тези , които са ни бомбардирали ! Ей , колко мили и добри хора, душици направо.
    Да сме им вечно блогодарни , НАЛИ ???

    09:25 29.03.2026

  • 51 тиквенсониада

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Глупак":

    Не закачай Бойко ! Той е полуБОГ , с тенденция да стане скоро даже и цял БОГ ! Почитай го , уважавай го и го боготвори. Той заслужава , ако не паметник , то поне 1 мавзолей в Банкя ! Мавзолей на байганьовщината.

    09:31 29.03.2026

  • 52 Джантракаде

    5 0 Отговор
    Английската любов ръжда не хваща...

    Коментиран от #64

    10:00 29.03.2026

  • 53 13675

    2 3 Отговор
    Ало, умните ЧЕТЕТЕ ИСТОРЯ :България, във, съюз с кого е бил? Защо, са ни бомбардира ли? Когато, си отговорите на тези въпроси няма да пишете пълни глупости. Аман, от НЕ грамотници

    10:25 29.03.2026

  • 54 опитвали

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Перо":

    са да поправят най-тежките престъпни грешки срещу страната ни от измекяр-политиците начело с Б.Филов. По ганьовски вкарали ни безразсъдно след смъртта на Борис III във ВСВ, когато вече се види, че Хитлер губи. Вечна памет на момчетата !....

    Коментиран от #60

    10:42 29.03.2026

  • 55 опитваш

    0 3 Отговор

    До коментар #31 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    манджа с грозде да пробутваш, а забравяш как след ПСВ България остава цяла само благодарение на президента на САЩ Удроу Уилсън, но за "благодарност" им обявяваме война едно поколение по-късно - тая е сметката. Това, че са спасени евреи тук тогава е отделен въпрос. Спасени са българските евреи от ц.БорисIII по настояване на духовенството и немалко смели българи, но царят е заличен сетне, а държавата влиза във войната на страната на Хитлер.....

    11:02 29.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 €вро-дж€нд€ра$т

    0 2 Отговор
    ДА ЖИВ€€ БРАТ$КА уКРАЙна И $ъюзницит€ $ащ(нато) и британия!
    БЪЛ ГА РИ-ГЛ . ПА ЦИ! БЪЛ ГА РИ- ГЛ . ПА ЦИ!
    КОЙ НЕ СКАЧА Е РУ СО ФИЛ! КОЙ НЕ СКАЧА Е РУ СО ФИЛ!
    МРА ЗЯ ГИ ТЕЗИ РУСНАЦИ-СЛАВЯНИ, ПРАВОСЛАВНИ, ХЕТЕРОСЕКСУАЛНИ,ПИШАТ НА КИРИЛИЦА, ХОМОФОБИ,АГРЕСОРИ, ЛЪЖАТ,ЧЕ СА НИ ОСВОБОДИЛИ ОТ ТУРСКО РОБСТВО!
    НЕ Е ВЯРНО, добрата стара англия и нейният външен мини$тър диз ра€ли НИ ОСВОБОДИХА!

    11:27 29.03.2026

  • 58 Минувачка

    2 0 Отговор
    Поздравления за автора на статията!
    На думи има много патриоти, на които е свидна националната памет, но на дела е друго. Ако някой реши да се разходи по бул. “Петко Каравелов” край Южния парк, може и да забележи в отворено междублоково пространство с начупен асфалт, прогнили пейки и купища боклуци паметника на загиналите българските летци. Там няма кой да сложи китка и да помълчи.
    При тези бомбардировки голяма част от центъра на София е срината, жертвите са над 3 000 мирни граждани…

    11:34 29.03.2026

  • 59 Анонимен

    1 0 Отговор
    Не сме бомбардирани от съветската далекобойна авиация през ВСВ,което представлява голям пропуск.Орляците ни и леталата са водили неравен бой с островитяните.Самият У.Чирчил е наредил столицата ни да бъде разрушена ,като после се превърне в поле със засадени картофи.Голяма част от столичаните се преселват в провинцията за да си спасят живота...

    11:59 29.03.2026

  • 60 да не

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "опитвали":

    бяха служили и на престъпната фашагонацистка кауза биха били достойни за всенародна почит и поклонение. Само Бог знае всекиго и съдейки според делата му, прощава или не.......

    13:38 29.03.2026

  • 61 Няма и не трябва

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "456":

    да се забравят героите ,но врмената вече са други...

    14:09 29.03.2026

  • 62 Зиганшин

    2 0 Отговор
    Пожарникарят от Банкя,прочети какво са извършили твоите днешни братя на 29 ти март,1944година.Смъкнатите под колената гащи,днес е голямата политика на България към Англия и САЩ.Продажна пасмина са българите.Още не знаем кой уби Хр. Ботев и кой предаде В.Левски на башибозука.

    14:27 29.03.2026

  • 63 Ердоган

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо Йоцо":

    Последно копейките със или против нацистите сте? Руснаците да ни освободили от нацизма, а американците какво са правили? И двете да правили това, което прави Путлер в Украйна, бори ли са се с нацизма там, където го няма

    19:01 29.03.2026

  • 64 Ердоган

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Джантракаде":

    Американците и руснаците са се борили срещу нацизма, както сега Путлер в Украйна

    19:03 29.03.2026

