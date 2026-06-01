1 юни 1942 г. Разстрелян е ген. Владимир Заимов

На 1 юни 1942 г., след произнесена присъда на Софийски военнополеви съд, е разстрелян ген. Владимир Заимов. Той е български офицер, генерал-полковник, военен деец. Участник във войните за национално обединение (1912-1918), припомня "Единъ Завѣтъ".
Владимир Стоянов Заимов е роден на 8 декември 1888 г. в град Кюстендил. Баща му Стоян Заимов е националреволюционер, апостол на Трети врачански революционен окръг през Априлското въстание. След Освобождението през 1878 г. е директор на Педагогическото училище в Кюстендил.
Владимир Заимов завършва Военното училище в София през 1907 г. със званието подпоручик. Започва военната си служба в 8-и артилерийски полк в Стара Загора. Участва в Балканските войни и в Първата световна война. За проявени войнски качества два пъти е носител на ордена "За храброст".
По време на Втората световна война е против участието на България в Тристранния пакт. Работи като съветски шпионин в България. Поставя се в услуга на Главното разузнавателно управление на Генералния щаб на Червената армия.
Арестуван по обвинение в шпионаж в полза на СССР на 22 март 1942 г. Обвинен, че в полза на съветското разузнаване създава разузнавателна група, която работи под прикритието на принадлежащата на Заимов картонена фабрика „Славянин“. Свързван с други групи във Варна, в Румъния и Чехословакия.
Обвинителите му твърдят, че е в контакт със съветския военен аташе полковник T. Б. Сухоруков (1935).
Още през 1935 г. той установява връзки със съветски представители в страната. В източниците се съобщава, че до 1939 г. контактите са били само на чисто приятелска основа.
Същата година предлага да сътрудничи на Съветския съюз ”в борбата срещу хитлеро-фашистка Германия и нейната агресивна политика.
Полковник Бенедиков докладва неговата декларация до Москва, откъдето го одобряват и се съгласяват той да бъде „вербуван като резидент на съветското военно разузнаване не само в България, но и за редица други страни”. През януари 1939 г. предложението му е прието и Заимов получава псевдоним „Азорский“.
Генерал Владимир Заимов съставя своя разузнавателна група, която включва инж. Никола Белопитов и Тодор Прахов. Почти веднага получава задача да събира и изпраща информация от Германия, чрез създаване на контакти с висши среди в Берлин. За целта се привличат нови хора, които трябва да решат допълнително поставената задача. Владимир Заимов и сътрудници от неговата група заминават за Берлин, прикривайки се като търговци на грозде.
В източниците се съобщава за два етапа от дейността на разузнавателната група на Владимир Заимов.
Първият обхваща периода „от 1939 година до 22 юни 1941 година, а вторият –от 22 юни, когато Хитлерова Германия вероломно напада СССР до март 1942 г”.
Посочва се, че през първият етап главната задача е била „събирането на сведения и информация и оказване на влияние върху определени среди”. През вторият етап допълнително се прибавя и „подготовката на саботажи и диверсионни актове”. За да може да изпълни точно поставените задачи Владимир Заимов започва предпазливо да вербува широк кръг „уволнени офицери и други сподвижници”. Полицията има точни сведения за дейността на Заимов и групата му, но чрез своите агенти тя само „установява кръга на неговите приятели”. С помощта на сътрудниците си Заимов събира най-различна и ценна информация, която по съответните канали е изпращана до Центъра в Москва.
Заимов и неговата група редовно представят информация по военни и политически въпроси свързани с България, Германия, Турция, Гърция и др. държави. Представя сведения за числеността и въоръжението на навлизащите в България немски военни части, за външната политиката на Българското правителство спрямо СССР и други страни, а след нападението над СССР предава информация за ”придвижването и числеността на румънските и унгарски части”. За периода в който работи (1939-1942г), дейността на Заимов и неговата група получава висока оценка от централното съветско разузнаване и от командването на Съветската армия.
Отначало от Заимов се интересува адмирал Канарис, шеф на германското военно разузнаване.
Той поръчва на д-р Делиус, ръководител на германското военно разузнаване в България, да започне разследване. От получените от Берлин материали се вижда, че „Заимов като съветски агент играе важна роля и има връзки с други разузнавателни служби". Скоро обаче Канарис съобщава на д-р Делиус, че със случая се заема управлението на Химлер.
Гестапо и българската полиция съставят план за устройване клопка на генерал Владимир Заимов. Шварц търси връзка чрез София със съветската легация. За таз цел той праща бременната си жена. Тя успява да се срещне със Заимов. Заловена след връщането си в Братислава, предава паролата за връзка със Заимов. Съгласно източниците, разкритията в Чехословакия, през февруари 1942 г. стават причина за ”предаване за нелегалните връзки на Заимов със словашки разузнавателен-куриер”.
Гестапо изпраща свой агент (Флориан) като пратеник на Шварц. Планът е одобрен лично от Мюлер, един от първите помощници на Химлер. Агентът на Гестапо, представил се за връзка с Братислава, се свързва със Заимов. Даже се среща със заместник-военния аташе на съветското посолство. В резултат Гестапо се сдобива с адреса на Заимов и паролата за среща с този куриер и на 22 март 1942 г. той е арестуван, както и инж. Белопитов, а Тодор Прахов успява да се укрие. Арестувани са също полковник Крум Колев и други 18 души.
Арестът на генерал Владимир Заимов предизвиква шокиращо въздействие върху широки политически и военни среди. „Арестът беше извършен – докладва Бекерле, – въз основа на органите на германската имперска безопасност, които бяха установили по категоричен начин, че Заимов поддържа тесни връзки с тукашното съветско военно аташе Я. Савченко... Във връзка с неговото арестуване стана възможно задържането на други лица, около 40 души, като бяха приведени доказателства за подготвяните от тях терористични и саботажни акции." В периода 1940-1941 г. съветското посолство изплаща на Заимов парични суми около 120 000 лева, които изразходва за наеми на квартири, абонаментни ж.п. карти и за посещения на кафенета, сладкарници, ресторанти и пр.
Три месеца е в следствието. Прави два опита за самоубийство. Присъдата се основава на самопризнания и показания, дадени главно от племенника му Евгени Чемширов.
На 1-ви юни 1942 г. съдът произнася присъдата „смърт, чрез разстрел” на генерал Владимир Заимов и задочна смъртна присъда на Тодор Прахов. Много политически дейци са се надявали, че цар Борис III няма да потвърди смъртната присъда. Генерал Заимов се е ползвал с уважение пред монарха, имал много лични приятели и почитатели сред офицерството, които са се възхищавали пред неговия патриотизъм и геройски дела в трите войни, водени от страната ни.
Изпълнението на присъдата става на Гарнизонното стрелбище на 1 юни 1942 г. Присъстват висши офицери и полицейски началници.
Същият ден радио Москва съобщава; ”Българи, на колене! През тази нощ бе разстрелян великият син на България и на цялото славянство – генералът от артилерията Владимир Заимов…”.
През май 1945 г. смъртната присъда на Владимир Заимов е отменена от състав на Софийския военнополеви съд. След 9 септември 1944 г. материалите по делото са отнесени в Съветския съюз без опис, откъдето се завръщат в края на 60-е години на ХХ век.
Ген. Владимир Заимов е удостоен посмъртно със званието Герой на Съветския съюз с указ на Президиума на Върховния съвет на СССР от 30 май 1972 г. за "проявена смелост и героизъм в борбата срещу фашизма през Втората световна война."
2 Румен Решетников
Самопредложил се за шпионин на ватенките през 1939-та, когато СССР и Нацистка Германия са съюзници!!!
3 Сталин
4 Механик
5 Фен
6 Факт
7 Град Симитли
До коментар #2 от "Румен Решетников":Ама не е бил крадец и мракобесник,като справедливо отстранения гешефтар Луков!
В името на народа !
8 Генерал БГ
Партизаните, ятаците, ремсистите и политзатворниците в затворите на Борис 3, включил страната ни в Тристранния пакт, са не престъпници, а герои, защото са воювали срещу режим-съюзник на Нацистка Германия.
Само неграмотник може да твърди, че съветската армия е влязла незаконно в България през септември 1944-а. По тази логика и Вторият фронт през ВСВ, открит от САЩ и Великобритания, също е незаконен, а десантът в Нормандия е агресия срещу законната германска окупация на Франция.
Тук неофашистите наречат ген. Владимир Заимов руски агент и предател. След като ни обявяват ген. Заимов за предател, тогава какъв е майор Франк Томпсън, който ръководи британската военна мисия към партизанската бригада на Славчо Трънски? И герои ли са жандармеристите, които разстрелват пленения майор Томпсън и двама български партизани?
По горната логика и френските партизани /маките/ и бойните групи в Париж, които са агенти на британското разузнаване по време на войната, също са предатели.
Ако по френска телевизия някой си позволи да нарече борците от Съпротивата престъпници и да обяви за законен колаборaционисткия режим на маршал Петен, той отива директно на подсъдимата скамейка.
9 Кирил
10 Дядо от село
11 редник бг
До коментар #8 от "Генерал БГ":Хитлер го доведе твоя сталин
14 анонимен
15 Руски Мекерета
16 Цар и Генерал
17 Българин
19 Българин 🇧🇬
До коментар #17 от "Българин":Всъщност , не са имали никакви доказателства . Разстрелян е от русофобите на база доносите на племенника си , който не издържал на изтезанията .
20 Подполковник
До коментар #8 от "Генерал БГ":Тезата ти издиша другарю генерал. Станал е национален предател още през 1939 година, когато ссср и Германия са съюзници и дори се готвеха заедно да превземат Европа. Във всички времена присъдата за националните предатели е една.
21 БорисIII
До коментар #8 от "Генерал БГ":отказва войски на Хитлер и не сътрудничи на германците, освен с окупационни корпуси в Македония, Гърция и ограничена логистика(храна и дрехи) за германците. Поради което заедно с отказ да изпрати българските евреи в концлагер загива, а веднага сетне Б.Филов обявява война на съюзниците, откъдето следват погромните бомбардировки.....
Колкото до В.Заимов, царят подписва присъдата за разстрела, но отдолу пише, че му е донесена едва след като е била вече изпълнена !
22 Генерал БГ
До коментар #20 от "Подполковник":" когато ссср и Германия са съюзници "
ъъ, ти нова история ли пишеш? Къде е този договор, как се казва и на коя дата е сключен?
23 Генерал БГ
До коментар #21 от "БорисIII":Викаш не е сътрудничел на Хитлер, пък на Парижка мирна конференция ни съдят като победена съюзническа фашистка страна.
24 Незнайко
За генерала взел си е страна получил каквото е очаквал,едва ли го е правил за софийско жителство
26 Генерал БГ
До коментар #24 от "Незнайко":"руси и германците са били съюзници от 1939"
И ти ли пишеш нова световна история?
Къде е този договор, с какво име и на коя дата е сключен?
27 Име
28 Логично
До коментар #24 от "Незнайко":Ясно е било чия страна ще вземе - участник в балканската и първата световна , наследник на Стоян Заимов , два кръста за храброст ... Да вземе руската страна е и морален дълг , и житейски извод след Първата световна , в която българите за пари (заем от Германия ) се бият срещу Русия .
29 за това
До коментар #23 от "Генерал БГ":ни "урежда" Б.Филов! Да е бил жив царят, никой не би ни взел за победена фашистка страна.
Не си прочел последната част от ком.21.
30 УдоМача
31 Чума
32 СВД
33 България не прекъсва дипломатическите
Язък за генерал Заимов
34 Мишел
До коментар #24 от "Незнайко":СССР и Германия сключват пакт за ненападение в края на 1938 г., след като от1932 г. всички западно- и централно европейски държави са сключили с хитлеристка Германия такъв пакт. Но това не прави СССР и Германия съюзници.
35 Зеления
До коментар #10 от "Дядо от село":"За предателите на България, независимо за коя велика сила са работили, наказателното е справедливо..."
С историята на този генерал не съм се запознавал, няма да коментирам дали е имало изрядни доказателства за неговата дейност, защото не знам. Отчитам и факта че е национален герой от две войни преди това.
Слушах с интерес разпаления спор между Александър Симов и Бонка не помня коя от ППДБ относно преименуването на парка Заимов на Оборище. /много съм и критикувал ППДБ за какво ли не/, НО:
-ако всичко в тази статия е вярно трябва да се отчете един важен факт Заимов става доносник на ГРУ от януари 1939, а Хитлер напада Полша септември 1939. Дори и да се опитаме да оневиняваме Заимов че подпомага антихитлеристката коалиция през ВСВ, ама то войната не е започнала още когато той става доносник !!!
-така че както е написал колегата в коментар 10 - ако предаваш България независимо за коя държава го правиш си предател изцяло и без извинения !
