Новини
България »
19 април 1939 г. Директива №19 за териториалните претенции на България

19 Април, 2026 03:13

  • директива-
  • втора световна война-
  • българия-
  • земи

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 19 април 1939 г. премиерът Георги Кьосеиванов издава директива №19.

С документа официално се признава, че България има териториални аспирации към съседите си. Тъй като не искаме да се караме с Англия, не си проявяваме претенциите към Гърция.

За целта ясно се степенуват българските искания - получаване на Южна Добруджа до границите, определени от Берлинския конгрес на 1 юли 1878 г., Беломорска Тракия - в границите от Букурещкия договор от 28 юли 1913 г. и евентуално предадените на Югославия с Ньойския диктат Западни покрайнини.

В замяна Българя ще остане неутрална в случай на война, но ако такава все пак избухне, България в никакъв случай няма да воюва с Германия. Всички в Европа знаят, че България иска Южна Добруджа. За целта намираме и подкрепа в лицето на Русия, Италия, Германия, Великобритания и други. Въпросът е как да накараме Румъния да върне Южна Добруджа без война. През юни 1940 г. руснаците дават ултиматум на Румъния да върнат Бесарабия, унгарците си искат Трансилвания. Германия прави арбитраж и румънците връщат териториите. Германия натиска Румъния да се съберат да преговарят с България през август. Тежки преговори. Румънците си искат Балчик и Силистра. Българите искат териториите от Букурещкия мирен договор от юли 1913 г.

Наследникът на Кьосеиванов като премиер - Богдан Филов дори иска да си ги вземе със сила, но не го прави. На 7 септември 1940 г. е подписана Крайовската спогодба. Около 80 000 румънци трябва да се изселят от България и 60 000 българи от територията на Румъния. България е подкрепена от СССР, Германия и Англия. Руснаците подкокоросват България да си върне и Северна Добруджа, а отговора на България е, че не е тя не е луда да граничи с Русия! Започва натиск от страна на Русия за това България да се включи в тристранният пакт. Това е само временно. Мусолини заявява, че ще нападне Гърция и предлага на България да я нападнат заедно. Идва специалният пратеник на американското правителство Уилям Доневан и убеждава царя да остане неутрален. Идва лично послание Българя да не напада Югославия и Гърция. България няма нищо против, зависи обаче колко дивизии ще и изпратят. Накрая идва и съветски пратеник Аркадий Соболев. Той носи предложение на Борис за пакт, че България няма да воюва с Русия. Русия обещава, че няма да променя строя и ѝ дава Източна и Западна Тракия.

Соболевото предложение е отхвърлено, но в края на 1940-1941 г. трябва вече да се вземе някакво решение и на 20 януари правителството решава да се присъедини към Тристранния пакт, но с по-късна дата. Хитлер трябва да смаже Русия. Той трябва да мине през България, а тя от своя страна трябва да реши как: като приятели или като врагове. Правителството решава, че е по-добре да минат като наши съюзници. На 1 март 1941 г. Богдан Филов подписва във Виена Тристранния пакт, с който България влиза във войната. Малко след нас и Югославия също се присъединява към пакта. След това в Югославия става преврат и тя сключва ........ с Русия.

На 6 април 1941 г. германска атака срещу Югославия и Гърция. В тази атака не участват български войски, но заради това, че предоставят терен Югославия бомбардира Кюстендил. Май месец български войски заемат Вардарска Македония и Западна Тракия. Там е въведена и гражданска администрация. Прекъсват се мостове, пътища, мостове, училища. Нецяла Западна Македония е дадена на България. Една част се дава на Италия (заради албанците). Те държат и Албания. Западна Тракия: в източната ѝ част (Дедеагач – Свиленград) се въвежда немско администриране. На 22 юли 1941 г. Германия напада СССР.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 панов

    50 49 Отговор
    преди години чух от латвиец-вие не можете да си представите какъв късмет имате че не граничите с русия

    Коментиран от #8, #16, #20, #30, #32

    07:58 19.04.2017

  • 2 Скорпион29

    51 38 Отговор
    България си е била с фашистите Куборгът е немец а както знаем кръвта вода не става.За орязването на България са виновни същите ,,велики" сили дето сега и преди ни се правят на приятели.На Два пъти ни вкарват Куборгите във война.Борис си е фашис както и по голямата част от бг. ,,Интилигенцията"по онова време.

    Коментиран от #3, #11

    08:25 19.04.2017

  • 3 Гост

    50 32 Отговор

    До коментар #2 от "Скорпион29":

    По-добре интелигентна интелигенция, отколкото селска интелигенция с партийна книжка в ръка.

    Коментиран от #4, #35

    08:52 19.04.2017

  • 4 Д'Мин

    28 11 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Каква викаш била интелигенцията?

    08:57 19.04.2017

  • 5 ussr

    26 1 Отговор
    Германия напада СССР на 22 юни 1941.

    Коментиран от #22

    19:53 20.04.2017

  • 6 Георги Илиев Митев

    28 2 Отговор
    След " промяната " през 1989 година на 19.04.2026 година ще видим изборът за новите териториални претенции на силовите групировки и на измамниците и лъжците които ги подпомагат. Това е психиката и действията на съвременните българи от български произход за мое голямо съжаление . Демократичните българи от български произход бавно и мъчително ни убиват !

    04:20 19.04.2026

  • 7 Богдан Philov

    6 33 Отговор
    Philipopol е Гръцки Град. Фракия е Елада.

    Коментиран от #10

    04:45 19.04.2026

  • 8 Какъв е?

    24 2 Отговор

    До коментар #1 от "панов":

    Че сме били най дълго под турско робство на Балканите ли?

    Коментиран от #13, #17

    05:37 19.04.2026

  • 9 мнение

    14 10 Отговор
    България не е участвала в войната срещу Югославия? Хаха... Дядо ми лично е летял с лек бомбандировач над Югославия и дори му се налага да кацне по корем. Имам и летателни дневници. Комунистите много си измислят.

    05:56 19.04.2026

  • 10 Гърция

    37 7 Отговор

    До коментар #7 от "Богдан Philov":

    съществува като държава от около 200 години. Населението и е смесица от 60% власи, 30% копти, около 5% елини. Древните елини от времето на Омир са красиви и високи хора, руси със сини очи, които могат да се видят и днес в Гърция, но са рядкост. Така че, това подобно на мулати население на така наречената Гърция, няма основание за претенциите си.

    Коментиран от #12

    05:56 19.04.2026

  • 11 некой

    26 14 Отговор

    До коментар #2 от "Скорпион29":

    Според комунистите "фашист" е всеки, който е против тех.

    05:57 19.04.2026

  • 12 Нисък и дебел плебей

    12 13 Отговор

    До коментар #10 от "Гърция":

    А комунистите също ли са високи и руси?

    Коментиран от #14

    06:00 19.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 За справка

    14 7 Отговор

    До коментар #12 от "Нисък и дебел плебей":

    Виж Альошата над „ Philipopol “

    06:14 19.04.2026

  • 15 мъкаааа

    19 5 Отговор
    Няма нужда да граничиме с Русия.Тя е далече и не ни трябва.Лошото е,че са ни взели МакЕдонията.

    06:53 19.04.2026

  • 16 Как така

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "панов":

    коментарите от №1 до №5 са от 2017година. Дойче Зелето май съвсем изтрещя.

    07:07 19.04.2026

  • 17 панов

    13 3 Отговор

    До коментар #8 от "Какъв е?":

    е написал коментара си(№1) през 2017, а ти му отговаряш 9 години по-късно?!?!

    07:15 19.04.2026

  • 18 Тъпанов

    8 2 Отговор
    Тутууленд граничи с всички държави на Черно море, като Грузия и РФ. Това се отнася и за държавите на Балтийско море, както и за средиземноморските страни. Ако си пропуснал уроците по география в прогимназията, не е необходимо да го изтъкваш.

    07:23 19.04.2026

  • 19 !!!

    25 4 Отговор
    И най накрая как приключва България?
    Пълен провал. заедно с Хитлера.
    Репарациите в полза на Гърция,Югославия.
    И не отменяем позор!

    07:32 19.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пецата

    3 8 Отговор
    Аз претенции вобще немам разбираш ли пиа си ракиата и се кефа 🤣

    08:22 19.04.2026

  • 22 1234

    14 5 Отговор

    До коментар #5 от "ussr":

    да чакаме опровержение от ленка общата щот тя уверява,че русия е нападнала германия,кайчето също ги лансира тез идеи,дедо и нали е фашист

    08:27 19.04.2026

  • 23 Хасковски каунь

    15 6 Отговор
    Може бе и от статията се разбра защо никоя балканска държава не ни обича.

    08:40 19.04.2026

  • 24 Стенли

    22 5 Отговор
    Много жалко че заради един изключително глупав човек на име Добри Терпешев България няма излаз на Бяло море

    08:52 19.04.2026

  • 25 Чичо

    7 4 Отговор
    Имали на тъпите политици преди 1944.

    09:10 19.04.2026

  • 26 седесарко

    5 5 Отговор
    абе квито коментаторите, такива и коментарите им - глупави

    09:15 19.04.2026

  • 27 венци алкаша

    6 1 Отговор
    има аспирации към мойта вентилация

    09:16 19.04.2026

  • 28 И защо

    22 2 Отговор
    Най -важната част от пред историята са я махнали?
    Директива №19 за териториалните претенции на България (1939)всъщност са, ВРЪЩАНЕ на законните български земи с българско население отнети незаконно от България с Ньойския договор 1919

    Коментиран от #29

    09:53 19.04.2026

  • 29 !!!

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "И защо":

    И затова се хвпща за Хитлера като за поселения влак?
    Т.е.не я плаши фазизъм?

    11:22 19.04.2026

  • 30 Обективен

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "панов":

    Румъния като граничи с СССР и Русия, какво и беше, все тая, Трансилвания си остана румънска и южна Добруджа също. По време на Чаушеску си беше с политика различна от соц лагера!

    Коментиран от #31

    14:14 19.04.2026

  • 31 абе

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "Обективен":

    на полската хиена панов само измислици с провокации в главата, не му се връзвай.....

    15:31 19.04.2026

  • 32 Агамемнон

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "панов":

    Голям късмет имате, че граничите с Турция. Иначе отдавна щях да ви “приютя” под крилото на нашата “Мегали идея “, но ме е шупе Османлията да не ми го………изкара през носа.

    15:34 19.04.2026

  • 33 59725972

    3 2 Отговор
    Да си върнем барем Добруджата , че с тези кризи сме до никъде.

    16:06 19.04.2026

  • 34 Онзи с катъра

    7 0 Отговор
    Тази Директива още важи.!

    16:08 19.04.2026

  • 35 Пилотът Гошу

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Коя е тая интелигентна интелигенция? Пияниците комарджии спуснати отрепки Сакси ли? След 100 години ще разправят такива като теб, че интелигенцията след 1989 са били Слави, Зуека, Николета Лозанова, Боко, Шиши и т.н. …

    20:37 19.04.2026

  • 36 Историята

    5 4 Отговор
    Благодарение на Русия България е единствената страна, згаубила войната получава разширение на територията - Южна Добриджа.

    Русия е парирала опитите на Гърция и Турция да завземат Странджа и Южна България до Аеновград.

    Веча благодарност!!

    20:48 19.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове