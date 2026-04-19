19 април 1939 г. Директива №19 за териториалните претенции на България

На 19 април 1939 г. премиерът Георги Кьосеиванов издава директива №19.
С документа официално се признава, че България има териториални аспирации към съседите си. Тъй като не искаме да се караме с Англия, не си проявяваме претенциите към Гърция.
За целта ясно се степенуват българските искания - получаване на Южна Добруджа до границите, определени от Берлинския конгрес на 1 юли 1878 г., Беломорска Тракия - в границите от Букурещкия договор от 28 юли 1913 г. и евентуално предадените на Югославия с Ньойския диктат Западни покрайнини.
В замяна Българя ще остане неутрална в случай на война, но ако такава все пак избухне, България в никакъв случай няма да воюва с Германия. Всички в Европа знаят, че България иска Южна Добруджа. За целта намираме и подкрепа в лицето на Русия, Италия, Германия, Великобритания и други. Въпросът е как да накараме Румъния да върне Южна Добруджа без война. През юни 1940 г. руснаците дават ултиматум на Румъния да върнат Бесарабия, унгарците си искат Трансилвания. Германия прави арбитраж и румънците връщат териториите. Германия натиска Румъния да се съберат да преговарят с България през август. Тежки преговори. Румънците си искат Балчик и Силистра. Българите искат териториите от Букурещкия мирен договор от юли 1913 г.
Наследникът на Кьосеиванов като премиер - Богдан Филов дори иска да си ги вземе със сила, но не го прави. На 7 септември 1940 г. е подписана Крайовската спогодба. Около 80 000 румънци трябва да се изселят от България и 60 000 българи от територията на Румъния. България е подкрепена от СССР, Германия и Англия. Руснаците подкокоросват България да си върне и Северна Добруджа, а отговора на България е, че не е тя не е луда да граничи с Русия! Започва натиск от страна на Русия за това България да се включи в тристранният пакт. Това е само временно. Мусолини заявява, че ще нападне Гърция и предлага на България да я нападнат заедно. Идва специалният пратеник на американското правителство Уилям Доневан и убеждава царя да остане неутрален. Идва лично послание Българя да не напада Югославия и Гърция. България няма нищо против, зависи обаче колко дивизии ще и изпратят. Накрая идва и съветски пратеник Аркадий Соболев. Той носи предложение на Борис за пакт, че България няма да воюва с Русия. Русия обещава, че няма да променя строя и ѝ дава Източна и Западна Тракия.
Соболевото предложение е отхвърлено, но в края на 1940-1941 г. трябва вече да се вземе някакво решение и на 20 януари правителството решава да се присъедини към Тристранния пакт, но с по-късна дата. Хитлер трябва да смаже Русия. Той трябва да мине през България, а тя от своя страна трябва да реши как: като приятели или като врагове. Правителството решава, че е по-добре да минат като наши съюзници. На 1 март 1941 г. Богдан Филов подписва във Виена Тристранния пакт, с който България влиза във войната. Малко след нас и Югославия също се присъединява към пакта. След това в Югославия става преврат и тя сключва ........ с Русия.
На 6 април 1941 г. германска атака срещу Югославия и Гърция. В тази атака не участват български войски, но заради това, че предоставят терен Югославия бомбардира Кюстендил. Май месец български войски заемат Вардарска Македония и Западна Тракия. Там е въведена и гражданска администрация. Прекъсват се мостове, пътища, мостове, училища. Нецяла Западна Македония е дадена на България. Една част се дава на Италия (заради албанците). Те държат и Албания. Западна Тракия: в източната ѝ част (Дедеагач – Свиленград) се въвежда немско администриране. На 22 юли 1941 г. Германия напада СССР.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Гост
До коментар #2 от "Скорпион29":По-добре интелигентна интелигенция, отколкото селска интелигенция с партийна книжка в ръка.
08:52 19.04.2017
4 Д'Мин
До коментар #3 от "Гост":Каква викаш била интелигенцията?
7 Богдан Philov
8 Какъв е?
До коментар #8 от "Какъв е?":Че сме били най дълго под турско робство на Балканите ли?
9 мнение
10 Гърция
До коментар #7 от "Богдан Philov":съществува като държава от около 200 години. Населението и е смесица от 60% власи, 30% копти, около 5% елини. Древните елини от времето на Омир са красиви и високи хора, руси със сини очи, които могат да се видят и днес в Гърция, но са рядкост. Така че, това подобно на мулати население на така наречената Гърция, няма основание за претенциите си.
11 некой
До коментар #2 от "Скорпион29":Според комунистите "фашист" е всеки, който е против тех.
12 Нисък и дебел плебей
До коментар #10 от "Гърция":А комунистите също ли са високи и руси?
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 За справка
До коментар #12 от "Нисък и дебел плебей":Виж Альошата над „ Philipopol “
16 Как така
До коментар #1 от "панов":коментарите от №1 до №5 са от 2017година. Дойче Зелето май съвсем изтрещя.
17 панов
До коментар #8 от "Какъв е?":е написал коментара си(№1) през 2017, а ти му отговаряш 9 години по-късно?!?!
19 !!!
Пълен провал. заедно с Хитлера.
22 1234
До коментар #5 от "ussr":да чакаме опровержение от ленка общата щот тя уверява,че русия е нападнала германия,кайчето също ги лансира тез идеи,дедо и нали е фашист
28 И защо
Директива №19 за териториалните претенции на България (1939)всъщност са, ВРЪЩАНЕ на законните български земи с българско население отнети незаконно от България с Ньойския договор 1919
29 !!!
До коментар #28 от "И защо":И затова се хвпща за Хитлера като за поселения влак?
Т.е.не я плаши фазизъм?
30 Обективен
До коментар #1 от "панов":Румъния като граничи с СССР и Русия, какво и беше, все тая, Трансилвания си остана румънска и южна Добруджа също. По време на Чаушеску си беше с политика различна от соц лагера!
31 абе
До коментар #30 от "Обективен":на полската хиена панов само измислици с провокации в главата, не му се връзвай.....
32 Агамемнон
До коментар #1 от "панов":Голям късмет имате, че граничите с Турция. Иначе отдавна щях да ви “приютя” под крилото на нашата “Мегали идея “, но ме е шупе Османлията да не ми го………изкара през носа.
35 Пилотът Гошу
До коментар #3 от "Гост":Коя е тая интелигентна интелигенция? Пияниците комарджии спуснати отрепки Сакси ли? След 100 години ще разправят такива като теб, че интелигенцията след 1989 са били Слави, Зуека, Николета Лозанова, Боко, Шиши и т.н. …
36 Историята
Русия е парирала опитите на Гърция и Турция да завземат Странджа и Южна България до Аеновград.
Веча благодарност!!
