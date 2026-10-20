Протест срещу Радев и Йотова събра граждани в София

Граждани се събраха на протест пред сградата на президентската институция в София срещу президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев. В района беше засилено полицейското присъствие, предаде БТА.
Демонстрацията премина под наслов „Вашият „мир“ е капитулация! Вашата „дипломация“ - изолация!“ Организаторите заявиха, че търговски кораби са били атакувани и потъват в Черно море, като при инцидентите загиват хора. Те посочиха още, че руски дронове достигат до опасна близост до българските граници, а военни складове и критични обекти са обект на атаки.„Гърмят военни складове, атакуват се критични обекти, а тук ни приспиват с обещания, че „добрите отношения“ с агресора ще ни спасят“, заявиха организаторите.
Протестиращите настояха за държава, която може да се защитава, както и за управление, което разпознава опасностите, действа решително и работи рамо до рамо със съюзниците на България в Европейския съюз и НАТО.
Протест и на млади лекари
Пред Министерството на здравеопазването се проведе и отделна демонстрация на млади лекари. Тя беше под наслов „Не ви ли е срам“ и беше насочена към условията, при които работят лекарите специализанти.
По-късно двата протеста се сляха в един.
Източници: novini.bg, nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #19, #66, #124
19:50 20.10.2026
3 И Киев е Руски
Коментиран от #8, #11, #26
19:50 20.10.2026
4 Аве
Коментиран от #25, #60
19:51 20.10.2026
5 Последния Софиянец
19:51 20.10.2026
6 Гробар
Коментиран от #121
19:51 20.10.2026
7 Тук не е Москва
Коментиран от #57
19:51 20.10.2026
8 404
До коментар #3 от "И Киев е Руски":Младите като МирчеФ не знаят що е мешки
Коментиран от #44
19:51 20.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 БГР
19:52 20.10.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #3 от "И Киев е Руски":Хвалят се че за четири години са направили 100 000 дрона за Украйна.Добре им се плаща от Пеевски.
19:52 20.10.2026
12 Аман от платени
Коментиран от #41
19:52 20.10.2026
13 празни приказки
До коментар #1 от "1488":празни протести на празни хора..
е бякой евро ще получат, но не всички..
19:52 20.10.2026
14 смешни
Коментиран от #79
19:52 20.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Фатмак Мериноса
19:53 20.10.2026
17 Гербер
Коментиран от #24, #90
19:53 20.10.2026
18 Азззззззз
Коментиран от #59, #166
19:54 20.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Шорт
Коментиран от #75
19:55 20.10.2026
24 Авее
До коментар #17 от "Гербер":Нгло герберасче вазелиново, вие ги докарахте тези надценкии инфлация, като ни набутахте в еврозоната, тъй де клуба на богатите, ся Радев ви виновен вашта М..! Окрадохте държавата ся зяете!
19:56 20.10.2026
25 Про Гресиров
До коментар #4 от "Аве":Да обаче хубаво ми е.
Спокоен съм че румен той е и ни води към прогреса.
За жалост не поскъпна амбалажа. И вече няма с какво да намажа последната филия.
Нищо казвам си. Дано поне чувал да си намеря, за да има с какво да се завия. Или пък да се скрия
Коментиран от #155
19:56 20.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ХиХи
Коментиран от #84
19:58 20.10.2026
29 Сатана Z
Коментиран от #45
19:59 20.10.2026
30 двайсе..
Коментиран от #40
19:59 20.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 И Киев е Руски
20:00 20.10.2026
33 Радев
20:00 20.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Няма да мине номера
20:01 20.10.2026
37 Софиянец
20:02 20.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 13675
До коментар #30 от "двайсе..":За, сега толко, но след месец два да не станат 20 000
Коментиран от #85
20:04 20.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Пешо
20:04 20.10.2026
43 Че точно така е
20:04 20.10.2026
44 Питам
До коментар #8 от "404":Трябва ли да бъде избран за президент същество, което се е скатало от военна служба като тариката Гюру? Който е за да слага плюс, който е против да слага минус.
20:04 20.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Херодот - Баща на истЕрията
20:05 20.10.2026
47 Протест
20:05 20.10.2026
48 Нафталин
До коментар #35 от "Каква Москва ги гони тези хора":Скрий се лъжлив другар икономически
20:06 20.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 СПРАВЕДЛИВ
Коментиран от #81, #120, #150
20:07 20.10.2026
51 Кратко и ясно
20:07 20.10.2026
52 Къде е Русия, като
по признания на самата Украйна.
Да, държавата не продава пряко, но частните фирми продават, вероятно.
И споразумението на Гюров си спазваме.
Премиерът ни е завършил "Максуел" на първо място сред чуждестранни студенти.
Премиерът Радев е по-американец от всички протестиращи взети заедно.
Къде видяхте Русия, рублата ли въведохме?
Не разбирам каква е тази истерия.
20:07 20.10.2026
53 За грант продавам майка си
Коментиран от #71
20:07 20.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Че точно така е
Коментиран от #61
20:08 20.10.2026
57 Тук не е
До коментар #7 от "Тук не е Москва":И Киев
20:08 20.10.2026
58 Тик-Ток
Коментиран от #69
20:08 20.10.2026
59 Анонимен
До коментар #18 от "Азззззззз":А тия което защитават Путин чии граждани са вън путинисти
20:08 20.10.2026
60 Анонимен
До коментар #4 от "Аве":Радеве оставка и да го разследват
20:10 20.10.2026
61 Путинисти
До коментар #56 от "Че точно така е":Имате да плащате за Македония, терористи и фашисти интернационалисти.
20:10 20.10.2026
62 гражданин на републиката
20:11 20.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Тея недоразумения
20:11 20.10.2026
65 ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ
20:11 20.10.2026
66 Честито за
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Новата десет годишна ТоЙота с удължена десет годишна гаранция
- Ура!
20:12 20.10.2026
67 РУСКИТЕ ПОДЛОГИ
Дали Българите Протестират .
Важно е ПАСОЛЯ да е доволен.
20:12 20.10.2026
68 Парите правят всичко??!!
Българската ПЕТА КОЛОНА е получила от ФАЩ над 47 милиона долара ($47,709,686) за анти руска и антипрезидентска пропаганда.“
20:12 20.10.2026
69 Анонимен
До коментар #58 от "Тик-Ток":Че по големи тикви и прасета от сегашните няма а твоителъжи вече не хващат дикиш хахаха малоумниците вее не са толкова слепи
20:13 20.10.2026
70 Хохо Бохо
20:13 20.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 ДрБр
20:14 20.10.2026
74 обикновен българин
20:14 20.10.2026
75 Анонимен
До коментар #23 от "Шорт":23 А КОГАТО ЧЕРЕПИТЕ ПЛАЩАХА СРЕЩУ БОРИСОВ БЕШЕ ДОБРЕ КОГАТО ПЛАЩАХА ДА ПАЛЯТ РУШАТ ГРАБЯТ СОФИЯ БЕШЕ ДОБРЕ СЕГА РАДЕВ НЯМА КЪДЕ ДА СЕ КРИЕ ПРЕВЪРНА ПРЕЗИДЕНСТВОТО В ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ ХАХАХАХА
20:14 20.10.2026
76 Моля за информация...
Коментиран от #144
20:14 20.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Анонимен
До коментар #14 от "смешни":14 тези простотии вече не вървят ИМА ОГЛАДНЕЛИ ТОВА СА РАДЕВИТЕ МАЛОУМНИЦИ
20:15 20.10.2026
80 Стойко
20:16 20.10.2026
81 оня с коня
До коментар #50 от "СПРАВЕДЛИВ":Най-после някой да ни светне че Протестите са организирани от Евроатлантиците,а не от винарите или Краставичарите:)Колкото до Предположенията и Гадателствата ти относно какво Чувстват и какво Мислят, не се хаби Всуе -нямаш Капацитет за подобна дейност.
20:16 20.10.2026
82 Хохо Бохо
20:16 20.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Анонимен
До коментар #28 от "ХиХи":28 РАДЕВ СЕ Е ПОГРИЖИЛ С МАДУРОВКИТЕ ЩО МИЛИОНИ РАЗДАДЕ
20:16 20.10.2026
85 Хихи
До коментар #40 от "13675":Лама калушковци повече от 20 нема да изкарат, требва друг да е водача
20:17 20.10.2026
86 Варненец
20:17 20.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 евалата чалгопитеци
20:17 20.10.2026
90 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #17 от "Гербер":Нещата тръгнаха отдавна и не са от това правителство, защото много ги сменяхме преди това и все същото беше и по-лошо. Набутаха ни в дъното и сега трудно ще излезем, който и да ни управлява, особено ако е някакъв насочен към залеза. Това ще ни довърши и за това се борят, но вярвам, че няма успеят, защото народът е умен и достатъчно изпатил, за да се излъже. Видяхме го от предните избори и това ще продължи. Хубавите неща трудно стават, а лошите - лесно. Това е житейски закон.
Коментиран от #95
20:18 20.10.2026
91 Тея сега кукундели
20:18 20.10.2026
92 БАНко
Коментиран от #206
20:19 20.10.2026
93 Въпрос
Брутният външен дълг на България към края на юли 2026 година достига 70,814 млрд. евро (което се равнява на 56,1% от прогнозния БВП на страната), по данни на Българската народна банка.
Основни показатели и структура:
• Годишен ръст: Външният дълг се е увеличил с 26,4% (или с 14,572 млрд. евро) спрямо същия период на предходната година.
• Дългосрочни задължения: Възлизат на 50,451 млрд. евро (72,3% от общия дълг), като нарастват с 9,7% на годишна база.
• Краткосрочни задължения: Са в размер на 19,362 млрд. евро.
20:19 20.10.2026
94 Милен
20:19 20.10.2026
95 а аз забелязвам
До коментар #90 от "СПРАВЕДЛИВ":В този парламент за първи път от пет години няма хулигански прояви около трибуната. Защо ли? Да не би хулиганите сега да са на власт?
20:19 20.10.2026
96 А50
20:20 20.10.2026
97 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
20:20 20.10.2026
98 стой и гледай
20:20 20.10.2026
99 Явно протестиращите имат доказателства
Апропо, с какво ви навиха да излезете на площада?
20:21 20.10.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Тея сега кукундели
20:22 20.10.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Чорапите му миришат, за тия работи
20:22 20.10.2026
105 нннн
Хора, гласувайте!
Гюро - извън челната петица!
20:22 20.10.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 зузу
20:25 20.10.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Даката
Коментиран от #127, #164
20:26 20.10.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Еврокопейкa
До коментар #50 от "СПРАВЕДЛИВ":Като останат по бели гащи и вадят картата капан - войната.Йотовица плаши с пращане на войници, Рундьо с война.Направо ми се повръща вече от тези галоши и от техните избиратели с изгладени мозъци.
20:28 20.10.2026
121 И аз съм пенсия,
До коментар #6 от "Гробар":макар и работеща, но не подкрепям протеста срещу Радев. Моля, уважавайте пенсионерите. Немалка част от тях имат доста мозък в главата си и са наясно, какво става по света и у нас. Против съм срещу вдигане на пенсии и заплати, защото това само още засилва инфлацията. Цените са проблемът и трябва да се нормализират
Коментиран от #165
20:28 20.10.2026
122 Така де
20:28 20.10.2026
123 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
124 ЗА НЯКОИ
До коментар #2 от "Последния Софиянец":хора, войната в Украйна е печеливша и се плашат да не загубят доходите си, а не мислят какъв грях е да умират хора напразно. Това трябва да се спре и както се вижда, народното негодувание по света се засилва.
20:29 20.10.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Кратко и ясно
20:29 20.10.2026
127 Милен
До коментар #115 от "Даката":Е па ни са нужни още няколко договора с ,,Боташ", че да фалираме. Достатъчно е да станем гарант за още един заем за Украйна,че да постигнем този резултат.
20:29 20.10.2026
128 Мунчовци
До коментар #108 от "така, така":Да...от 1г ,хората в Германия и Англия го знаят...2027г.Франция ,Англия ,Германия влизат в Русия ....Русия ,ще бъде изравнена ,а дедо Путин го чака Хага
Коментиран от #167
20:29 20.10.2026
129 Тези ще да са за психиатрията
Коментиран от #200
20:30 20.10.2026
130 От протеста
Коментиран от #132
20:30 20.10.2026
131 БАНко
20:31 20.10.2026
132 Софиянец
До коментар #130 от "От протеста":Бухахаха, добре! 😅
20:31 20.10.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Кажете
20:33 20.10.2026
136 БГ копейкa
Ама все някой друг му е виновен на това рузко чучело 🤮🤮🤮
🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Коментиран от #140
20:34 20.10.2026
137 Във Франция и в Европа хората
Коментиран от #139, #156, #199
20:34 20.10.2026
138 Кико
20:35 20.10.2026
139 Вечният русофилски цирк
До коментар #137 от "Във Франция и в Европа хората":Ако ме изберете за Президент, ще купя Чукотка от Роман Абрамович, и ще изпратя там всички рубладжии, потници и копейки. А, за малко да забравя! И инициативния комитет на мис Пиги.
20:35 20.10.2026
140 Софиянец
До коментар #136 от "БГ копейкa":Айде да не слагаш Българския флаг до тия парцали!
Коментиран от #146
20:36 20.10.2026
141 ?????
Нали тия същите навремето манифестираха да даваме нашто оръжие на Украйна.
За квото им плащат за тва манифестират.
20:36 20.10.2026
142 Истината
20:36 20.10.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Май само
До коментар #76 от "Моля за информация...":Си надничат по джобовете, ама не плащат на никой.
И за изборите не плащат.
Изобщо не си струва да се занимава човек с политика.
20:36 20.10.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Как
20:36 20.10.2026
148 Щом са подхванали и деца да
Пък и Тагарев щом е там, бити карти
Напразни напъни
Народът знае кой какъв е.
Само замърсяват площада
Коментиран от #153
20:37 20.10.2026
149 Мдаааа
20:37 20.10.2026
150 Даката
До коментар #50 от "СПРАВЕДЛИВ":Жална и майка на твоята русия и твоя путин, ако нападнете България, цялото НАТО ще ви се стовари върху главите, нали затова сме в НАТО, а вие руснаците може да си плямпате колкото си искате нищо не можете да направите.
Коментиран от #160
20:37 20.10.2026
151 76547865
Заработиха си хората !!!
20:38 20.10.2026
152 Организаторът
20:38 20.10.2026
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Стенли
Коментиран от #157
20:39 20.10.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Протестите са срещу богатите
До коментар #137 от "Във Франция и в Европа хората":Протестите да срещу хипер забогатялата алчна каста от бизнес олигарси и акционери, които насочиха в свои ръце капиталите от труда на хората, държат 90% от капиталите изработени от трудещите се. Които са изкарали всичките 100% от тези капитали, като в същото време им са хвърлили едни 10%. Числата са примерни, но целта е да се покаже каква огромна пропаст има между хората. Социални неравенства, защото алчните забравиха да делят баницата правилно. Същото е в България. Хората просто ще си вземат своето по старомоден и естествен начин.
Коментиран от #161, #171
20:40 20.10.2026
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Атлантенцата трябва да осъзнаят
20:41 20.10.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Да така е
До коментар #156 от "Протестите са срещу богатите":И срещу милитаризма и подкрепата за Украйна която яде парите им по всевъзможни начини
Коментиран от #194
20:43 20.10.2026
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Оги
20:44 20.10.2026
164 Петрич
До коментар #115 от "Даката":Простотията няма почивен ден,обърни си внимание.
20:44 20.10.2026
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Татарево няма друг вариант
До коментар #18 от "Азззззззз":Отритнат и унизен
Няма вариант за власт
Точка
20:44 20.10.2026
167 Стенли
До коментар #128 от "Мунчовци":Бе отде ва копаттакива 😕 , не видиш ли кво става в така наречената западна Европа , той тръгнал да говори че влизат в Русия , ало хапчета , хапчетата 🤯🤨
Коментиран от #170
20:45 20.10.2026
168 Хората
20:45 20.10.2026
169 аз съм
Приятна вечер!
20:45 20.10.2026
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Да така е и днес
До коментар #156 от "Протестите са срещу богатите":Френската левица се обедини. Жан-Люк Меланшон събра десетки хиляди хора на митинг на открито в Тулуза където призова за връщане към националния суверенитет и каза на поддръжниците си, че Франция трябва да се оттегли от НАТО.
20:47 20.10.2026
172 От софийското военно окръжие
Коментиран от #176
20:48 20.10.2026
173 54321
20:49 20.10.2026
174 Иванов
20:51 20.10.2026
175 Тея да се събудят
Коментиран от #180, #183
20:51 20.10.2026
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Този коментар е премахнат от модератор.
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 Рубла Процентова
До коментар #175 от "Тея да се събудят":Откъде идва внушението за НАТО: В антиправителствените протести често се внедряват радикални ултралеви, анархистки или маргинални политически групи (като движението „Патриотите“ във Франция), които използват хаоса, за да изразят свои специфични геополитически послания, включително анти-НАТО и анти-ЕС лозунги. Макар и в минали изолирани случаи да са заснемани подобни вандалски актове над съюзнически символи, те не отразяват исканията на огромното мнозинство от протестиращите граждани.
20:54 20.10.2026
181 Атлантенцата трябва да осъзнаят
Коментиран от #182
20:55 20.10.2026
182 Тьй и д и о т , да?!
До коментар #181 от "Атлантенцата трябва да осъзнаят":Дневна доза класически Радевизъм:
Плюе по ЕС, не назовава агресора, ударят ни, тури значка на Европа иде в Брюксел да моли за помощ.
Моли Европа за помощ, подиграва се на другите държави - одобрява сделката на Трьмп и Путин която цяла Европа осъжда...
Коментиран от #189
20:57 20.10.2026
183 Голям
До коментар #175 от "Тея да се събудят":Леле в русия сте много зле... какъв интернет ви пуска путин, да не е някакъв руски?
20:57 20.10.2026
184 Тити
20:57 20.10.2026
185 Атлантенцата трябва да осъзнаят
20:58 20.10.2026
186 Жалка работа
20:58 20.10.2026
187 разбрах че чефо 10К-то и неговата
20:58 20.10.2026
188 ХАХАХА
Коментиран от #190
20:59 20.10.2026
189 важното е че чефито на тагаренко
До коментар #182 от "Тьй и д и о т , да?!":е там и тагаренко също кажи сега либерален тромпет какво е направил чефо за България да получава по 10К на месец до като беше министър тагаренко или не ок да се говори за това
Коментиран от #193
21:00 20.10.2026
190 Новият рашистки Месия
До коментар #188 от "ХАХАХА":виж кои са основателите Радевата партия и и ще видиш че няма нито един който да не е олигарх участвал в грабежа на България 90 те и не е престъпната организация БКП и ДС.
Коментиран от #202
21:00 20.10.2026
191 Този коментар е премахнат от модератор.
192 Хубава работа
21:01 20.10.2026
193 Този коментар е премахнат от модератор.
194 Анонимен
До коментар #161 от "Да така е":А радев Йотова червените олигарси да не би да не ядат парите на работещите българи.гари при това се гаврят и са наложили диктат и са се настанили в президенството като свое собствено пари държавни бол закони не ги ловят
21:01 20.10.2026
195 Евроатлантик
Коментиран от #203
21:02 20.10.2026
196 Това е Парадокс !
Че и някой !
Да Специализира !
При Тях !
Останали В Средата На Миналия Век !
Изтъкани от Лъжлива Информация И Бабешки Девитини !
И Това Ми Били !
Професори !
И Академици !
21:02 20.10.2026
197 Този коментар е премахнат от модератор.
198 Охо бохо
21:02 20.10.2026
199 Анонимен
До коментар #137 от "Във Франция и в Европа хората":Франция са маргиналите и навсякъде са такива подкокоросани от Путин убиецът
21:02 20.10.2026
200 Анонимен
До коментар #129 от "Тези ще да са за психиатрията":129 само луд роб болен молоумник може да е за радев и червените олигарси
21:03 20.10.2026
201 Анонимен
21:04 20.10.2026
202 хаха колко си умен
До коментар #190 от "Новият рашистки Месия":я кажи в боковата и на шиши какви има за мирчев оземпика няма да говорим за кокорчо пеньоара ония ще оправи държавата топ финансис осъден да заплати 3 000 000 $ за фалиралата фирма от него
21:04 20.10.2026
203 ТИГО
До коментар #195 от "Евроатлантик":Пусни ми мама, и тя ще почне да те пуска!
21:04 20.10.2026
204 1488
и ще го отнесе
още тая зима
21:04 20.10.2026
205 1488
и ще го отнесе
още тая зима
21:04 20.10.2026
206 Анонимен
До коментар #92 от "БАНко":92 СВЪРШИХА ТИЯ МАНТРИ МАЛОУМНИЦИТЕ РАДЕВИ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ВИ КРАДАТ А ЛЪЖИТЕ ВИ СА ПРОСТАШКИ ВИЧЕ СЕ ИЗТЪРКАХА
21:05 20.10.2026