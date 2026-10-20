Протест срещу Радев и Йотова събра граждани в София

Граждани се събраха на протест пред сградата на президентската институция в София срещу президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев. В района беше засилено полицейското присъствие, предаде БТА.

Демонстрацията премина под наслов „Вашият „мир“ е капитулация! Вашата „дипломация“ - изолация!“ Организаторите заявиха, че търговски кораби са били атакувани и потъват в Черно море, като при инцидентите загиват хора. Те посочиха още, че руски дронове достигат до опасна близост до българските граници, а военни складове и критични обекти са обект на атаки.

„Гърмят военни складове, атакуват се критични обекти, а тук ни приспиват с обещания, че „добрите отношения“ с агресора ще ни спасят“, заявиха организаторите.

Протестиращите настояха за държава, която може да се защитава, както и за управление, което разпознава опасностите, действа решително и работи рамо до рамо със съюзниците на България в Европейския съюз и НАТО.

Протест и на млади лекари

Пред Министерството на здравеопазването се проведе и отделна демонстрация на млади лекари. Тя беше под наслов „Не ви ли е срам“ и беше насочена към условията, при които работят лекарите специализанти.

По-късно двата протеста се сляха в един.

Източници: novini.bg, nova.bg