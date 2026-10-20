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Протест срещу Радев и Йотова събра граждани в София

Протест срещу Радев и Йотова събра граждани в София

20 Октомври, 2026 19:47 2 587 206

  • протест-
  • илияна йотова-
  • румен радев-
  • софия-
  • млади лекари

Демонстрацията пред президентството е под наслов „Вашият „мир“ е капитулация! Вашата „дипломация“ - изолация!“ По-късно към нея се присъединиха и протестиращи млади лекари

Протест срещу Радев и Йотова събра граждани в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Граждани се събраха на протест пред сградата на президентската институция в София срещу президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев. В района беше засилено полицейското присъствие, предаде БТА.

Демонстрацията премина под наслов „Вашият „мир“ е капитулация! Вашата „дипломация“ - изолация!“ Организаторите заявиха, че търговски кораби са били атакувани и потъват в Черно море, като при инцидентите загиват хора. Те посочиха още, че руски дронове достигат до опасна близост до българските граници, а военни складове и критични обекти са обект на атаки.

„Гърмят военни складове, атакуват се критични обекти, а тук ни приспиват с обещания, че „добрите отношения“ с агресора ще ни спасят“, заявиха организаторите.

Протестиращите настояха за държава, която може да се защитава, както и за управление, което разпознава опасностите, действа решително и работи рамо до рамо със съюзниците на България в Европейския съюз и НАТО.

Протест и на млади лекари

Пред Министерството на здравеопазването се проведе и отделна демонстрация на млади лекари. Тя беше под наслов „Не ви ли е срам“ и беше насочена към условията, при които работят лекарите специализанти.

По-късно двата протеста се сляха в един.

Източници: novini.bg, nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    87 22 Отговор
    Пазят си хляба.Правят дронове за Украйна.Кървави пари взимат.

    Коментиран от #19, #66, #124

    19:50 20.10.2026

  • 3 И Киев е Руски

    164 42 Отговор
    Тия така наречени граждани да грабват мешките и в Украйна

    Коментиран от #8, #11, #26

    19:50 20.10.2026

  • 4 Аве

    166 24 Отговор
    Радев е категоричен - България няма да участва в новия заем за Украйна

    Коментиран от #25, #60

    19:51 20.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    137 24 Отговор
    Тези хора не искат мир защото се хранят от войната в Украйна.

    19:51 20.10.2026

  • 6 Гробар

    92 33 Отговор
    Видяхте ли? Само дърти пенсии. Искат си обратно Коки да им вдигне пенсиите. Пеншъните, които скачаха с Кюмура и съсипаха България искат да я досъсипят заедно с пепедебейските фашисти!

    Коментиран от #121

    19:51 20.10.2026

  • 7 Тук не е Москва

    38 94 Отговор
    „Вашата „дипломация“ е изолация!

    Коментиран от #57

    19:51 20.10.2026

  • 8 404

    106 18 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Младите като МирчеФ не знаят що е мешки

    Коментиран от #44

    19:51 20.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 БГР

    113 19 Отговор
    Колко са на протеста че не мога да преценя по една снимка? 50? 60?

    19:52 20.10.2026

  • 11 Последния Софиянец

    84 20 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Хвалят се че за четири години са направили 100 000 дрона за Украйна.Добре им се плаща от Пеевски.

    19:52 20.10.2026

  • 12 Аман от платени

    76 26 Отговор
    пенсионери, в неделя ще гласувам за Възраждане, хак ви е

    Коментиран от #41

    19:52 20.10.2026

  • 13 празни приказки

    78 19 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    празни протести на празни хора..
    е бякой евро ще получат, но не всички..

    19:52 20.10.2026

  • 14 смешни

    96 22 Отговор
    Жълтопаветковци организирани и платени от огладнелите дебелаци!

    Коментиран от #79

    19:52 20.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Фатмак Мериноса

    31 56 Отговор
    Хората си носят кръста, а оФците - сърпа, чука и червената петолъчка

    19:53 20.10.2026

  • 17 Гербер

    39 46 Отговор
    Това правителство видимо не може да се справи надценките на храните от над 100%!

    Коментиран от #24, #90

    19:53 20.10.2026

  • 18 Азззззззз

    74 13 Отговор
    Само че не казват чии граждани са тия - сред организаторите се видя там Тагаренко...

    Коментиран от #59, #166

    19:54 20.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Шорт

    65 13 Отговор
    Това са платени дураци! За един пробит долар!!@

    Коментиран от #75

    19:55 20.10.2026

  • 24 Авее

    67 13 Отговор

    До коментар #17 от "Гербер":

    Нгло герберасче вазелиново, вие ги докарахте тези надценкии инфлация, като ни набутахте в еврозоната, тъй де клуба на богатите, ся Радев ви виновен вашта М..! Окрадохте държавата ся зяете!

    19:56 20.10.2026

  • 25 Про Гресиров

    8 34 Отговор

    До коментар #4 от "Аве":

    Да обаче хубаво ми е.
    Спокоен съм че румен той е и ни води към прогреса.
    За жалост не поскъпна амбалажа. И вече няма с какво да намажа последната филия.
    Нищо казвам си. Дано поне чувал да си намеря, за да има с какво да се завия. Или пък да се скрия

    Коментиран от #155

    19:56 20.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ХиХи

    46 16 Отговор
    Голем наплив гледам, ще изберем Йотова на първи тур

    Коментиран от #84

    19:58 20.10.2026

  • 29 Сатана Z

    49 13 Отговор
    "Тук не е Украйна" ,младите лекари искат да са на фронта,а не в България

    Коментиран от #45

    19:59 20.10.2026

  • 30 двайсе..

    43 11 Отговор
    и двама човека и половина....

    Коментиран от #40

    19:59 20.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 И Киев е Руски

    56 9 Отговор
    Нито радеФ нито йотоФа сачитави но пък жълтопаветниците - петрохански с жартиери са тотал щета

    20:00 20.10.2026

  • 33 Радев

    14 15 Отговор
    днес доказа , че е с чадър на бизнеса на Делян Добрев и ортащина ! Наглост безподбна .

    20:00 20.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Няма да мине номера

    65 12 Отговор
    Глупости. Тия са съвсем неадекватни . За какво протестират и те не знаят. Европа е в криза ,Радев им е виновен.

    20:01 20.10.2026

  • 37 Софиянец

    51 10 Отговор
    Целият "протест" в една снимка 😂😂😂

    20:02 20.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 13675

    14 30 Отговор

    До коментар #30 от "двайсе..":

    За, сега толко, но след месец два да не станат 20 000

    Коментиран от #85

    20:04 20.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Пешо

    19 34 Отговор
    Почна се....Вън от власта червените боклуци...

    20:04 20.10.2026

  • 43 Че точно така е

    31 15 Отговор
    Нашият „мир“ е капитулацията на Украйна! И ще е прекрасно нашата „дипломация“ да е свързана с атлантическата изолация. Нека си реват атлантенцата. Те са малцинство както го видяхме на изборите. Ако искат да инициират референдум а не да врякат някакви си там зомбирани ненормалници

    20:04 20.10.2026

  • 44 Питам

    23 22 Отговор

    До коментар #8 от "404":

    Трябва ли да бъде избран за президент същество, което се е скатало от военна служба като тариката Гюру? Който е за да слага плюс, който е против да слага минус.

    20:04 20.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Херодот - Баща на истЕрията

    19 8 Отговор
    Всеки "гражданин" да си вземе по един бежанец вкъщи!

    20:05 20.10.2026

  • 47 Протест

    11 5 Отговор
    антипрогрес!

    20:05 20.10.2026

  • 48 Нафталин

    5 5 Отговор

    До коментар #35 от "Каква Москва ги гони тези хора":

    Скрий се лъжлив другар икономически

    20:06 20.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 СПРАВЕДЛИВ

    45 10 Отговор
    Протестите на лекарите имат оправдание, но другите, които са срещу министър председателя и президента, са организирани от евроатлантиците, защото усещат, че времето им свършва, не само в България но и в целия т.нар. ЕС и си мислят, че България ще се остави да бъде втората Украйна и следващото бойно поле между Русия и НАТО.

    Коментиран от #81, #120, #150

    20:07 20.10.2026

  • 51 Кратко и ясно

    13 20 Отговор
    Аз съм ЗА Европейския съюз и НАТО! Никой не може да разпределя и да разпродава България на САЩ, Русия и Китай.

    20:07 20.10.2026

  • 52 Къде е Русия, като

    33 8 Отговор
    Територията е предоставила най-много боеприпаси на Украйна в Европа,
    по признания на самата Украйна.
    Да, държавата не продава пряко, но частните фирми продават, вероятно.
    И споразумението на Гюров си спазваме.
    Премиерът ни е завършил "Максуел" на първо място сред чуждестранни студенти.
    Премиерът Радев е по-американец от всички протестиращи взети заедно.
    Къде видяхте Русия, рублата ли въведохме?
    Не разбирам каква е тази истерия.

    20:07 20.10.2026

  • 53 За грант продавам майка си

    33 9 Отговор
    Само по лозунгите веднага се разбира, че малкият протест е соросоидски

    Коментиран от #71

    20:07 20.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Че точно така е

    19 4 Отговор
    Ще гърмят и още нацистки военни складове, и ще бъдат атакувани още критични нацистки обекти. Хубаво е поне че това осъзнават но трябва и повече история да четат. Тая от 1937 до 1948 примерно

    Коментиран от #61

    20:08 20.10.2026

  • 57 Тук не е

    27 5 Отговор

    До коментар #7 от "Тук не е Москва":

    И Киев

    20:08 20.10.2026

  • 58 Тик-Ток

    27 12 Отговор
    Тиквата и Прасето харчат награбеното за платени протестъри,да излъжат пак цървулите да гласуват за тях

    Коментиран от #69

    20:08 20.10.2026

  • 59 Анонимен

    10 19 Отговор

    До коментар #18 от "Азззззззз":

    А тия което защитават Путин чии граждани са вън путинисти

    20:08 20.10.2026

  • 60 Анонимен

    8 21 Отговор

    До коментар #4 от "Аве":

    Радеве оставка и да го разследват

    20:10 20.10.2026

  • 61 Путинисти

    2 13 Отговор

    До коментар #56 от "Че точно така е":

    Имате да плащате за Македония, терористи и фашисти интернационалисти.

    20:10 20.10.2026

  • 62 гражданин на републиката

    5 22 Отговор
    Трябва да се върне Бойко.

    20:11 20.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Тея недоразумения

    15 5 Отговор
    Вероятно искат НАТО и София да окупира както със Париж направи. Нацисти !

    20:11 20.10.2026

  • 65 ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ

    21 4 Отговор
    Къде да се оплача от жълтопаветното информационно насилие.

    20:11 20.10.2026

  • 66 Честито за

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Новата десет годишна ТоЙота с удължена десет годишна гаранция
    - Ура!

    20:12 20.10.2026

  • 67 РУСКИТЕ ПОДЛОГИ

    7 11 Отговор
    Не ги интересува

    Дали Българите Протестират .

    Важно е ПАСОЛЯ да е доволен.

    20:12 20.10.2026

  • 68 Парите правят всичко??!!

    15 6 Отговор
    „САЩ (по тяхна информация) са похарчили над 1 милиард долара за справяне с "руското влияние"!
    Българската ПЕТА КОЛОНА е получила от ФАЩ над 47 милиона долара ($47,709,686) за анти руска и антипрезидентска пропаганда.“

    20:12 20.10.2026

  • 69 Анонимен

    7 9 Отговор

    До коментар #58 от "Тик-Ток":

    Че по големи тикви и прасета от сегашните няма а твоителъжи вече не хващат дикиш хахаха малоумниците вее не са толкова слепи

    20:13 20.10.2026

  • 70 Хохо Бохо

    5 10 Отговор
    Колеги форумци на нашия сайт факти. Нека се запишем и участваме в контрапротести в подкрепа на генерал Радев. Който желае да ми пише и запише за участие. В подкрепа на Радев и Путин. И да ни убият ще умрем като герои за генерала наш и императора на света Владимир Владимирович Путин.

    20:13 20.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ДрБр

    6 1 Отговор
    Ха Ха Ха-ха-ха ХаХа Ха Ха-ха-ха

    20:14 20.10.2026

  • 74 обикновен българин

    6 21 Отговор
    Хората искат Борисов да управлява.

    20:14 20.10.2026

  • 75 Анонимен

    7 13 Отговор

    До коментар #23 от "Шорт":

    23 А КОГАТО ЧЕРЕПИТЕ ПЛАЩАХА СРЕЩУ БОРИСОВ БЕШЕ ДОБРЕ КОГАТО ПЛАЩАХА ДА ПАЛЯТ РУШАТ ГРАБЯТ СОФИЯ БЕШЕ ДОБРЕ СЕГА РАДЕВ НЯМА КЪДЕ ДА СЕ КРИЕ ПРЕВЪРНА ПРЕЗИДЕНСТВОТО В ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ ХАХАХАХА

    20:14 20.10.2026

  • 76 Моля за информация...

    17 6 Отговор
    Какви са надниците да знаем да участваме ли??

    Коментиран от #144

    20:14 20.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Анонимен

    8 6 Отговор

    До коментар #14 от "смешни":

    14 тези простотии вече не вървят ИМА ОГЛАДНЕЛИ ТОВА СА РАДЕВИТЕ МАЛОУМНИЦИ

    20:15 20.10.2026

  • 80 Стойко

    20 7 Отговор
    Дайте им по един билет за киiф на тия, да видите колко са смели 😂

    20:16 20.10.2026

  • 81 оня с коня

    8 3 Отговор

    До коментар #50 от "СПРАВЕДЛИВ":

    Най-после някой да ни светне че Протестите са организирани от Евроатлантиците,а не от винарите или Краставичарите:)Колкото до Предположенията и Гадателствата ти относно какво Чувстват и какво Мислят, не се хаби Всуе -нямаш Капацитет за подобна дейност.

    20:16 20.10.2026

  • 82 Хохо Бохо

    1 14 Отговор
    Гледайте БНТ дават репортаж...много са,запишете се при мен за контрапротест в подкрепа на Радев

    20:16 20.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Анонимен

    6 8 Отговор

    До коментар #28 от "ХиХи":

    28 РАДЕВ СЕ Е ПОГРИЖИЛ С МАДУРОВКИТЕ ЩО МИЛИОНИ РАЗДАДЕ

    20:16 20.10.2026

  • 85 Хихи

    9 6 Отговор

    До коментар #40 от "13675":

    Лама калушковци повече от 20 нема да изкарат, требва друг да е водача

    20:17 20.10.2026

  • 86 Варненец

    14 6 Отговор
    30тиня скъсаняци дъвчат стари сандвичи , голям протест 😅

    20:17 20.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 евалата чалгопитеци

    6 1 Отговор
    Как е новото нормално? Дебелеете ли и вие вече?

    20:17 20.10.2026

  • 90 СПРАВЕДЛИВ

    13 3 Отговор

    До коментар #17 от "Гербер":

    Нещата тръгнаха отдавна и не са от това правителство, защото много ги сменяхме преди това и все същото беше и по-лошо. Набутаха ни в дъното и сега трудно ще излезем, който и да ни управлява, особено ако е някакъв насочен към залеза. Това ще ни довърши и за това се борят, но вярвам, че няма успеят, защото народът е умен и достатъчно изпатил, за да се излъже. Видяхме го от предните избори и това ще продължи. Хубавите неща трудно стават, а лошите - лесно. Това е житейски закон.

    Коментиран от #95

    20:18 20.10.2026

  • 91 Тея сега кукундели

    3 3 Отговор
    пак ли не искат данък девидент да плащат ?

    20:18 20.10.2026

  • 92 БАНко

    15 4 Отговор
    СГЛОБКАДЖИИ , МЕЧТАЕТЕ СИ ЗА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ , ЗА ТОПЛИЯ СКУТ !!!

    Коментиран от #206

    20:19 20.10.2026

  • 93 Въпрос

    7 8 Отговор
    Защо външния ни дълг през 2022 г.с финансов министър Асен Василев беше 36 млрд.евро а сега 70 млрд.евро и тогава 23% от БВП а при мунчо 56%-
    Брутният външен дълг на България към края на юли 2026 година достига 70,814 млрд. евро (което се равнява на 56,1% от прогнозния БВП на страната), по данни на Българската народна банка.

    Основни показатели и структура:

    • Годишен ръст: Външният дълг се е увеличил с 26,4% (или с 14,572 млрд. евро) спрямо същия период на предходната година.
    • Дългосрочни задължения: Възлизат на 50,451 млрд. евро (72,3% от общия дълг), като нарастват с 9,7% на годишна база.
    • Краткосрочни задължения: Са в размер на 19,362 млрд. евро.

    20:19 20.10.2026

  • 94 Милен

    8 3 Отговор
    И зад този протест прозира ,,дългата" ръка на Путин. Тези протестиращи саботират евроатлантическото ни правителство и членството ни в ,,клуба на богатите".

    20:19 20.10.2026

  • 95 а аз забелязвам

    10 2 Отговор

    До коментар #90 от "СПРАВЕДЛИВ":

    В този парламент за първи път от пет години няма хулигански прояви около трибуната. Защо ли? Да не би хулиганите сега да са на власт?

    20:19 20.10.2026

  • 96 А50

    7 3 Отговор
    Пак искат в скута на Шиши

    20:20 20.10.2026

  • 97 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    9 5 Отговор
    тия верно са за оплакване, протестърите и ,,ораторите,,..жалка картинка...

    20:20 20.10.2026

  • 98 стой и гледай

    5 7 Отговор
    Кокорчо са е наежил и ще свали Радев , може и бас да се хванем , предните протести той ги поведе.

    20:20 20.10.2026

  • 99 Явно протестиращите имат доказателства

    7 3 Отговор
    че дроновете са руски. Ами дайте ги на най-добре на партията си , а те на урсулата , а тя на натото.
    Апропо, с какво ви навиха да излезете на площада?

    20:21 20.10.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Тея сега кукундели

    16 7 Отговор
    Още ли не са разбрали че българите сме за Русия и не желаем пари на Украйна да подаряваме ? За какво си мислят че хората за Радев гласуваха? Трудничко ли им е да го осъзнаят. Не им ли е ясно и защо Йотова или Костадинов ще спечелят ?

    20:22 20.10.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Чорапите му миришат, за тия работи

    9 8 Отговор
    Румбата има 131 депутата и пълно мнозинство, но плаши, че граждански протести срещу тъпата му политика, постоянното увеличаване на данъците, обедняването на населението, тегленето на колосални заеми без реформи и заради младите медици, които са си стегнали куфарите и са на път да си тръгнат, това щяло да ни докара война!Руменье, ми какво ще правиш в края на зимата, след януари, когато собствените ти избиратели, прегладнели и изнервени, излязат на улицата, на война? Ще викаш танковете ли?

    20:22 20.10.2026

  • 105 нннн

    12 4 Отговор
    Пърформанси те на умнокрасивите вече не минават. Изборите наближават и активираха де кого могат да клатят лодката.
    Хора, гласувайте!
    Гюро - извън челната петица!

    20:22 20.10.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 зузу

    11 3 Отговор
    Нека маршируват платените пепейци и дебейци.

    20:25 20.10.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Даката

    8 13 Отговор
    Браво на тези будни българи, дано са повече тези които осъзнаят, че русофилското правителство на радев ни води към пропаст, добре че приехме еврото, така че ще им е малко по-трудно да фалират България... ще трябва поне още няколко договора с Боташ, за да го постигнат.

    Коментиран от #127, #164

    20:26 20.10.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Еврокопейкa

    5 8 Отговор

    До коментар #50 от "СПРАВЕДЛИВ":

    Като останат по бели гащи и вадят картата капан - войната.Йотовица плаши с пращане на войници, Рундьо с война.Направо ми се повръща вече от тези галоши и от техните избиратели с изгладени мозъци.

    20:28 20.10.2026

  • 121 И аз съм пенсия,

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Гробар":

    макар и работеща, но не подкрепям протеста срещу Радев. Моля, уважавайте пенсионерите. Немалка част от тях имат доста мозък в главата си и са наясно, какво става по света и у нас. Против съм срещу вдигане на пенсии и заплати, защото това само още засилва инфлацията. Цените са проблемът и трябва да се нормализират

    Коментиран от #165

    20:28 20.10.2026

  • 122 Така де

    7 3 Отговор
    Ето затова ще гласуваме за Възраждане!

    20:28 20.10.2026

  • 123 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 124 ЗА НЯКОИ

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    хора, войната в Украйна е печеливша и се плашат да не загубят доходите си, а не мислят какъв грях е да умират хора напразно. Това трябва да се спре и както се вижда, народното негодувание по света се засилва.

    20:29 20.10.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Кратко и ясно

    5 9 Отговор
    Аз съм ЗА Европейския съюз и НАТО! Никой не може да разпределя и да разпродава България на САЩ, Русия и Китай.

    20:29 20.10.2026

  • 127 Милен

    1 9 Отговор

    До коментар #115 от "Даката":

    Е па ни са нужни още няколко договора с ,,Боташ", че да фалираме. Достатъчно е да станем гарант за още един заем за Украйна,че да постигнем този резултат.

    20:29 20.10.2026

  • 128 Мунчовци

    4 11 Отговор

    До коментар #108 от "така, така":

    Да...от 1г ,хората в Германия и Англия го знаят...2027г.Франция ,Англия ,Германия влизат в Русия ....Русия ,ще бъде изравнена ,а дедо Путин го чака Хага

    Коментиран от #167

    20:29 20.10.2026

  • 129 Тези ще да са за психиатрията

    9 7 Отговор
    Сбъркали са адреса , само луд или платен би се обявил срещу Радев или Йотова

    Коментиран от #200

    20:30 20.10.2026

  • 130 От протеста

    5 9 Отговор
    Десетки хиляди се събраха на протеста срещу премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова под наслов "Вашият „мир“ е капитулация! Вашата „дипломация“ - изолация!", "Радев недей като Саддам - иди си сам", който се организира тази вечер в София. На място има поне 1200 полицаи, забелязаха репортери.

    Коментиран от #132

    20:30 20.10.2026

  • 131 БАНко

    7 3 Отговор
    НАТООВЦЕ , ПОГЛЕДНЕТЕ СЕ !!! НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПАРЛАМЕНТ ПЕТРОХАНСКИ И ДЕЕБИИЛИТЕ В 15 ОБЛАСТИ ОСТАНАХТЕ БЕЗ ДЕПУТАТ !!! БЪЛГАРИЯ ВИ МРАЗИ !!!

    20:31 20.10.2026

  • 132 Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #130 от "От протеста":

    Бухахаха, добре! 😅

    20:31 20.10.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Кажете

    10 2 Отговор
    Заплащането почасово ли е или цялостна надница се плаща.??

    20:33 20.10.2026

  • 136 БГ копейкa

    7 8 Отговор
    Откакто рузкият фатмак мунчо Радев е премиер се взривиха складове, изгоряха сателити, дронове продължават да удрят в България🇧🇬, кораби потънаха в наши води и моряци загинаха 🤮🤮🤮
    Ама все някой друг му е виновен на това рузко чучело 🤮🤮🤮
    🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    Коментиран от #140

    20:34 20.10.2026

  • 137 Във Франция и в Европа хората

    8 4 Отговор
    със плакати срещу НАТО и ЕК протестират тея тук изтрепаха рибата с глупоста си верно. Пълни неадекватници

    Коментиран от #139, #156, #199

    20:34 20.10.2026

  • 138 Кико

    3 1 Отговор
    Поне кибабчета има ли или само стари сандвичи? Поне по един талон с отстъпка за мак доналдс 🤣

    20:35 20.10.2026

  • 139 Вечният русофилски цирк

    3 3 Отговор

    До коментар #137 от "Във Франция и в Европа хората":

    Ако ме изберете за Президент, ще купя Чукотка от Роман Абрамович, и ще изпратя там всички рубладжии, потници и копейки. А, за малко да забравя! И инициативния комитет на мис Пиги.

    20:35 20.10.2026

  • 140 Софиянец

    3 2 Отговор

    До коментар #136 от "БГ копейкa":

    Айде да не слагаш Българския флаг до тия парцали!

    Коментиран от #146

    20:36 20.10.2026

  • 141 ?????

    5 1 Отговор
    Уф.
    Нали тия същите навремето манифестираха да даваме нашто оръжие на Украйна.
    За квото им плащат за тва манифестират.

    20:36 20.10.2026

  • 142 Истината

    5 1 Отговор
    Воят на дебилите от ПП и ДБ е радост за ушите ни.

    20:36 20.10.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Май само

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Моля за информация...":

    Си надничат по джобовете, ама не плащат на никой.
    И за изборите не плащат.
    Изобщо не си струва да се занимава човек с политика.

    20:36 20.10.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Как

    1 2 Отговор
    Жан закри земеделието, теменужката от Латинка разпусна армията и казармите, и народът ни започна да се храни от Кауфланд. .

    20:36 20.10.2026

  • 148 Щом са подхванали и деца да

    7 1 Отговор
    ги объркват , слаба работа
    Пък и Тагарев щом е там, бити карти
    Напразни напъни
    Народът знае кой какъв е.
    Само замърсяват площада

    Коментиран от #153

    20:37 20.10.2026

  • 149 Мдаааа

    6 4 Отговор
    Тук НЕ Е УКРАЙНА... тук е ПЕТРОХАН!!!

    20:37 20.10.2026

  • 150 Даката

    4 7 Отговор

    До коментар #50 от "СПРАВЕДЛИВ":

    Жална и майка на твоята русия и твоя путин, ако нападнете България, цялото НАТО ще ви се стовари върху главите, нали затова сме в НАТО, а вие руснаците може да си плямпате колкото си искате нищо не можете да направите.

    Коментиран от #160

    20:37 20.10.2026

  • 151 76547865

    5 1 Отговор
    Никой не бяга от 50 кинта допълнително след работно време !
    Заработиха си хората !!!

    20:38 20.10.2026

  • 152 Организаторът

    2 1 Отговор
    На този митинг кой е ?

    20:38 20.10.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Стенли

    1 3 Отговор
    Макар , че не съм гласувал , за Радев , нито имам намерение да гласувам за Йотова , но напълно подкрепям умерената позиция която заемат , Радев и Котова , но относно социалната политика на това правителство му пиша слаб 2 ,

    Коментиран от #157

    20:39 20.10.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Протестите са срещу богатите

    4 0 Отговор

    До коментар #137 от "Във Франция и в Европа хората":

    Протестите да срещу хипер забогатялата алчна каста от бизнес олигарси и акционери, които насочиха в свои ръце капиталите от труда на хората, държат 90% от капиталите изработени от трудещите се. Които са изкарали всичките 100% от тези капитали, като в същото време им са хвърлили едни 10%. Числата са примерни, но целта е да се покаже каква огромна пропаст има между хората. Социални неравенства, защото алчните забравиха да делят баницата правилно. Същото е в България. Хората просто ще си вземат своето по старомоден и естествен начин.

    Коментиран от #161, #171

    20:40 20.10.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Атлантенцата трябва да осъзнаят

    4 0 Отговор
    Че в цяла Европа подобните на тях са нищожно малцинство и ако в тоя дух продължават скоро охрана може да им е нужна. Времето на Атлантизма мина. Тази престъпна идеология трябва да бъде забравена. Времената на урсулайките минаха. Нека сметка да си дадат за какво точно са протестите в цяла Европа и колко неадекватни са със тъпите си слогани. Аз на тяхно място бих се срамувал

    20:41 20.10.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Да така е

    3 2 Отговор

    До коментар #156 от "Протестите са срещу богатите":

    И срещу милитаризма и подкрепата за Украйна която яде парите им по всевъзможни начини

    Коментиран от #194

    20:43 20.10.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Оги

    4 1 Отговор
    Аз мислех, че искат да махнат ДДС на горивата да падне малко инфлацията и да не ги дои държавата, а те милите се коркат за международното положение. Малко ви е дрането.

    20:44 20.10.2026

  • 164 Петрич

    1 3 Отговор

    До коментар #115 от "Даката":

    Простотията няма почивен ден,обърни си внимание.

    20:44 20.10.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Татарево няма друг вариант

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Азззззззз":

    Отритнат и унизен
    Няма вариант за власт
    Точка

    20:44 20.10.2026

  • 167 Стенли

    1 1 Отговор

    До коментар #128 от "Мунчовци":

    Бе отде ва копаттакива 😕 , не видиш ли кво става в така наречената западна Европа , той тръгнал да говори че влизат в Русия , ало хапчета , хапчетата 🤯🤨

    Коментиран от #170

    20:45 20.10.2026

  • 168 Хората

    2 1 Отговор
    Хората искат да не бъдат управлявани от никой, ама това е много трудно начинание, защото все още не сме узрели за самоуправление и автономност,а едва ли някога ще бъдем, така че ще избираме до дупка и все по- слаби и по- слаби управници...и все по- големи дългове...

    20:45 20.10.2026

  • 169 аз съм

    4 1 Отговор
    Аз съм пенсионер и помня, а също съм чел много. На времето руснаците убиха царя и ни вкараха във войната. Който ви плаши с война ще ви прати на война. Гласувайте умно. Четете история, анализирайте новините, дори и фалшивите.
    Приятна вечер!

    20:45 20.10.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Да така е и днес

    3 5 Отговор

    До коментар #156 от "Протестите са срещу богатите":

    Френската левица се обедини. Жан-Люк Меланшон събра десетки хиляди хора на митинг на открито в Тулуза където призова за връщане към националния суверенитет и каза на поддръжниците си, че Франция трябва да се оттегли от НАТО.

    20:47 20.10.2026

  • 172 От софийското военно окръжие

    3 1 Отговор
    ХАйдЕее... розовите понита , търчЕЙте ! Пред Археологическия музей сме разпънали маса с лаптоп и трима вербовчици за военна служба ! ТърчЕЙте , юрУш на маслИните.

    Коментиран от #176

    20:48 20.10.2026

  • 173 54321

    5 3 Отговор
    Току що в Чехия, комунистическото прокси Бабиш загуби изборите за Сенат катастрофално. Нито едно място за идиота, който плюеше Украйна и Зеленски. Прекрасна новина.

    20:49 20.10.2026

  • 174 Иванов

    2 1 Отговор
    Луд умора няма!

    20:51 20.10.2026

  • 175 Тея да се събудят

    4 2 Отговор
    В Париж и Брюксел знамената на НАТО се горят. Нямат ли нет тея хора ? Нещо да не са ги дрогирали. А в Гърция знаят ли какво се случва ..

    Коментиран от #180, #183

    20:51 20.10.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Рубла Процентова

    2 2 Отговор

    До коментар #175 от "Тея да се събудят":

    Откъде идва внушението за НАТО: В антиправителствените протести често се внедряват радикални ултралеви, анархистки или маргинални политически групи (като движението „Патриотите“ във Франция), които използват хаоса, за да изразят свои специфични геополитически послания, включително анти-НАТО и анти-ЕС лозунги. Макар и в минали изолирани случаи да са заснемани подобни вандалски актове над съюзнически символи, те не отразяват исканията на огромното мнозинство от протестиращите граждани.

    20:54 20.10.2026

  • 181 Атлантенцата трябва да осъзнаят

    3 2 Отговор
    Ама очевидно не могат тези индивиди да се осъзнаят и отново трябва темата за референдум да се постави в този малко по-различен парламент и да се приключи с драмите им за винаги

    Коментиран от #182

    20:55 20.10.2026

  • 182 Тьй и д и о т , да?!

    4 2 Отговор

    До коментар #181 от "Атлантенцата трябва да осъзнаят":

    Дневна доза класически Радевизъм:
    Плюе по ЕС, не назовава агресора, ударят ни, тури значка на Европа иде в Брюксел да моли за помощ.
    Моли Европа за помощ, подиграва се на другите държави - одобрява сделката на Трьмп и Путин която цяла Европа осъжда...

    Коментиран от #189

    20:57 20.10.2026

  • 183 Голям

    2 1 Отговор

    До коментар #175 от "Тея да се събудят":

    Леле в русия сте много зле... какъв интернет ви пуска путин, да не е някакъв руски?

    20:57 20.10.2026

  • 184 Тити

    2 3 Отговор
    Радев трябва да си ходи.

    20:57 20.10.2026

  • 185 Атлантенцата трябва да осъзнаят

    4 1 Отговор
    Че са нацистки въшлювци мразени от народа. Гюров и 5% няма да вземе и ще се видят колко струват

    20:58 20.10.2026

  • 186 Жалка работа

    4 0 Отговор
    Борисов и Пеевски само толкова хора ли могат да купят

    20:58 20.10.2026

  • 187 разбрах че чефо 10К-то и неговата

    4 0 Отговор
    половинка ТАГАРЕНКО също е на протеста все лапачи на народни пари крадец до крадеца

    20:58 20.10.2026

  • 188 ХАХАХА

    2 0 Отговор
    37 ГОДИНИ МАФИЯ ЛЕСНО ВЛАСТ НЕ ДАВА.СЕГА СА ВПРЕГНАЛИ И СИНДИКАТИТЕ ПУДЕЛИТЕ НА ШИШИ БОКО И ОЛИГАРХИЧЕСКАТА ШВАЛЬ.

    Коментиран от #190

    20:59 20.10.2026

  • 189 важното е че чефито на тагаренко

    3 0 Отговор

    До коментар #182 от "Тьй и д и о т , да?!":

    е там и тагаренко също кажи сега либерален тромпет какво е направил чефо за България да получава по 10К на месец до като беше министър тагаренко или не ок да се говори за това

    Коментиран от #193

    21:00 20.10.2026

  • 190 Новият рашистки Месия

    0 2 Отговор

    До коментар #188 от "ХАХАХА":

    виж кои са основателите Радевата партия и и ще видиш че няма нито един който да не е олигарх участвал в грабежа на България 90 те и не е престъпната организация БКП и ДС.

    Коментиран от #202

    21:00 20.10.2026

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Хубава работа

    1 1 Отговор
    Български протест. Платен, повод измислен, въображение - нула. От десетилетия все така. Шепа "активисти" налагат волята си на милиони. Сигурен съм, че някои от участващите достолепни пенсионери са се пенсионирали на протест. Утре същите тези на друг протест ще крещят "не искаме синовете ни да умират".

    21:01 20.10.2026

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #161 от "Да така е":

    А радев Йотова червените олигарси да не би да не ядат парите на работещите българи.гари при това се гаврят и са наложили диктат и са се настанили в президенството като свое собствено пари държавни бол закони не ги ловят

    21:01 20.10.2026

  • 195 Евроатлантик

    1 1 Отговор
    Браво! И аз исках да дойда но мама не ме пусна.

    Коментиран от #203

    21:02 20.10.2026

  • 196 Това е Парадокс !

    2 0 Отговор
    Тия Лекари Не си познават Занаята !

    Че и някой !

    Да Специализира !

    При Тях !

    Останали В Средата На Миналия Век !

    Изтъкани от Лъжлива Информация И Бабешки Девитини !

    И Това Ми Били !

    Професори !

    И Академици !

    21:02 20.10.2026

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 Охо бохо

    1 0 Отговор
    Лицемери на протест. Дебелооки политици, крадливи и лъжливии тъпи. Тръмп ясно им каза кой кара влака САЩ, Китай и Русия. ЕС ги няма а зеления ядоса всички по света и в Украйна. Сртавка Кличко. Върнаха се там където бяха преди

    21:02 20.10.2026

  • 199 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #137 от "Във Франция и в Европа хората":

    Франция са маргиналите и навсякъде са такива подкокоросани от Путин убиецът

    21:02 20.10.2026

  • 200 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #129 от "Тези ще да са за психиатрията":

    129 само луд роб болен молоумник може да е за радев и червените олигарси

    21:03 20.10.2026

  • 201 Анонимен

    1 0 Отговор
    Ма голяма навалица бе! Снимани отляво, отдясно, под остър ъгъл, под тъп ъгъл, под прав ъгъл - за да изглеждат повече, но не се получава!

    21:04 20.10.2026

  • 202 хаха колко си умен

    0 0 Отговор

    До коментар #190 от "Новият рашистки Месия":

    я кажи в боковата и на шиши какви има за мирчев оземпика няма да говорим за кокорчо пеньоара ония ще оправи държавата топ финансис осъден да заплати 3 000 000 $ за фалиралата фирма от него

    21:04 20.10.2026

  • 203 ТИГО

    0 0 Отговор

    До коментар #195 от "Евроатлантик":

    Пусни ми мама, и тя ще почне да те пуска!

    21:04 20.10.2026

  • 204 1488

    0 0 Отговор
    фатмака си търси боя
    и ще го отнесе
    още тая зима

    21:04 20.10.2026

  • 205 1488

    0 0 Отговор
    фатмака си търси боя
    и ще го отнесе
    още тая зима

    21:04 20.10.2026

  • 206 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "БАНко":

    92 СВЪРШИХА ТИЯ МАНТРИ МАЛОУМНИЦИТЕ РАДЕВИ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ВИ КРАДАТ А ЛЪЖИТЕ ВИ СА ПРОСТАШКИ ВИЧЕ СЕ ИЗТЪРКАХА

    21:05 20.10.2026

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