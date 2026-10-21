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ОИК решава за освобождаването на кмета на Горна Оряховица

ОИК решава за освобождаването на кмета на Горна Оряховица

21 Октомври, 2026 06:12 396 0

  • горна оряховица-
  • николай рашков-
  • оставка-
  • общинска избирателна комисия-
  • конфликт на интереси

Николай Рашков подаде оставка след продължителен казус за конфликт на интереси. След решението Общинският съвет трябва да избере заместник-кмет

ОИК решава за освобождаването на кмета на Горна Оряховица - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица трябва да се произнесе за предсрочното освобождаване на кмета Николай Рашков, след като той подаде оставка. Рашков е връчил документа на 20 октомври на председателя на ОИК Иван Илиев.

Комисията трябва да проведе заседание в законово определения срок и да приеме решение за прекратяване на правомощията му. Актът след това трябва да бъде изпратен на Централната избирателна комисия.

Общинският съвет ще избере заместник

След произнасянето на ОИК Общинският съвет в Горна Оряховица трябва да избере заместник-кмет, който да довърши мандата. Частични избори няма да бъдат насрочвани, тъй като до края на мандата остава по-малко от една година. Последните местни избори се проведоха на 29 октомври 2023 г.

Решението на Рашков идва след продължителен съдебно-институционален казус за конфликт на интереси, установен с решение на по-късно закритата Комисия за противодействие на корупцията. По казуса му е наложена парична санкция и забрана за заемане на публична длъжност за срок от една година.

„Отказвам повече да водя тези съдебни битки. Реших да се оттегля с чест и достойнство“, заяви Николай Рашков.

Предишното решение на ОИК беше оспорено

На 31 юли ОИК в Горна Оряховица не събра необходимото мнозинство, за да прекрати предсрочно мандата на кмета. От присъствалите 10 членове петима гласуваха „за“, а петима - „против“. Така комисията постанови решение за отхвърляне на предложението, което подлежеше на обжалване пред Административния съд във Велико Търново.

Казусът е свързан с продажба на общински имоти през 2023 г. Според изложеното от Рашков става дума за сделка, при която той е бил определен за победител в търг като управител на дружеството „Мирвана“, а след избирането му за кмет управлението на дружеството е поето от майка му.

Рашков заяви, че е подал оставката след изтичането на срока, в който са можели да бъдат насрочени частични избори. По думите му това ще спести на общината и данъкоплатците над 400 000 евро.

Източници: g-oryahovica.bg


Велико Търново / България
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