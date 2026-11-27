Опитът за отстраняването ми като кмет на Варна е организиран отдавна и продължава от месеци. Това заяви Благомир Коцев, след като Варненският административен съд спря предварителното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване на мандата му. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

Коцев благодари на магистратите, че са защитили вота на гражданите. По думите му решението на ОИК е било взето по „сенчеста процедура“, а един от сигналите, разглеждани от комисията, е бил подаден преди около година и е бил „много добре аргументиран от неизвестен автор“.

„Никой от представителите в ОИК не си беше сложил името под него – тоест не е ясно кой го е изготвил. Очевидно е много добре аргументиран от юристи извън ОИК“, каза кметът на Варна.

ОИК решава дали ще обжалва

Според Коцев съдебното определение временно спира изпълнението на решението за отстраняването му, но спорът не е приключил. Той посочи, че Общинската избирателна комисия разполага със 7 дни, за да реши дали да подаде жалба.

„Сега предстои да видим дали те за втори път няма да ги послушат и може би ще се съберат и организирано ще вземат решение да обжалват отмяната“, заяви Коцев, визирайки членовете на комисията и партийните лидери, които според него са се противопоставили на решението ѝ.

На 23 ноември ОИК – Варна прекрати предсрочно пълномощията на Коцев заради сигнали, свързани с ползваните от него отпуски през 2025 г., когато е бил задържан в ареста. От 27 членове на заседанието са присъствали 26. Двадесет са гласували „за“ прекратяването на мандата, а шестима – „против“.

Твърдения за натиск в общината

Коцев заяви, че случилото се не е спонтанно решение, а част от продължило месеци мероприятие с цел администрацията да бъде блокирана, а кметът да работи под постоянен страх.

„В администрацията знаеха, всички бяха деморализирани, като им се обяснява оттук-оттам как кметът ви пада скоро, дръжте се, идват други хора“, каза той.

По думите му на служители са били отправяни уверения, че могат да запазят работата си, независимо от предстоящата смяна на кмета. Коцев твърди още, че е имало влияние върху част от групите в ОИК и че в общинския съвет е представен значителен бизнес интерес.

Съдът мотивира спирането на предварителното изпълнение с това, че незабавното прекратяване на мандата би засегнало не само Коцев, но и гражданите, които са го избрали, както и установения чрез избори ред за формиране на местната власт. До окончателното произнасяне по спора той остава на поста си.

Източници: btvnovinite.bg, bta.bg