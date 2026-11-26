Благомир Коцев остава кмет на Варна, след като Административният съд спря предварителното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване на мандата му. Това означава, че Коцев може да изпълнява кметските си функции, докато съдът не се произнесе окончателно по жалбата му.

Съдебният акт засяга само временното действие на решението на ОИК. Законността на самото отстраняване все още не е решена по същество.

Как започна спорът

На 23 ноември Общинската избирателна комисия – Варна прекрати пълномощията на Коцев с 20 гласа „за“ и 6 „против“ при 26 присъствали членове. Комисията се позова на твърдяно неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец.

Проверката беше свързана с отпуските, които Коцев е ползвал през 2025 г., когато е бил задържан под стража по разследване за корупция в Община Варна. ОИК прие, че обстоятелствата могат да попаднат в хипотезата за предсрочно прекратяване на кметски правомощия.

Председателят на комисията Велин Жеков заяви пред БНТ, че документите по случая са дали достатъчно основания за гласуването. Той отхвърли твърденията, че членовете на ОИК са били подложени на натиск, но съобщи за заплахи срещу представители на комисията след решението.

Жалбата на Коцев

Коцев обжалва решението пред Административния съд във Варна и поиска както отмяната му, така и спиране на предварителното изпълнение. Делото първоначално беше оставено без движение заради липсващо пълномощно, но адвокатът му Марин Пандов съобщи пред БНТ, че пропускът е отстранен.

В рамките на съдебния спор защитата оспорва тезата, че отсъствието на кмета е било без правно основание. Коцев определи решението на ОИК като „преврат“ и заяви, че зад него стоят политически и бизнес интереси. Тези твърдения не са установени с влязъл в сила съдебен акт.

До произнасянето на съда градът беше поставен в ситуация, при която Общинският съвет можеше да избере временно изпълняващ длъжността кмет. След спирането на предварителното изпълнение тази процедура не следва да се реализира, докато действа съдебният акт.

Какво следва

Предстои Административният съд във Варна да разгледа жалбата срещу решението на ОИК по същество. Едва окончателният съдебен акт ще покаже дали прекратяването на мандата е законосъобразно.

До редовните местни избори през есента на 2027 г. остава по-малко от една година. Затова, ако отстраняването бъде потвърдено, частични избори за кмет няма да се провеждат, а Общинският съвет ще трябва да избере човек, който да изпълнява длъжността до редовния вот.

Към момента потвърденото последствие от съдебното решение е, че Благомир Коцев запазва кметските си правомощия до приключването на спора.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg, varna24.bg