Административният съд във Варна се очаква да се произнесе по искането на Благомир Коцев да бъде спряно предварителното изпълнение на решението, с което Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно кметските му пълномощия. Съдът отново разглежда жалбата, след като установените нередности в подадената документация са били отстранени, съобщиха адвокатите на Коцев.

На 25 ноември Административният съд остави делото без движение, тъй като жалбата не отговаряше на изискванията за редовност. Според bTV конкретният пропуск е бил липсата на представено пълномощно. На страните са дадени указания за отстраняването му, а разпореждането на съда не подлежи на обжалване.

След изпълнението на указанията съдът отново е започнал разглеждането на искането за спиране на предварителното изпълнение. Решението по този въпрос не представлява произнасяне по същество за законосъобразността на отстраняването. Основният спор по жалбата ще бъде решен в отделно производство.

Как се стигна до отстраняването

ОИК – Варна прекрати предсрочно пълномощията на Коцев на 23 ноември с 20 гласа „за“ и 6 „против“. На заседанието са присъствали 26 от общо 27 членове на комисията. Решението е свързано с отпуските и отсъствието на кмета през 2025 г., когато той беше задържан по обвинение за корупционни престъпления.

Комисията е приела, че е налице неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец. Защитата на Коцев оспорва както този извод, така и процедурата пред ОИК. В жалбата си той иска решението да бъде отменено и действието му да бъде спряно до окончателното приключване на съдебния спор.

Какво следва

„Обжалваме и основния акт, и предварителното изпълнение на решението на ОИК“, каза адвокатът Марин Пандов.

Ако съдът спре предварителното изпълнение, Коцев ще може да възстанови изпълнението на кметските си функции до окончателното произнасяне по жалбата. Ако решението на ОИК остане в сила, Общинският съвет във Варна ще трябва да избере кмет, който да изпълнява длъжността до редовните местни избори през 2027 г.

Към момента съдът не се е произнесъл по законосъобразността на предсрочното прекратяване на кметските пълномощия.

Източници: nova.bg, btvnovinite.bg, vnews.bg