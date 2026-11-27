Благомир Коцев отново изпълнява длъжността кмет на Варна, след като Административният съд спря предварителното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия за прекратяване на мандата му. Мярката ще остане в сила до приключването на делото с влязъл в сила съдебен акт.

На брифинг Коцев благодари на съда, че е защитил демократичния принцип и правото на гражданите да избират своите представители. Той определи действията на ОИК – Варна като предварително организирана акция за отстраняването му.

„Всичко това беше направено с цел да бъда отстранен бързо и неочаквано. В момент, в който нито аз, нито администрацията, нито хората отвън можехме да реагираме“, заяви Коцев.

Спорът тръгна от решение на ОИК

На 23 ноември Общинската избирателна комисия – Варна прекрати предсрочно пълномощията на Коцев с решение №386. Процедурата беше свързана с негови отсъствия от работното място през 2025 г., когато той беше задържан в ареста.

Коцев постави под съмнение основанията за решението. По думите му ОИК се е позовала на сигнал отпреди година, чийто автор не е известен, а не на сигнала, послужил като формален повод за процедурата.

Според кмета целта е била той да бъде отстранен без възможност да реагира. „Те просто се събудиха с новината, че кметът е отстранен с мотива, че не е ходил на работа преди година, когато е бил задържан в ареста“, каза той.

Твърдения за натиск в общината

Коцев заяви, че месеци наред върху него и общинската администрация е оказван натиск, за да бъде блокирана работата на местната власт и да се подготви смяната му. Той твърди, че служители са били убеждавани, че скоро ще има нов кмет.

По думите му зад натиска стоят бизнес групи с представители в Общинския съвет, които имали интерес да поставят свой човек начело на Варна. Кметът не посочи конкретни имена, а твърденията му не са подкрепени с публично представени доказателства.

„Цялата тази ситуация, която се разигра в ОИК, не е нещо, което е станало спонтанно. Това е отдавна организирано мероприятие, което върви от месеци“, каза още Коцев.

Минути преди началото на брифинга е подаден сигнал за бомба в сградата на община Варна и служителите са евакуирани.

Какво следва

Съдът е насрочил за 30 ноември делото по жалбата на Коцев срещу решението на ОИК. До окончателното произнасяне той продължава да изпълнява функциите на кмет, но съдът все още не се е произнесъл по същество дали прекратяването на мандата е законосъобразно.

Източници: nova.bg, bnrnews.bg, 24chasa.bg