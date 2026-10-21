Проф. Милена Стефанова: Радев усеща притеснение от държавническото обединение в десницата

Гражданският протест пред президентството под надслов "Вашият мир е капитулация, вашата дипломация – изолация“ е адекватна реакция срещу неприемливата външнополитическа позиция на правителството. Острите думи на премиера Румен Радев по адрес на недоволството обаче показват нарастващо безпокойство от евентуално консолидиране на десните сили преди изборите. Това коментира в предаването "България, Европа и светът на фокус“ по Радио ФОКУС политологът и бивш заместник-ректор на Софийския университет проф. Милена Стефанова.

ФОКУС припомня, че попитан за протеста тази вечер, министър-председателят коментира, че замисълът на организаторите на протеста става все по-ясен. "Да възкресят сглобката, да изперат Борисов и Пеевски, да се върнат заедно с тях на власт, защото сами не могат. Да ни набутат във войната и Асен Василев да ни прави бюджета, което ще ни довърши“, заяви той.

Страх от консолидация и насаждане на страхове

Повод за коментара ѝ стана изявлението на Радев, според когото протестите целели "реабилитация на модела Борисов-Пеевски и вкарване на страната във война“.

"Министър-председателят Радев се уповава на две силно застъпени чувства в обществото – отричането на модела Борисов-Пеевски и страха от войната. Изключително неприятно за българския политически живот е това насаждане на страхове у хората. В същото време за мен бе стратегически важен знак общата декларация, подписана от Иван Костов, Николай Денков, Бойко Борисов и Кирил Петков. Макар и закъсняло, подобно държавническо поведение обединява, а Радев очевидно не разполага с такъв подход и това започва да го притеснява“, посочи проф. Стефанова.

Икономика, геополитика и очаквана ниска избирателна активност

Според политолога в навечерието на първия тур на президентските избори обществото е силно разделено по две основни теми – геополитическата ориентация и задълбочаващите се икономически проблеми.

"Правителството се намира в процедура по свръхдефицит и показва пълна липса на реформи. Напротив, вижда се стремеж за събиране на повече пари на гърба на бизнеса и работещите чрез странни и неефективни мерки. Всичко това, комбинирано със скучната кампания, в която кандидатите се капсулираха само сред свои симпатизанти, води до най-сериозния индикатор – очакване за изключително ниска избирателна активност на вота“, заяви тя.

Грешката с кандидатурата за президент и бъдещето на десницата

Проф. Стефанова отправи критики към "Продължаваме промяната“ за липсата на диалог за единна дясна кандидатура:

"Всеобщо известен факт е, че "Продължаваме промяната" бе основният фактор, който не поиска да седне на една маса за преговори. Те предпочетоха да се затворят в тесния си кръг и наложиха гражданския кандидат Андрей Гюров. Поставиха тяснопартийния си интерес пред националния и изолираха голяма част от десните избиратели. Резултатите от тези президентски избори вероятно ще покажат, че няма друг изход, освен появата на нова обща десница, стъпила върху ясни ценности, а не върху лидерски боричкания“, заключи проф. Милена Стефанова.