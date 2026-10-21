Проф. Милена Стефанова: Радев усеща притеснение от държавническото обединение в десницата

Гражданският протест пред президентството под надслов "Вашият мир е капитулация, вашата дипломация – изолация“ е адекватна реакция срещу неприемливата външнополитическа позиция на правителството. Острите думи на премиера Румен Радев по адрес на недоволството обаче показват нарастващо безпокойство от евентуално консолидиране на десните сили преди изборите. Това коментира в предаването "България, Европа и светът на фокус“ по Радио ФОКУС политологът и бивш заместник-ректор на Софийския университет проф. Милена Стефанова.
ФОКУС припомня, че попитан за протеста тази вечер, министър-председателят коментира, че замисълът на организаторите на протеста става все по-ясен. "Да възкресят сглобката, да изперат Борисов и Пеевски, да се върнат заедно с тях на власт, защото сами не могат. Да ни набутат във войната и Асен Василев да ни прави бюджета, което ще ни довърши“, заяви той.
Страх от консолидация и насаждане на страхове
Повод за коментара ѝ стана изявлението на Радев, според когото протестите целели "реабилитация на модела Борисов-Пеевски и вкарване на страната във война“.
"Министър-председателят Радев се уповава на две силно застъпени чувства в обществото – отричането на модела Борисов-Пеевски и страха от войната. Изключително неприятно за българския политически живот е това насаждане на страхове у хората. В същото време за мен бе стратегически важен знак общата декларация, подписана от Иван Костов, Николай Денков, Бойко Борисов и Кирил Петков. Макар и закъсняло, подобно държавническо поведение обединява, а Радев очевидно не разполага с такъв подход и това започва да го притеснява“, посочи проф. Стефанова.
Икономика, геополитика и очаквана ниска избирателна активност
Според политолога в навечерието на първия тур на президентските избори обществото е силно разделено по две основни теми – геополитическата ориентация и задълбочаващите се икономически проблеми.
"Правителството се намира в процедура по свръхдефицит и показва пълна липса на реформи. Напротив, вижда се стремеж за събиране на повече пари на гърба на бизнеса и работещите чрез странни и неефективни мерки. Всичко това, комбинирано със скучната кампания, в която кандидатите се капсулираха само сред свои симпатизанти, води до най-сериозния индикатор – очакване за изключително ниска избирателна активност на вота“, заяви тя.
Грешката с кандидатурата за президент и бъдещето на десницата
Проф. Стефанова отправи критики към "Продължаваме промяната“ за липсата на диалог за единна дясна кандидатура:
"Всеобщо известен факт е, че "Продължаваме промяната" бе основният фактор, който не поиска да седне на една маса за преговори. Те предпочетоха да се затворят в тесния си кръг и наложиха гражданския кандидат Андрей Гюров. Поставиха тяснопартийния си интерес пред националния и изолираха голяма част от десните избиратели. Резултатите от тези президентски избори вероятно ще покажат, че няма друг изход, освен появата на нова обща десница, стъпила върху ясни ценности, а не върху лидерски боричкания“, заключи проф. Милена Стефанова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поредния....
07:22 21.10.2026
2 Ха..ха..ха
Коментиран от #18
07:24 21.10.2026
3 Каунь
07:24 21.10.2026
4 Ха ха ха
07:25 21.10.2026
5 Зеления
-така обясняваха несъгласието ни за въвеждане на еврото
-несъгласието ни за американските самолети на летище София
-несъгласието ни да даваме пари за Украйна
а най-гнусното за нас като общество е че тези така наречени анализатори и политолози се толерират от медиите
07:28 21.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Анонимен
Коментиран от #14
07:36 21.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Анонимен
ГАРИТЕ А ЗАД НЕГО ЧЕРЕПИТЕ АМА РАДЕВ БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ НЕ Е ЧЕРВЕНА ДИКТАТУРА ОСТАВКА СИ И НАЙ ВАЖНОТО СЪД ЗА РАЗРУХАТА ТУК
Коментиран от #19
07:39 21.10.2026
11 Бабугер
07:41 21.10.2026
12 Хаха
Коментиран от #15
07:42 21.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Анонимен
До коментар #12 от "Хаха":ХАХАХА ВСИЧКИТЕ БИЛИ НЕЗНАМ КАКВИ СА АМА ТОВА НЯМА КАК ДА ВЪРВИ ВЕЧЕ РАДЕВ Е ОСТАВКА НЕ ЖЕЛАЯ НЕГОВАТА ЧЕРВЕНА ДИКТАТУРА ОСТАВКА Е И ДА ОТГОВАРЯ
Коментиран от #20
07:47 21.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 който
07:50 21.10.2026
18 Еврокопейкa
До коментар #2 от "Ха..ха..ха":същите неграмотни политически граждани избраха сега Радев и ПБ - пак протежета на БКП номенклатурата, ДС и с зависимости от варварска Русия.
07:50 21.10.2026
19 Прав си!
До коментар #10 от "Анонимен":Крадците Борисов и Пеевски трябва да влязат в затвора. Задължително е!
07:51 21.10.2026
20 Прав си!
До коментар #15 от "Анонимен":Крадците Борисов и Пеевски трябва да влязат в затвора. Задължително е!
07:51 21.10.2026
21 Парпърляк
Коментиран от #23
07:52 21.10.2026
22 Парпърляк
07:52 21.10.2026
23 .....
До коментар #21 от "Парпърляк":Румен ще бъде писан в историята като най-позорно сваления!
07:53 21.10.2026
24 Парпърляк
07:53 21.10.2026
25 Парпърляк
07:53 21.10.2026
26 Парпърляк
07:54 21.10.2026
27 Парпърляк
07:56 21.10.2026
28 1488
и ще го отнесе
още тая зима
07:56 21.10.2026