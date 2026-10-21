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Проф. Милена Стефанова: Радев усеща притеснение от държавническото обединение в десницата

Проф. Милена Стефанова: Радев усеща притеснение от държавническото обединение в десницата

21 Октомври, 2026 07:15 691 28

  • милена стефанова-
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  • притеснение-
  • обединение-
  • десница

"Министър-председателят Радев се уповава на две силно застъпени чувства в обществото – отричането на модела Борисов-Пеевски и страха от войната. Изключително неприятно за българския политически живот е това насаждане на страхове у хората", коментира политологът

Проф. Милена Стефанова: Радев усеща притеснение от държавническото обединение в десницата - 1
Снимка: Радио Фокус
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Гражданският протест пред президентството под надслов "Вашият мир е капитулация, вашата дипломация – изолация“ е адекватна реакция срещу неприемливата външнополитическа позиция на правителството. Острите думи на премиера Румен Радев по адрес на недоволството обаче показват нарастващо безпокойство от евентуално консолидиране на десните сили преди изборите. Това коментира в предаването "България, Европа и светът на фокус“ по Радио ФОКУС политологът и бивш заместник-ректор на Софийския университет проф. Милена Стефанова.

ФОКУС припомня, че попитан за протеста тази вечер, министър-председателят коментира, че замисълът на организаторите на протеста става все по-ясен. "Да възкресят сглобката, да изперат Борисов и Пеевски, да се върнат заедно с тях на власт, защото сами не могат. Да ни набутат във войната и Асен Василев да ни прави бюджета, което ще ни довърши“, заяви той.

Страх от консолидация и насаждане на страхове
Повод за коментара ѝ стана изявлението на Радев, според когото протестите целели "реабилитация на модела Борисов-Пеевски и вкарване на страната във война“.

"Министър-председателят Радев се уповава на две силно застъпени чувства в обществото – отричането на модела Борисов-Пеевски и страха от войната. Изключително неприятно за българския политически живот е това насаждане на страхове у хората. В същото време за мен бе стратегически важен знак общата декларация, подписана от Иван Костов, Николай Денков, Бойко Борисов и Кирил Петков. Макар и закъсняло, подобно държавническо поведение обединява, а Радев очевидно не разполага с такъв подход и това започва да го притеснява“, посочи проф. Стефанова.

Икономика, геополитика и очаквана ниска избирателна активност
Според политолога в навечерието на първия тур на президентските избори обществото е силно разделено по две основни теми – геополитическата ориентация и задълбочаващите се икономически проблеми.

"Правителството се намира в процедура по свръхдефицит и показва пълна липса на реформи. Напротив, вижда се стремеж за събиране на повече пари на гърба на бизнеса и работещите чрез странни и неефективни мерки. Всичко това, комбинирано със скучната кампания, в която кандидатите се капсулираха само сред свои симпатизанти, води до най-сериозния индикатор – очакване за изключително ниска избирателна активност на вота“, заяви тя.

Грешката с кандидатурата за президент и бъдещето на десницата
Проф. Стефанова отправи критики към "Продължаваме промяната“ за липсата на диалог за единна дясна кандидатура:

"Всеобщо известен факт е, че "Продължаваме промяната" бе основният фактор, който не поиска да седне на една маса за преговори. Те предпочетоха да се затворят в тесния си кръг и наложиха гражданския кандидат Андрей Гюров. Поставиха тяснопартийния си интерес пред националния и изолираха голяма част от десните избиратели. Резултатите от тези президентски избори вероятно ще покажат, че няма друг изход, освен появата на нова обща десница, стъпила върху ясни ценности, а не върху лидерски боричкания“, заключи проф. Милена Стефанова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поредния....

    27 4 Отговор
    Коя е Милена Стефанова?

    07:22 21.10.2026

  • 2 Ха..ха..ха

    29 2 Отговор
    Десница ли?! Тази която изпра и реанимира Дебелите, Пеевски и Борисов, тази десница ли?! Или десницата, която се сглоби с герберо-пеевските крадци?! Смях! България е зле, точно в резултат на сглобката на десницата с бандитите на Пеевски и Борисов.

    Коментиран от #18

    07:24 21.10.2026

  • 3 Каунь

    22 2 Отговор
    От де гу изкупахти туй

    07:24 21.10.2026

  • 4 Ха ха ха

    7 10 Отговор
    Летящата лъжлива шушумига за ляв ли ни го представяте? Или може би благосклонното му поведение към олигархията, която пълни страната с мигранти Ви дава основание за това?

    07:25 21.10.2026

  • 5 Зеления

    19 4 Отговор
    Любимо обяснение на някой евролиберален анализатор и ми е, че "се насаждат страхове в хората"
    -така обясняваха несъгласието ни за въвеждане на еврото
    -несъгласието ни за американските самолети на летище София
    -несъгласието ни да даваме пари за Украйна

    а най-гнусното за нас като общество е че тези така наречени анализатори и политолози се толерират от медиите

    07:28 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анонимен

    5 11 Отговор
    МОДЕЛ РАДЕВ ОСТАВКА МОНЕЛ БАЩИНИЯ ОСТАВКА МОДЕЛ КРЕМЪЛСКИ ПОДЛОГИ СЪД ЗА ВАС ТУК Е БЪЛГАРИЯ НЕ Е ПУТИНИЗАЦИЯ

    Коментиран от #14

    07:36 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анонимен

    3 8 Отговор
    РАДЕВ НАСАЖДА ОМРАЗА РАЗДЕЛЕНИЕ ЛЪЖИ МЕЖДУ БЪ
    ГАРИТЕ А ЗАД НЕГО ЧЕРЕПИТЕ АМА РАДЕВ БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ НЕ Е ЧЕРВЕНА ДИКТАТУРА ОСТАВКА СИ И НАЙ ВАЖНОТО СЪД ЗА РАЗРУХАТА ТУК

    Коментиран от #19

    07:39 21.10.2026

  • 11 Бабугер

    0 2 Отговор
    Ганка се изока на мегдана.... В България има три основни компактни маси като политическо и икономическо единомислия. Първата група са хайдутите, националисти, враждебно настроени към феодалите по места по време и след турското робство (ВМРО). Втората група най- многобройната е селячеството, полуграмотно и малоимотно население (Земеделците) и третата група е на градските лентяи, безработни, безхаберни интелектуалци разнищващи световната политика в миризливи капанчета на чаша пукница или кайве. Това е тази синьо- червена шайка която се възпроизвежда до ден днешен. 45 години бяха комунисти, сега близо 40 години се именуват демократи. На тоя хал сме защото ни управляват вече 80 години тази последната група умници. Тая група е фурнаджийска лопата и се вълнува единствено и само собствения си рахат и лична изгода!

    07:41 21.10.2026

  • 12 Хаха

    5 3 Отговор
    Изкукуригала бабка. Къде е това обединение? Не можаха да се разберат за една кандидатура за президент. Това че 10тина глупаци сега плюят по Радев с едни и същи опорки не ги прави обединени

    Коментиран от #15

    07:42 21.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    ХАХАХА ВСИЧКИТЕ БИЛИ НЕЗНАМ КАКВИ СА АМА ТОВА НЯМА КАК ДА ВЪРВИ ВЕЧЕ РАДЕВ Е ОСТАВКА НЕ ЖЕЛАЯ НЕГОВАТА ЧЕРВЕНА ДИКТАТУРА ОСТАВКА Е И ДА ОТГОВАРЯ

    Коментиран от #20

    07:47 21.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 който

    1 2 Отговор
    Целта на цялата пропуска шайка е да ви вкара във войната на страната на Русия. Русия и щатите са яко закъсали.

    07:50 21.10.2026

  • 18 Еврокопейкa

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ха..ха..ха":

    същите неграмотни политически граждани избраха сега Радев и ПБ - пак протежета на БКП номенклатурата, ДС и с зависимости от варварска Русия.

    07:50 21.10.2026

  • 19 Прав си!

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    Крадците Борисов и Пеевски трябва да влязат в затвора. Задължително е!

    07:51 21.10.2026

  • 20 Прав си!

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    Крадците Борисов и Пеевски трябва да влязат в затвора. Задължително е!

    07:51 21.10.2026

  • 21 Парпърляк

    1 0 Отговор
    Изкарали 50 полуживи пенсионера и няколко шияни жълтопаветника и чудо голямо. Никой не е притеснен Генерал Румен Радев е тук за да остане!

    Коментиран от #23

    07:52 21.10.2026

  • 22 Парпърляк

    2 0 Отговор
    Изкарали 50 полуживи пенсионера и няколко пияни жълтопаветника и чудо голямо. Никой не е притеснен Генерал Румен Радев е тук за да остане!

    07:52 21.10.2026

  • 23 .....

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Парпърляк":

    Румен ще бъде писан в историята като най-позорно сваления!

    07:53 21.10.2026

  • 24 Парпърляк

    1 0 Отговор
    Изкарали 50 полуживи пенсионера и няколко пияни жълтопаветника чудо голямо. Никой не е притеснен Генерал Румен Радев е тук за да остане!

    07:53 21.10.2026

  • 25 Парпърляк

    1 0 Отговор
    Изкарали 50 полуживи пенсионера и няколко шияни жълтопаветника и чудо голямо. Никой не е притеснен, Генерал Румен Радев е тук за да остане!

    07:53 21.10.2026

  • 26 Парпърляк

    0 0 Отговор
    Изкарали 50 полуживи пенсионера и няколко пияни жълтопаветника и чудо голямо. Никой не е притеснен, Генерал Румен Радев е тук за да остане!

    07:54 21.10.2026

  • 27 Парпърляк

    0 0 Отговор
    Изкарали 50 полуживи пенсионера, няколко пияни жълтопаветника и чудо голямо. Никой не е притеснен Генерал Румен Радев е тук за да остане!

    07:56 21.10.2026

  • 28 1488

    1 0 Отговор
    фатмака си търси боя
    и ще го отнесе
    още тая зима

    07:56 21.10.2026

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