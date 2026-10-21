Здравният министър поиска подкрепа от УНИЦЕФ за Националната детска болница .

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова поиска подкрепата и международната експертиза на УНИЦЕФ за ключови процеси по изграждането на Националната детска болница. Това съобщиха на сайта си от Министерството на здравеопазването, предават от БТА. Темата е била сред основните акценти в срещата на министър Ивкова с новия представител на организацията в България Мио Немото.
Изграждането на болницата е не само инфраструктурен проект, а възможност за създаване на нов модел на детско здравеопазване, в който водещи са потребностите на децата и техните семейства, е казала министър Ивкова.
Двете страни са обсъдили и разширяването на сътрудничеството в областта на детското психично здраве и патронажната грижа, като министър Ивкова е поставила въпроса за остойностяването на посещенията като ключова стъпка към устойчивото финансиране на услугата. От УНИЦЕФ изразиха готовност да съдействат с техническа експертиза и международен опит.
Министър Катя Ивкова е представила визията си за създаване на център за върхови постижения в детската психиатрия. Възможностите за партньорство с УНИЦЕФ ще бъдат обсъдени с Експертния съвет по детска психиатрия.
Сред останалите теми на разговора са били превенцията на насилието над деца, безопасната дигитална среда и съвместните инициативи по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
В срещата са участвали и заместник-министърът на здравеопазването д-р Николай Вълов и експерти от двете институции.
В началото на септември Катя Ивкова заяви, че амбицията е до края на мандата на правителството да има изградена детска болница. Не само да бъде изградена самата сграда, а и цялата съпътстваща инфраструктура, както да бъдат осигурени кадри, за да може да функционира тази болница, добави тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Само си представете ако в България никога не е имало комунизъм ,още щяхте да живеете в колиби да носите цървули да ходите за вода с кобилици и да си светите с газена лампа,за З5 години западна демокрация няма и една жица опъната няма и една тръба за вода положена няма и една централа построена няма и един път прокаран няма и един язовир построен
07:43 21.10.2026
2 ДА ПОИСКА ОТ ИНЗВЪНЗЕМНИТЕ
07:45 21.10.2026
3 Дзак
07:45 21.10.2026
4 Дааааа
07:46 21.10.2026
5 ........–
А парите за Уркия трябва да си течат.
07:46 21.10.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА БОЛНИЦАТА
ЗА БОЛНИ ДЕЦА В ТОРОНТО
И ОЩЕ ТОЛКОВА
НА БОЛНИЦАТА ПЛАНИНАТА СИНАЙ В КВАРТАЛА НА ЖЪЛТИТЕ ЗВЕЗДИ В ТОРОНТО
....
07:48 21.10.2026
7 Лекар
07:51 21.10.2026
8 АГАТ а Кристи
07:55 21.10.2026