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Здравният министър поиска подкрепа от УНИЦЕФ за Националната детска болница

Здравният министър поиска подкрепа от УНИЦЕФ за Националната детска болница

21 Октомври, 2026 07:40 321 8

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  • национална детска болница

Темата е била сред основните акценти в срещата на министър Ивкова с новия представител на организацията в България Мио Немото.

Здравният министър поиска подкрепа от УНИЦЕФ за Националната детска болница - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова поиска подкрепата и международната експертиза на УНИЦЕФ за ключови процеси по изграждането на Националната детска болница. Това съобщиха на сайта си от Министерството на здравеопазването, предават от БТА. Темата е била сред основните акценти в срещата на министър Ивкова с новия представител на организацията в България Мио Немото.

Изграждането на болницата е не само инфраструктурен проект, а възможност за създаване на нов модел на детско здравеопазване, в който водещи са потребностите на децата и техните семейства, е казала министър Ивкова.

Двете страни са обсъдили и разширяването на сътрудничеството в областта на детското психично здраве и патронажната грижа, като министър Ивкова е поставила въпроса за остойностяването на посещенията като ключова стъпка към устойчивото финансиране на услугата. От УНИЦЕФ изразиха готовност да съдействат с техническа експертиза и международен опит.

Министър Катя Ивкова е представила визията си за създаване на център за върхови постижения в детската психиатрия. Възможностите за партньорство с УНИЦЕФ ще бъдат обсъдени с Експертния съвет по детска психиатрия.

Сред останалите теми на разговора са били превенцията на насилието над деца, безопасната дигитална среда и съвместните инициативи по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

В срещата са участвали и заместник-министърът на здравеопазването д-р Николай Вълов и експерти от двете институции.

В началото на септември Катя Ивкова заяви, че амбицията е до края на мандата на правителството да има изградена детска болница. Не само да бъде изградена самата сграда, а и цялата съпътстваща инфраструктура, както да бъдат осигурени кадри, за да може да функционира тази болница, добави тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    4 2 Отговор
    Това е най смешната бананова република,за 35 години западна демокрация няма и една колиба построена от държавата в България,и сега да ходят да просят от други.
    Само си представете ако в България никога не е имало комунизъм ,още щяхте да живеете в колиби да носите цървули да ходите за вода с кобилици и да си светите с газена лампа,за З5 години западна демокрация няма и една жица опъната няма и една тръба за вода положена няма и една централа построена няма и един път прокаран няма и един язовир построен

    07:43 21.10.2026

  • 2 ДА ПОИСКА ОТ ИНЗВЪНЗЕМНИТЕ

    3 0 Отговор
    Или от тамплиерите и масоните дето ни управляват.

    07:45 21.10.2026

  • 3 Дзак

    0 0 Отговор
    Родители индоктринират децата си. Никакъв център няма да помогне!

    07:45 21.10.2026

  • 4 Дааааа

    1 1 Отговор
    И те какво казаха ? "Колко искаш ?".

    07:46 21.10.2026

  • 5 ........–

    2 2 Отговор
    Здравният министър поиска подкрепа от УНИЦЕФ за Националната детска болница .

    А парите за Уркия трябва да си течат.

    07:46 21.10.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ДЪНДИ ПРЕШЪС ДАРИХА 50 МИЛИОНА ДОЛАРА
    НА БОЛНИЦАТА
    ЗА БОЛНИ ДЕЦА В ТОРОНТО
    И ОЩЕ ТОЛКОВА
    НА БОЛНИЦАТА ПЛАНИНАТА СИНАЙ В КВАРТАЛА НА ЖЪЛТИТЕ ЗВЕЗДИ В ТОРОНТО
    ....

    07:48 21.10.2026

  • 7 Лекар

    2 0 Отговор
    По-голям резил трудно може да си представи човек. Що за нация е тази,която 50 години не може да си построи една национална детска болница? Нация, управлявана от национални предатели,крадци и лъжци. Децата са бъдещето на всяка нация, а за съжаление в България не са. Такава гавра как е възможно да допуска този народ със собствените му деца? Такива нагли управници отдавна не трябваше да бъдат допускани до властта.

    07:51 21.10.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Щом до УНИЦЕФ опряхте за детската болница, значи сте на по-ниско и от децата, искайки помощ от "батковците" 😊

    07:55 21.10.2026

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