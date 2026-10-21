Здравният министър поиска подкрепа от УНИЦЕФ за Националната детска болница .

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова поиска подкрепата и международната експертиза на УНИЦЕФ за ключови процеси по изграждането на Националната детска болница. Това съобщиха на сайта си от Министерството на здравеопазването, предават от БТА. Темата е била сред основните акценти в срещата на министър Ивкова с новия представител на организацията в България Мио Немото.

Изграждането на болницата е не само инфраструктурен проект, а възможност за създаване на нов модел на детско здравеопазване, в който водещи са потребностите на децата и техните семейства, е казала министър Ивкова.

Двете страни са обсъдили и разширяването на сътрудничеството в областта на детското психично здраве и патронажната грижа, като министър Ивкова е поставила въпроса за остойностяването на посещенията като ключова стъпка към устойчивото финансиране на услугата. От УНИЦЕФ изразиха готовност да съдействат с техническа експертиза и международен опит.

Министър Катя Ивкова е представила визията си за създаване на център за върхови постижения в детската психиатрия. Възможностите за партньорство с УНИЦЕФ ще бъдат обсъдени с Експертния съвет по детска психиатрия.

Сред останалите теми на разговора са били превенцията на насилието над деца, безопасната дигитална среда и съвместните инициативи по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

В срещата са участвали и заместник-министърът на здравеопазването д-р Николай Вълов и експерти от двете институции.

В началото на септември Катя Ивкова заяви, че амбицията е до края на мандата на правителството да има изградена детска болница. Не само да бъде изградена самата сграда, а и цялата съпътстваща инфраструктура, както да бъдат осигурени кадри, за да може да функционира тази болница, добави тя.