Служители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в София излязоха на едночасов протест като част от щафетната стачка в държавната администрация. Акцията е организирана от Синдиката на административните служители „Подкрепа“ заради различията във възнагражденията и, по думите на синдиката, неравнопоставеното третиране на служителите.

„Инспекцията по труда загива“, заявиха протестиращите. Те носеха плакати с надписи „Инспекторите по труда не са невидими“, „Грижим се за хората, а кой ще се грижи за нас?“ и „И за нас има инфлация“, както и скандираха името на синдиката.

Председателят на САС „Подкрепа“ Кремена Атанасова заяви, че досега няма резултати от протестните действия. „Недопустимо е да има работещи бедни“, каза тя и допълни, че проблемът засяга ключови звена на държавната администрация.

По думите на Атанасова брутната заплата на инспектор в София е 814 евро, а след удръжките за данъци и осигуровки служителите получават между 650 и 700 евро. Тя определи сумата като близка до минималната заплата от 660 евро.

„Ние се борим не само за увеличаване на заплатите, но и за уважение“, заяви Атанасова. Според нея държавните служители не трябва да бъдат хулени и унижавани, тъй като предоставят услуги, от които се ползват всички граждани.

Протестите започнаха от социалните служби

Щафетната стачка започна със служители на Агенцията за социално подпомагане, които преустановиха работа за един час. В акцията се включиха структури от страната, включително териториални дирекции. На следващия ден протестът беше поет от Агенцията по заетостта и бюрата по труда.

Така протестите обхванаха служители не само в София, но и в различни населени места в страната. Стачните действия са едночасови и се провеждат последователно в отделни държавни институции. За засегнатите администрации това означава временно преустановяване на работата в рамките на протеста, без да са обявени данни за конкретни прекъсвания на услуги.

Следващите стачки са в кадастъра, НСИ и НОИ

По обявения график в петък щафетната стачка продължава със служители от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. На 30 ноември протест е планиран в Националния статистически институт, а на 1 декември - в Националния осигурителен институт.

Организаторите настояват за адекватно възнаграждение и еднакво отношение към работещите в държавната администрация. Към момента Кремена Атанасова заяви, че няма постигнат резултат, а протестите продължават по предварително обявения график.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg