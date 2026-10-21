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В Русенско се провежда операция на полицията срещу изборни и битови престъпления

В Русенско се провежда операция на полицията срещу изборни и битови престъпления

21 Октомври, 2026 07:52 628 8

  • полицейска операция-
  • русе-
  • избори-
  • престъпления

Извършват се засилени проверки на хора, автомобили, търговски и други обекти. Изградени са контролно-пропускателни пунктове на ключови места, следи се за нарушения по Закона за движение по пътищата и за опазване на обществения ред.

В Русенско се провежда операция на полицията срещу изборни и битови престъпления - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Полицейска операция срещу изборните и битовите престъпления се провежда в Русенско. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева, цитирана от БТА.

Извършват се засилени проверки на хора, автомобили, търговски и други обекти. Изградени са контролно-пропускателни пунктове на ключови места, следи се за нарушения по Закона за движение по пътищата и за опазване на обществения ред.

Малчева каза още, че от сутрешните часове на терен са служители на всички районни управления в областта, екипи на „Пътна полиция" и на жандармерията. Включени са и екипи от служители на икономическа и криминална полиция, както и на други подразделения от Областната дирекция на МВР в Русе.


Русе / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1488

    4 0 Отговор
    искам Точноя С Парите да ми обясни разликата между битови и изборни престъпления и що ги дели

    08:03 21.10.2026

  • 3 Пич

    1 0 Отговор
    Що така бе, Ефремова?
    Я да ми обясните, как си продава гласа някой, който нито може да чете, нито може да пише...?!
    Или не е политкоректно да питам...?!

    08:06 21.10.2026

  • 4 САМО ДА НЕ Е

    3 0 Отговор
    Както преди. Хващат не казват кои са от кои са и кога забравим ги пущат. ПРОЗРАЧНОСТ И СТРОГИ МЕРКИ

    08:16 21.10.2026

  • 5 МИ ПЪРВИ 1

    2 0 Отговор
    То има и изборни и битови престъпления. Дори битовите са по страшни. Нека покрай сухото изгори и мокрото.

    08:21 21.10.2026

  • 6 Това

    1 0 Отговор
    новина ли е , какво е ? Псевдо дейности !

    08:29 21.10.2026

  • 7 Ужас

    1 0 Отговор
    и днес ли ще работят? Ма много ще се преуморят... МВР-тУ!

    08:51 21.10.2026

  • 8 Борката

    0 0 Отговор
    Кой ли вярва на тези акции и кьор фишеци на МВР и Демерджив.Всичко е прах в очите на трудовия човек! На 25 ще гледаме това което те искат. Гласоподавател, милиционер, политик и онзи с парите!
    Нагледахме се на избори и демокрация с Брюксел начело!

    09:09 21.10.2026

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