В Русенско се провежда операция на полицията срещу изборни и битови престъпления

Полицейска операция срещу изборните и битовите престъпления се провежда в Русенско. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева, цитирана от БТА.
Извършват се засилени проверки на хора, автомобили, търговски и други обекти. Изградени са контролно-пропускателни пунктове на ключови места, следи се за нарушения по Закона за движение по пътищата и за опазване на обществения ред.
Малчева каза още, че от сутрешните часове на терен са служители на всички районни управления в областта, екипи на „Пътна полиция" и на жандармерията. Включени са и екипи от служители на икономическа и криминална полиция, както и на други подразделения от Областната дирекция на МВР в Русе.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 1488
08:03 21.10.2026
3 Пич
Я да ми обясните, как си продава гласа някой, който нито може да чете, нито може да пише...?!
Или не е политкоректно да питам...?!
08:06 21.10.2026
4 САМО ДА НЕ Е
08:16 21.10.2026
5 МИ ПЪРВИ 1
08:21 21.10.2026
6 Това
08:29 21.10.2026
7 Ужас
08:51 21.10.2026
8 Борката
Нагледахме се на избори и демокрация с Брюксел начело!
09:09 21.10.2026