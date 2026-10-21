Жители на Княжево протестират срещу застрояване под Витоша

Жители на вилна зона „Килиите“ в столичния квартал „Княжево“ излизат на протест срещу застрояването и изсичането на дървета в подножието на Витоша. Протестът е насрочен за 23 октомври от 18:30 часа на кръстовището на улица „Синята скала“ и булевард „Цар Борис III“, където организаторите планират и блокада.

Недоволството е свързано с проект за жилищно строителство в имот с площ около 11 декара. По данни, разпространени от район „Витоша“, предвидената разгъната застроена площ е 9411 квадратни метра надземно строителство, а възложителят е частна фирма. Разрешението за строеж е издадено през 2023 г., но в момента дейностите са спрени с акт 10.

Жителите настояват за връщане на статута

Организаторите на протеста искат местността да бъде върната към статута на вилна зона. Те посочват, че през 2009 г. територията е променена в зона „Жм2“, която позволява многоетажно и многофамилно жилищно строителство.

„Тук искат да строят блокове. Земята обаче не е пригодена за това. Това ще бъдат едни огромни септични ями“, заяви жителка на „Килиите“, цитирана от bTV. По думите ѝ дърветата са били изсечени за два-три дни, без живеещите в района да бъдат уведомени.

Жителите твърдят, че местната инфраструктура не може да поеме подобно строителство. В района няма канализация и изградена отводнителна система, пътищата са в лошо състояние, а при валежи има риск от свлачища и наводнения. Те се опасяват и от замърсяване на водите и от допълнително натоварване на терена.

Институциите започват проверки

Дирекцията за национален строителен контрол е получила сигнал за сеч и унищожаване на дървесна растителност и извършва проверка, съобщи Lupa.bg. От район „Витоша“ заявяват, че строителното разрешение е издадено законно и че проектът съответства на действащия устройствен план.

Районният кмет Зарко Клинков посочва, че теренът е частна собственост и строителството е предвидено от действащите устройствени документи. Регионалната инспекция по околната среда и водите заявява, че имотът не попада в защитена зона „Витоша“.

По настояване на гражданите Столичният общински съвет създаде временна работна група за комплексно проучване на инвестиционните намерения и строителните дейности в „Килиите“. Председателят на съвета Цветомир Петров заяви, че трябва да бъдат анализирани строителните книжа, инвестиционните проекти, състоянието на дървесната растителност и инфраструктурата.

„За нас е изключително важно да извършим задълбочен анализ на съществуващата документация“, каза Петров. Работната група трябва да изясни дали строителството и извършената сеч отговарят на законовите изисквания. До приключването на проверките остава в сила акт 10 за спиране на строителните дейности.

Източници: btvnovinite.bg, actualno.com, lupa.bg