Снегопочистването и обработките против заледяване в София започнаха с падането на първия сняг. На терен работят 92 снегопочистващи машини, които разпръскват смеси срещу заледяване и почистват пътните настилки. В столицата вали обилен сняг при температура около 1 градус.

Обработени са улици и пътни участъци в районите „Панчарево“, „Витоша“, „Овча купел“, „Лозенец“, „Оборище“, „Банкя“, „Красно село“, „Люлин“, „Кремиковци“ и „Възраждане“. Работено е и по Южната дъга на Софийския околовръстен път в участъка между 9-ия и 15-ия километър включително.

В „Панчарево“, „Витоша“ и „Кремиковци“ освен обработка със смеси е извършено и избутване на снежната маса. Екипите са минали и през опасни и стръмни участъци, където снегът създава по-голям риск за движението.

В Природен парк „Витоша“ шест машини са опесъчили двата основни планински пътя – от кв. „Бояна“ до „Златни мостове“ и от кв. „Драгалевци“ до хижа „Алеко“. Работата по тези маршрути продължава при необходимост.

Всички линии на градския транспорт се движат по разписание и обслужват обичайните си маршрути. Изключение е автобусна линия 185 в село Лозен, район „Панчарево“, която временно не обслужва последните две спирки.

„Първите обработки естествено започнаха в Природен парк „Витоша“, а с падането на снега започнаха обработки и в районите, където е установена необходимост“, заяви пред Българското национално радио Татяна Асенова от Столичния инспекторат.

София е подготвила 339 машини за зимния сезон

Преди снеговалежа Столичната община обяви, че за зимното почистване са подготвени 339 специализирани машини, от които 170 снегорина. В запас са близо 24 000 тона смеси за зимни обработки и 5000 тона пясък за Витоша. Определени са и близо 50 точки за бърза реакция.

„Правим необходимата подготовка, за да няма изненади. Осигурени са материалите, всички са в готовност и е създадена организация“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Екипите на Столичната община продължават да следят обстановката. Шофьорите са призовани да използват автомобили, подготвени за зимни условия, да се движат внимателно и да съобразяват скоростта си с пътя и времето.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg, nova.bg