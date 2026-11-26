Жители на санирана жилищна сграда в Сопот сигнализират за течове, мокра изолация и недовършени детайли след ремонт на стойност около 1,44 млн. лева. Сградата е обновена през септември с европейски средства, а живущите твърдят, че обектът вече е приет от общината.

„Най-фрапиращото е, че ние нямаме покрив. Реално“, заявява един от обитателите пред bTV. По думите на живущите течовете са започнали след ремонта и продължават въпреки извършените допълнителни дейности.

Жители показват петна и следи от влага

Минчо Сарафски заявява, че от началото на ремонта на покрива в жилището му постоянно тече. По думите му проблеми има в кухнята и коридора. Друг жител посочва, че в дома му се е появил нов теч след краткотраен дъжд.

Елисавета Тодорова, която живее на последния етаж, също съобщава за течове и петна по стените. Тя уточнява, че в хола вече няма активно протичане, но следите от влагата са останали.

Друг живущ твърди, че в продължение на четири месеца е поправял щетите след работата на строителите. По думите му около четирите сменени прозореца е използвал приблизително 100 килограма шпакловка и гипс.

Жителите показват и непочистени следи от ремонта, замърсена мивка и недовършени санитарни дейности. По договор изпълнителят трябва да отстрани остатъците от строителните работи.

Спор за водостока и гаранцията

Живущи твърдят, че един от водостоците е зазидан. Според тях отточна тръба е останала в изолацията, която се е намокрила. Те посочват и разлика между стария и новия начин на отвеждане на водата.

Управителят на фирмата изпълнител Тодор Дидов заявява, че обектът е изпълнен по проект и е преминал през комисии на ДНСК и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

„Ако имаше такива неща, които не са направени по проекта, щяха да бъдат констатирани и да ги направим“, казва Дидов.

От общината посочват, че част от дефектите, описани в сигналите на живущите, вече са отстранени. Кметът на Сопот заявява, че при нови оплаквания фирмата ще бъде уведомена и ще трябва да извърши необходимите ремонти.

Според общината всички помещения, засегнати от влагата, ще бъдат възстановени за сметка на изпълнителя. Фирмата посочва, че сградата има петгодишна гаранция и че ще отстранява проблеми, за които получи сигнал от общината.

Източници: btvnovinite.bg