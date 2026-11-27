Столичната община е в готовност за очакваното застудяване и снеговалеж. На разположение са 339 специализирани машини, от които 170 снегорина, както и малогабаритна техника за тесни улици, тротоари, велоалеи и пешеходни пътеки. Осигурени са близо 24 хил. тона смеси за зимни обработки и 5000 тона пясък за Природен парк „Витоша“.

„Правим необходимата подготовка, за да няма изненади. Осигурени са материалите, всички са в готовност и е създадена организация. Процесът е обезпечен и работата на екипите е координирана“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Основните булеварди ще се обработват първи

В различните части на града са определени близо 50 точки за бърза реакция. Според Столичната община техниката трябва да бъде разположена на тях най-малко два часа преди прогнозирания час за начало на снеговалежа.

Със започването на валежа ще започнат и обработките против заледяване. Първо ще се почистват основните пътни артерии, маршрутите на градския транспорт и общинските пътища. След тях са улиците около болници, училища и детски градини, а след това кварталните улици, тротоарите и останалите възложени участъци.

Работата на изпълнителите ще се следи в реално време. Машините са оборудвани с GPS устройства и датчици на греблата и разпръсквачите, а Столичният инспекторат ще контролира изпълнението. При новите договори санкцията за непочистена спирка е увеличена от 1000 на 1500 евро.

Ограничения към Витоша от 1 декември

От 1 декември до 31 март ще действа зимна организация на движението в Природен парк „Витоша“. В почивни, неработни и празнични дни между 11:00 и 16:00 часа Общинската полиция ще управлява движението по пътищата от кв. „Бояна“ до м. Офелиите и от кв. „Драгалевци“ до хижа „Алеко“.

Достъпът ще остава отворен, когато има свободни места за паркиране и преминаването на автобусите е осигурено. При запълване на капацитета за паркиране може да бъде въведено временно ограничение, за да се избегнат задръствания и блокиране на пътя.

Прогнозата предвижда сняг през уикенда

По актуалната прогноза тази вечер в София не се очаква снеговалеж. Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира дъжд и сняг на 28 ноември, а за 29 ноември – обилен снеговалеж и температури между минус 4 и минус 2 градуса.

„Призовавам шофьорите да карат внимателно и със скорост, съобразена с пътните и метеорологичните условия“, заяви Васил Терзиев. Общината призова гражданите, бизнеса и етажните собствености да почистват прилежащите пространства пред домовете и офисите си.

Източници: nova.bg