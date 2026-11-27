Симеоновският и Драгалевският лифт може да бъдат заменени с модерни кабинкови съоръжения. Столична община е внесла в Столичния общински съвет задания за изработване на специализирани подробни устройствени планове за линиите „Симеоново – Алеко“ и „Драгалевци – Голи връх“.

Двата проекта предвиждат общо 9510 метра нови трасета и седем лифтови станции. Документите са внесени на 26 ноември от заместник-кмета Любомир Георгиев. Преди това, на 12 ноември, заданията са изпратени в Регионалната инспекция по околната среда и водите за преценка дали е необходима екологична оценка.

На този етап става дума за устройствено планиране, а не за започнало строителство. Столичният общински съвет трябва да одобри изработването на плановете. В дневния ред на предстоящото заседание са включени отделни доклади за двете въжени линии.

Симеоновската линия ще е дълга над 6 километра

Заданието за линията „Симеоново – Алеко“ предвижда кабинково съоръжение с дължина 6094 метра и капацитет между 600 и 900 души на час. Проектът включва долна, две междинни и горна станция.

Трасето засяга 92 поземлени имота с различна собственост на територията на районите „Витоша“ и „Панчарево“. Предвижда се подробният устройствен план да определи необходимия сервитут, местата на станциите и връзките със съпътстващата техническа инфраструктура.

Симеоновският лифт не работи от есента на 2023 г. През май 2024 г. собственикът обяви, че съоръжението няма да бъде възстановено в досегашния му вид, като посочи амортизацията и липсата на резервни части. Впоследствие „Витоша ски“ представи намерения за подмяна, свързани и с искания за промени в нормативната уредба.

Драгалевският лифт е спрян от 2018 г.

За линията „Драгалевци – Голи връх“ е предвидено кабинково съоръжение с дължина 3416 метра и капацитет между 600 и 900 души на час. То трябва да има три станции – долна, междинна и горна.

В обхвата на разработката попадат 16 имота. Петнадесет от тях са публична държавна собственост, а един е публична общинска собственост.

Драгалевският лифт не работи от ноември 2018 г. През 2023 г. съдебно решение разпореди ремонт и възстановяване на съоръжението, а през 2024 г. ръководството на природен парк „Витоша“ съобщи за издадено разрешение за ремонт. Лифтът обаче остава извън експлоатация.

Плановете са част от по-широка програма

И двете линии са част от лифтовата инфраструктура, приватизирана през 2007 г. от „Витоша ски“ АД. Според Столична община планирането трябва да създаде устройствена основа за модернизация в рамките на съществуващите трасета и да осигури необходимите сервитути.

„От години те са част предимно от спомените на гражданите, а не от активния живот на планината“, заявиха от общината.

Проектите са включени в стратегията „Визия за Витоша“ и в пътната карта за възстановяване на лифтовете в природния парк. През юли Столичният общински съвет даде зелена светлина и за планове за нова въжена линия от Княжево до Копитото, както и за модернизация на скивлека „Заека“ при Алеко.

Източници: dariknews.bg