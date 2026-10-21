МО още не е отчело разходите за останките на цар Самуил

Министерството на отбраната все още не е изготвило финален финансов отчет за разходите по пренасянето и посрещането на тленните останки на цар Самуил. Това става ясно от отговор на ведомството до Българското национално радио по Закона за достъп до обществена информация.
Министерството на финансите е отпуснало допълнителни 187 000 евро за дейностите, свързани с пренасянето и държавната церемония. Средствата са преведени към няколко министерства, но Министерството на отбраната не посочва каква част от тях е изразходвало.
От ведомството потвърждават, че са били ангажирани с церемонията, а пренасянето е извършено с военновъздушна техника. В отговора не е представена точна сума на общите разходи. Документът е подписан лично от министър Димитър Стоянов.
В позицията си Министерството на отбраната поставя акцент върху историческото значение на събитието и заявява, че финансовата му стойност не трябва да го омаловажава. „Подобен подход пренебрегва и омаловажава постигнатия успех за България“, се посочва в отговора.
МВР отчита плащанията към служителите
Министерството на вътрешните работи е представило данни за допълнителните възнаграждения на служителите, участвали в охраната и организацията на церемонията. Служители на Столичната дирекция на вътрешните работи са получили общо 68 965 евро.
Други 28 977 евро са насочени към 200 служители и техника на жандармерията. Това са конкретните суми, посочени от МВР за допълнителните ангажименти около посрещането на останките.
Министерството на културата е изразходвало 10 000 евро
Министерството на културата е отчело разходи в размер на 10 000 евро. Сумата съвпада с допълнителния трансфер, получен от ведомството от Министерството на финансите.
На този етап остава без конкретен финансов размер участието на Министерството на отбраната, въпреки че ведомството е използвало военновъздушна техника и е било ангажирано с държавната церемония в София.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
09:47 21.10.2026
2 Сметката
09:50 21.10.2026
3 Анонимен
09:51 21.10.2026
4 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
10:00 21.10.2026
5 Наглост фатмашка без край
Коментиран от #9
10:04 21.10.2026
6 Що не ги доставихте с еконта🤣🤣🤣
10:18 21.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ужас-т
10:28 21.10.2026
9 Генерала
До коментар #5 от "Наглост фатмашка без край":Първо питай какво значи - фатмак !!!
Не си платен явно, но да пишеш отявлено глупости не ти се получава... да знаеш !!!
10:32 21.10.2026
10 скарлет
10:36 21.10.2026
11 Бай Ху (By Who)
10:37 21.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.