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МО още не е отчело разходите за останките на цар Самуил

МО още не е отчело разходите за останките на цар Самуил

21 Октомври, 2026 09:42 505 12

  • цар самуил-
  • министерство на отбраната-
  • държавна церемония-
  • финансов отчет

Министерството на финансите е отпуснало 187 000 евро за пренасянето и държавната церемония. Отбраната не посочва точната сума на своите разходи

МО още не е отчело разходите за останките на цар Самуил - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната все още не е изготвило финален финансов отчет за разходите по пренасянето и посрещането на тленните останки на цар Самуил. Това става ясно от отговор на ведомството до Българското национално радио по Закона за достъп до обществена информация.

Министерството на финансите е отпуснало допълнителни 187 000 евро за дейностите, свързани с пренасянето и държавната церемония. Средствата са преведени към няколко министерства, но Министерството на отбраната не посочва каква част от тях е изразходвало.

От ведомството потвърждават, че са били ангажирани с церемонията, а пренасянето е извършено с военновъздушна техника. В отговора не е представена точна сума на общите разходи. Документът е подписан лично от министър Димитър Стоянов.

В позицията си Министерството на отбраната поставя акцент върху историческото значение на събитието и заявява, че финансовата му стойност не трябва да го омаловажава. „Подобен подход пренебрегва и омаловажава постигнатия успех за България“, се посочва в отговора.

МВР отчита плащанията към служителите

Министерството на вътрешните работи е представило данни за допълнителните възнаграждения на служителите, участвали в охраната и организацията на церемонията. Служители на Столичната дирекция на вътрешните работи са получили общо 68 965 евро.

Други 28 977 евро са насочени към 200 служители и техника на жандармерията. Това са конкретните суми, посочени от МВР за допълнителните ангажименти около посрещането на останките.

Министерството на културата е изразходвало 10 000 евро

Министерството на културата е отчело разходи в размер на 10 000 евро. Сумата съвпада с допълнителния трансфер, получен от ведомството от Министерството на финансите.

На този етап остава без конкретен финансов размер участието на Министерството на отбраната, въпреки че ведомството е използвало военновъздушна техника и е било ангажирано с държавната церемония в София.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 3 Отговор
    Някой от наследниците на Шмуел да плати.

    09:47 21.10.2026

  • 2 Сметката

    3 1 Отговор
    Ако излезе сметката голяма... да върнем мощите пак на Гърция, като поевтинее пак ще идем да си ги вземем !!!

    09:50 21.10.2026

  • 3 Анонимен

    2 5 Отговор
    ЕГАТИ РАЗХИЩЕНИЕТО ДА ГИ П.АТИ ЛИЧНО РАДЕВ АЗ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАМ ОТ ИЗМИСЛЕНИТЕ МУ ПИАР АКЦИИ ЗАЩО ТЕЗИ РАЗПОЛАГАТ С БЮДЖЕТА НИКАТО СВОИ ЛИЧЕН

    09:51 21.10.2026

  • 4 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    2 0 Отговор
    Какво значение имат разходите за пренасяне, гледайте Какво и колко крадат управляващите от народа, което е в стотици пъти в повече.....

    10:00 21.10.2026

  • 5 Наглост фатмашка без край

    1 3 Отговор
    Няма категорични доказателства, че костите са на Самуил! Много авторитетни учени- историци и археолози изразиха съмнение относно автентичността им!: Но Фатмакът направи тази комедия, която ни струваше милиони, та поне малко да вдигне падналия рейтинг на фатмашката си Йотова слугиня, покровителка на свирепи наркобарони и углавни престъпници, които е помилвала, близо е до акъла срещу КОЛКО, Фатмакът от село Славяново организира напълно излишна фалшива церемония, струваща милиони, по връщането на костите! Стотици учени написаха протест срещу Фатмака за националното му предателство - подари безценни артефакти и църковна утвар, която е наша, българска, на гърците! Да, ама "националните телевизии" мълчат по въпроса, нали? Само за това предателство Фатмакът трябва да е в затвора ! Нищо, и това ще се случи рано или късно! Огромната омрза към противната му персона съэвсем скоро ще избие! Впрочем, тя вече изби! С половин уста платени социолози, политолозии други врачки признаха, че одобрението на Йотовата кремълска подлога е паднало значително, а се е вдигвало сериозно това на Гюров! Българи, нито един глас за покровителката на наркобарони! Нито един! Ако искаме да запазим достоинството си като народ и да не ни направят Фатмакът и слугинята му губерния на кремълския злодей!

    Коментиран от #9

    10:04 21.10.2026

  • 6 Що не ги доставихте с еконта🤣🤣🤣

    1 1 Отговор
    Та харчитетолкоз народна пара залудо

    10:18 21.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ужас-т

    0 0 Отговор
    как са скалъпили само костите !!!! пълна истерия с това се хвалят всеки ден!!!!надуха ни главите

    10:28 21.10.2026

  • 9 Генерала

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Наглост фатмашка без край":

    Първо питай какво значи - фатмак !!!
    Не си платен явно, но да пишеш отявлено глупости не ти се получава... да знаеш !!!

    10:32 21.10.2026

  • 10 скарлет

    0 0 Отговор
    националната гордост на нашенци, саркофаг със кокали та дори и да са на Самуил!!! народа да духа супата с тези безбожни цени

    10:36 21.10.2026

  • 11 Бай Ху (By Who)

    1 0 Отговор
    Да живей господин Румен Радев генерал полковник от авиацията, който върна останките на Цар Самуил в България!

    10:37 21.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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