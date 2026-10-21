МО още не е отчело разходите за останките на цар Самуил

Министерството на отбраната все още не е изготвило финален финансов отчет за разходите по пренасянето и посрещането на тленните останки на цар Самуил. Това става ясно от отговор на ведомството до Българското национално радио по Закона за достъп до обществена информация.

Министерството на финансите е отпуснало допълнителни 187 000 евро за дейностите, свързани с пренасянето и държавната церемония. Средствата са преведени към няколко министерства, но Министерството на отбраната не посочва каква част от тях е изразходвало.

От ведомството потвърждават, че са били ангажирани с церемонията, а пренасянето е извършено с военновъздушна техника. В отговора не е представена точна сума на общите разходи. Документът е подписан лично от министър Димитър Стоянов.

В позицията си Министерството на отбраната поставя акцент върху историческото значение на събитието и заявява, че финансовата му стойност не трябва да го омаловажава. „Подобен подход пренебрегва и омаловажава постигнатия успех за България“, се посочва в отговора.

МВР отчита плащанията към служителите

Министерството на вътрешните работи е представило данни за допълнителните възнаграждения на служителите, участвали в охраната и организацията на церемонията. Служители на Столичната дирекция на вътрешните работи са получили общо 68 965 евро.

Други 28 977 евро са насочени към 200 служители и техника на жандармерията. Това са конкретните суми, посочени от МВР за допълнителните ангажименти около посрещането на останките.

Министерството на културата е изразходвало 10 000 евро

Министерството на културата е отчело разходи в размер на 10 000 евро. Сумата съвпада с допълнителния трансфер, получен от ведомството от Министерството на финансите.

На този етап остава без конкретен финансов размер участието на Министерството на отбраната, въпреки че ведомството е използвало военновъздушна техника и е било ангажирано с държавната церемония в София.