България няма да възстановява задължителната наборна военна служба поне до 2035 г. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушване в парламентарната комисия по отбрана.

„Поне до 2035 г. нашата визия е въобще да не се занимаваме с наборна служба, а напротив - да усилваме доброволния резерв и службата в него“, каза Стоянов.

Подготвят промени в закона за резерва

Министерството на отбраната подготвя промени в Закона за резерва на въоръжените сили. Целта е да се разширят възможностите за подготовка на граждани, които доброволно желаят да преминат военно обучение.

За декември се планира кръгла маса, на която да бъдат обсъдени предвижданите законодателни промени. Сред разглежданите възможности е доброволната служба в резерва да бъде подкрепена и с курсове за военно обучение с продължителност два-три месеца.

Финансови причини за отказа от наборна служба

Още в средата на октомври пред БНТ министърът заяви, че връщането на задължителната военна служба не е реалистично през следващите 10-15 години. Като основна причина той посочи финансовите ограничения.

Задължителната наборна военна служба беше премахната през 2008 г. Според Стоянов оттогава хората с военна подготовка постепенно излизат от възрастовите групи, подходящи за включване в мобилизационния резерв.

Затова Министерството на отбраната поставя акцент върху подмладяването и подготовката на резерва, вместо върху възстановяването на казармата. Предстоящото обсъждане през декември трябва да покаже какви конкретни промени ще бъдат предложени в закона.

Източници: news.bg