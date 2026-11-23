Тленните останки на цар Самуил и на негови предполагаеми родственици може да бъдат изпратени за генетични изследвания в Института „Макс Планк“ в Германия до края на 2026 г. Това съобщи проф. Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН, цитиран от БТА.

В момента се уточняват условията за научното сътрудничество. Има принципно съгласие за извършване на анализите, но предстои да бъдат оформени необходимите документи и да бъдат получени разрешенията за изпращането на костния материал. Нужно е и одобрението на Министерството на културата.

„До края на годината би трябвало да стане“, посочи проф. Людмил Вагалински.

Археологът беше част от екипа, който подготви и транспортира останките от Солун в България на 3 октомври. Трите ковчега бяха доставени с военнотранспортен самолет „Спартан“. В пренасянето участваха още доц. Виктория Русева и докторантката Доника Йорданова. След пристигането си в София останките на цар Самуил бяха положени в специален саркофаг в базиликата „Света София“.

Резултатите може да се забавят

По думите на Вагалински археогенетичните анализи са сложен процес, който обикновено отнема около шест месеца. Срокът зависи от състоянието на костите и от това дали в тях е запазено достатъчно количество генетичен материал.

Останките са на хора, погребани преди около хиляда години. Затова не е изключено при недостатъчно количество или лошо качество на материала да се наложи вземането на допълнителни проби.

Търсят се родствените връзки

Основната цел на изследванията е да бъдат установени евентуалните родствените връзки между хората, чиито останки ще бъдат анализирани. Данните могат да допълнят познанията за цар Самуил и неговото семейство, както и за българската средновековна история.

Гробът на цар Самуил е открит през 1969 г. от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос. Владетелят управлява България от 997 до 1014 г.

Източници: btvnovinite.bg, bta.bg, mc.government.bg