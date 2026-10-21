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Донкина: Гняв и тревожност стоят зад протестите на младите

Донкина: Гняв и тревожност стоят зад протестите на младите

21 Октомври, 2026 10:54 382 8

  • велислава донкина-
  • протести-
  • млади хора-
  • психично здраве-
  • принадлежност

Клиничният психолог свързва общественото недоволство и с търсенето на принадлежност, идентичност и перспектива за бъдещето

Донкина: Гняв и тревожност стоят зад протестите на младите - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Колективният гняв, тревожността и липсата на перспектива са сред причините за протестите на младите хора в различни европейски държави. Според клиничния психолог Велислава Донкина, когато бъдещето изглежда несигурно, а институциите не отговарят на очакванията, се натрупват разочарование и усещане за изолация.

Донкина коментира темата в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS. По думите ѝ протестите не могат да бъдат обяснени само с политически и социални фактори. В тях участват и психологически процеси, свързани с потребността на младите хора да намерят своето място в обществото.

„Когато обещанието за едно бъдеще, към което ти трябва да се стремиш, не съществува или изглежда лъжовно, това дезорганизира напълно“, посочи Донкина.

Психологът обърна внимание и на груповата динамика. Тя може да промени поведението на участниците и да доведе до ескалация дори когато протестът е започнал мирно.

Според Донкина усещането за принадлежност е основна човешка потребност. Липсата на идентичност и връзка с обществото може да задълбочи недоволството, а търсенето на група често е свързано с вътрешна самота и нуждата човек да намери място, към което да се чувства свързан.

Като възможности за справяне с тревожността и общественото напрежение Донкина посочи културата, изкуството и разговорите. Според нея те помагат на хората да осмислят преживяванията си и да изразяват емоциите си.

Тя подчерта и необходимостта от последователна държавна политика в подкрепа на психичното здраве. Личните усилия на специалистите са важни, но не могат да заменят устойчивата институционална подкрепа.

Донкина посочи като необходимост ясната нормативна уредба, включително приемането на закон за психотерапията и създаването на правила за работата на психолозите в болнична среда.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 това

    2 0 Отговор
    не е вярно. Друга област на познанието е.

    11:00 21.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор
    Навлеци които не са допринесли с едно евро за благосъстоянието на страните в които са се настанили, чупят, рушат и палят имущества и сгради❗ Грабят стоки от магазини...❗
    "Искали да учат..." Да бе ‼️

    11:02 21.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тоя Фатмак !

    1 1 Отговор
    Не Предлага Нищо !

    Освен Робство !

    11:06 21.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ДОНКИНА ДОНКИНА

    0 0 Отговор
    КЪДЕ БЕШИ КОГАТО МУТРИТЕ ВИЛНЕЕХА А ШАРЛАТАНИТЕ ИМ ПОМАГАХА НЕТЕ ИСРАМ.

    11:11 21.10.2026

  • 7 Изглежда

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Френските ученици и студенти,":

    ми доста познат сценарий. Я си спомнете зората на демокрацията в БГ? Студенти и ученици ги покдкокукуросваха да стачуват, блокират кръстовища и подскачат по площадите НА по късен етап "погрома" над партийния дом.
    НАпомня на майдана, на цветните револции, на случащото се в Сърбия. А колко са цвета на нацията се вижда, явно от сканчане им изпаднало това между ушите.

    11:14 21.10.2026

  • 8 Трябва да се забрани на неориентирани,

    1 0 Отговор
    неосъзнати и заблудени метросексуални и ляволиберални полуобразовани и неопитни джензита да протестират за каквото и да е било.

    Първо, една голяма част от тях не знаят за какво протестират- те са там за купона и да си правят селфита.
    Второ, те а токова глезени, че един нормален протест не могат да организират. На втория ден им става скучно и забравят за какво са там.
    Трето- толкова са неопитни и не са в час, че всякакви тарикати ги зарибяват и лъжат с всевъзможни идеи и безумици.

    И четвърто-като видят какви са ги забъркали , се изнизват като ... и никаква отговорност не носят!
    Ако съм на френския президент сега, ще заповядам всички училища и университети да излизат с метлите по улиците и да чистят боклуците след погрома.

    11:14 21.10.2026

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