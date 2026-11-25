Протести в подкрепа на Благомир Коцев се проведоха в София, Варна и Пловдив след решението на Общинската избирателна комисия – Варна да прекрати предсрочно правомощията му като кмет. Демонстрациите бяха под надслов „Долу ръцете от демокрацията“.

Решението на ОИК – Варна е от 23 ноември и е прието с 20 гласа „за“ и 6 „против“. Коцев е заявил, че ще го обжалва. По жалбата му Административният съд – Варна е образувал административно дело.

Протестът в София блокира движението

В столицата демонстрацията беше организирана от „Продължаваме промяната“ и съгласувана със Столична община. Протестиращите блокираха движението по ул. „Георги С. Раковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Искър“. Те скандираха „Мафията вън!“ и „Тук не е Москва!“ и настояха Коцев да продължи обжалването на решението на изборната комисия.

Сред участниците беше съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов. „Законът трябва да стои над кметовете, над местните олигарси и над всякакви зависимости“, заяви той. Божанов каза още, че на местни избори гражданите трябва да преценяват дали подкрепят решения в обществен интерес, или действия в полза на тесен кръг.

Шествие във Варна и демонстрация в Пловдив

Във Варна протестиращите се събраха пред сградата на общината, след което потеглиха към хотел в центъра на града, свързван с бизнесмена Даниел Славов. На място бяха отправени скандирания „Мафия!“ и „Мутри вън!“.

Част от участниците заявиха, че подкрепят Коцев още от избирането му. Други посочиха, че не са гласували за него и не одобряват всички негови действия, но са против начина, по който е прекратен мандатът му. Според тях основанието, свързано с ползваните отпуски, не оправдава подобно решение.

В Пловдив десетки граждани се събраха пред сградата на общината под надслов „Заедно с Благо срещу мафията“. Протестиращите заявиха, че Коцев е станал жертва на сценарий, организиран от икономически групировки, и поискаха съдът да го възстанови на поста.

Спорът за отсъствията

Според проверката на ОИК – Варна Коцев е отсъствал общо 107 работни дни от началото на 2025 г. до 11 ноември същата година. Комисията не е признала документите, удостоверяващи причините за 33 от тези дни, и е приела, че от 15 септември 2025 г. той не е разполагал с основателен документ, който да оправдае неявяването му на работа.

От „Продължаваме промяната“ определят отстраняването като политически удар и твърдят, че зад него стоят местни икономически интереси. Асен Василев е посочил Даниел Славов – Дънката и ТИМ. Тези твърдения са част от политическия спор около решението на ОИК и предстои да бъдат разгледани в рамките на съдебното обжалване.

Благомир Коцев беше задържан на 8 юли 2025 г. и освободен на 28 ноември 2025 г. Делото срещу решението на ОИК – Варна трябва да определи дали предсрочното прекратяване на кметския му мандат ще остане в сила.

Източници: nova.bg, btvnovinite.bg, bntnews.bg