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Протести срещу Бюджет 2027 ще има в седем града
  Тема: Икономика

Протести срещу Бюджет 2027 ще има в седем града

9 Ноември, 2026 16:18 1 572 48

  • бюджет 2027-
  • протести-
  • регресивна българия-
  • данъци-
  • доходи

Инициативата „Регресивна България“ обяви демонстрации на 11 ноември. Организаторите настояват за промени в проекта заради доходите, данъците и липсата на антикризисни мерки

Протести срещу Бюджет 2027 ще има в седем града - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протести срещу проектобюджета за 2027 г. са насрочени в седем български града на 11 ноември. Организатор на демонстрациите е инициативата „Регресивна България“, а събитието е обявено във Фейсбук.

Недоволството е насочено срещу проекта за бюджет, подготвен от правителството на Румен Радев. Организаторите твърдят, че заложените доходи са по-ниски от инфлацията, докато данъчната тежест се увеличава с близо 2 млрд. евро. Според тях в проекта не са предвидени и антикризисни мерки.

Акция със светлините на телефоните

Протестът е обявен като мирен. Участниците са призовани да дойдат със свои приятели, семейства и съседи. В 19:30 ч. е планирана символична акция, при която всички трябва да включат светлините на мобилните си телефони.

„Не мълчи. Обедняването засяга всички ни“, призовават организаторите.

Демонстрациите ще се проведат в сряда, 11 ноември. В публикуваната информация не са посочени отделните градове и конкретните места за провеждане на протестите.

Източници: novini.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ставка

    52 11 Отговор
    Ха!
    Сетили се.....
    За запазването на лева спахте и се смяхте.

    16:19 09.11.2026

  • 2 Интересно

    61 15 Отговор
    Къде бяхте, когато Кирчо и Асен ни спряха евтините руски горива и ни накараха да купуваме на тройни цени?

    Коментиран от #13

    16:19 09.11.2026

  • 3 Кина

    28 2 Отговор
    Привет олигарси.

    16:21 09.11.2026

  • 4 провинциалист

    42 12 Отговор
    За какво протестират? В еврозоната сме - няма никакви рискове!

    Коментиран от #8

    16:22 09.11.2026

  • 5 Горски

    34 8 Отговор
    Никави дългове нямаше да има България , ако ментора Костов не беше направил приватизация и ликвидациони съвети .Какво ликвидира ? Ако върне БГА Балкан която продаде за 150 000 долара цялата барабар със самолетите , линиите , летищата , миже да се окаже че нямаме дъгове. Проблема в България е че който и да дойде на власт, НЕ ОТМЕНЯ и не променя нищо СЪТВОРЕНО ОТ ПРЕДХОДНИТЕ. Естествено преди това ги е критикувал денонощно,обяснявал е как не трябва да е така,а иначе.Но дойде ли на власт и.....тишина. Всичко си остава по старому.Така е от 37 години, само лаене ,рев,сополи и като пипнем кокала, край. Помните ли какви ги говореха прогресистите и новия Лидер хреди да бъдат избрани? Някой нещо от същото да е чул напоследък? Някаква промяна на вече взети грешни решения и политики от предните?Няма такава и няма да има. Пременил се Илия,пак в тия. Всичко е една въртележка на пари. Теглят заем, раздават го на чиновниците, те го харчат по заведения, а с рушветите купуват апартаменти по данъчна оценка. Цялото това нещо се задвижва благодарение на помпането на заплати с кредити. Задължително трябва да се спре и заплатите в държавния сектор да спаднат много под тези в частния.

    16:22 09.11.2026

  • 6 Аз Кат Нямам Пари За Телефон !

    12 5 Отговор
    Какво Да Правя ?

    Коментиран от #21, #24

    16:22 09.11.2026

  • 7 Аре аре

    18 4 Отговор
    за държавни готованци и тва е много. Стягайте сизалчето на кръста и от сьомга на хамсия. Беше ви идеално разхайтено, ся -велики многогодишни пости!

    16:23 09.11.2026

  • 8 ставка

    17 6 Отговор

    До коментар #4 от "провинциалист":

    Защото не са на власт.
    Ха!

    16:23 09.11.2026

  • 9 кофпомпа от Банкя

    34 7 Отговор
    Двета Пра$$ета почнаха с протестите...

    16:23 09.11.2026

  • 10 Някой

    36 9 Отговор
    И зад тази инициатива прозират ББ и ДП. А на преден план са изтъпанили научния аполегат, културтрегера - чудото от Крушари.
    Достойно за презрение събитие.

    16:23 09.11.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    33 11 Отговор
    дайте имената на организаторите де? Да видим дали протеста е срещу бюджета като такъв или още не могат да преживеят, че загубиха и тези избори?!

    16:23 09.11.2026

  • 12 Ние сме дебелокожи мунета

    11 4 Отговор
    Нас червеното знаме роди ни...Нас ни крепи лъжа и наглост. Няма да ни се дадем! Ние ще лапаме здраво и много!

    16:24 09.11.2026

  • 13 Да знаеш

    26 8 Отговор

    До коментар #2 от "Интересно":

    Чирен е пълен със скъпия газ на Кирчо и Асен,
    и тази зима ще го ползваме.

    Коментиран от #47

    16:25 09.11.2026

  • 14 бай герги

    14 30 Отговор
    зеления чорап си отива със всички крадливи бандити грозни

    16:26 09.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 гост

    17 4 Отговор
    Ще дойдем непременно с кучето!Да подкрепим банкянският идиот!

    16:29 09.11.2026

  • 17 Няма

    29 5 Отговор
    да се плашите. В еврозоната "забогатяването" е гарантирано.

    16:29 09.11.2026

  • 18 Айдееееееее

    14 9 Отговор
    Почнаха да излизат доволните избиратели.

    16:29 09.11.2026

  • 19 Софито

    10 27 Отговор
    Замина си и това бездарно правителство

    16:30 09.11.2026

  • 20 Сатана Z

    14 13 Отговор
    Полицията трябва да разпръсне метежниците в тези градове и да си заслужат високите заплати.Тук не е нито Париж,нито Киев да ми подскачат по площадите.

    Коментиран от #22

    16:33 09.11.2026

  • 21 Анджо

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Аз Кат Нямам Пари За Телефон !":

    Има запалки с фенерчета, те са евтини.🤷

    16:34 09.11.2026

  • 22 Анджо

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    💤💤💤злобата.

    16:35 09.11.2026

  • 23 Изтекоха в канала тия

    10 7 Отговор
    Много бързо щастливите избиратели ги пуснаха в тоалетната тия неможачи. Не може вечно с лъжите, с омразата, с презрението към честните и наивните.

    16:36 09.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Фейк - либераст

    14 4 Отговор
    Асен Василев: След мен жълтопаветни каналии! Бързо,че изтървахме самуна, кебапчетата, каймака и най-вече парата!

    16:38 09.11.2026

  • 26 еврофутбол

    19 4 Отговор
    Га приемахте еврото, ни ревахте - ай ся - урсулчетата в клуба на богатите...хахха..няма да ви подкрепяме жълтопъвят..

    16:39 09.11.2026

  • 27 Регресивна България

    1 2 Отговор
    Подкрепяте ли изявлението на вицепремиера Иво Христов днес :
    "Протести ли? Никой няма да излезе! Това са мокрите сънища на ДБ! Българите са спокойни,жизнерадостни и се радват на висок стандарт при нашето управление"

    16:39 09.11.2026

  • 28 Може ли

    6 13 Отговор
    И президентката да си ходи, че нещо не ме кефи с наглярското и поведение.

    Коментиран от #35, #37

    16:40 09.11.2026

  • 29 Регресивна България - ком.27 има снимка

    2 15 Отговор
    Подкрепяте ли изявлението на вицепремиера Иво Христов днес :
    "Протести ли? Никой няма да излезе! Това са мокрите сънища на ДБ! Българите са спокойни,жизнерадостни и се радват на висок стандарт при нашето управление"

    Коментиран от #41

    16:40 09.11.2026

  • 30 5556

    10 5 Отговор
    Да излязат по стотина човека да се посмеем на ораторите!

    16:41 09.11.2026

  • 31 Важно е да се знае,

    4 9 Отговор
    че т.н. опозиция от ГЕРБ, СДС, ДПС И ППДБ НЯМА НИЩО ОБЩО с тези протести!

    Хората от протестите не искат никакъв контакт с псевдоопозицията !

    Коментиран от #34

    16:42 09.11.2026

  • 32 Робин Зон

    9 5 Отговор
    ГЛАД тресе кочината на прасетата, тиквите и пепедебейците, които насила вкараха страната в еврозоната и без съгласието на народа си! Смело Радев ... с теб сме! Тези които преживяхме 36 години тотално ограбване ще потърпим още малко.

    16:43 09.11.2026

  • 33 Тоя Репей !

    1 2 Отговор
    Не Пукна Ли ?

    Най - После !

    16:44 09.11.2026

  • 34 5556

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Важно е да се знае,":

    Да се знае ама напиши имената на организаторите на протестите!

    16:44 09.11.2026

  • 35 В България !

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Може ли":

    Пачи !

    Много !

    16:45 09.11.2026

  • 36 Анонимен

    5 5 Отговор
    Последните години имахме далеч по-лоши бюджети, които дигнаха дълга от 20% на над 50%. Чисто политически протест на омразата!
    Бойко може да каже "не е хубав, но това е възможно" и тогава слушкате.

    16:46 09.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Бюджетът се одобрява и приема от Брюксел

    9 4 Отговор
    Елате във Варна да протестирате срещу вещицата която определя бюджета на колониална България! В бюджета има 17 млн. евро помощ за Украйна!!!

    16:47 09.11.2026

  • 39 Николай Василев

    5 4 Отговор
    Боко, Пеевски, Асан Василев и Иво Мирчев там ли ще са???

    16:50 09.11.2026

  • 40 ГЕРБ И ППДБ

    4 2 Отговор
    да не се правят на ударени!

    Сглобката, е която те участваха - ГЕРБ с ППДБ, а също и коалицията с ППДБ, БСП И ИТН, също водеха проинфлаципнна политика, чиито последици търпим днес!

    Правителствата на Радев с участието на ППДБ дадоха началото, всички после правеха същото.

    Сега всички те, вкл.ГЕРБ, ЛИЦЕМЕРНИЧАТ!😡

    16:52 09.11.2026

  • 41 Питанката

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Регресивна България - ком.27 има снимка":

    А ти откъде знаеш?

    Коментиран от #43

    16:55 09.11.2026

  • 42 Бюджетът е лош заради еврозоната!!!

    6 1 Отговор
    Важното е да има пари и оръжия за фашистка Украйна и забрана за търговия с Русия! Не е важно дали сме добре, важното е Русия да е зле!

    16:58 09.11.2026

  • 43 Регресивна България- организатор

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "Питанката":

    Изявлението на Иво Христов- вицепремиер оттам знаем! Вдигна показалец и каза че богатите българи са повече от бедняците. Затова е призован да организира контрапротест в подкрепа на мунчо да видим кой - кого!?
    Това негово изявление е записано и скоро ще е съден не от подкупната прокуратура а от гражданите на площада! Сринат на земята!

    Коментиран от #44

    16:59 09.11.2026

  • 44 Репресивна България

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Регресивна България- организатор":

    Протести в България? Това са мокрите сънища на ДБ! Българите са спокойни.

    Това заяви вицепремиерът Иво Христов пред БНТ.

    Според него доходите на българите са нараснали последните 7 месеца а инфлацията е стопирана. Обикновен служител в частния сектор получава над 2 000 евро нетна заплата.


    Два пъти тази година българските граждани са потвърдили доверието си към кандидатите на "Прогресивна България" и са подкрепили курс към нормализация и устойчивост в страната, подчерта в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" вицепремиерът Иво Христов.

    "Не ни провокирайте ние да излезем с нашите членове и симпатизанти", завърши Христов.

    17:04 09.11.2026

  • 45 Майчинство само за работещи родители

    1 0 Отговор
    Втората година особено какъв е проблема само от майчинства я карат. Трябва да се поощрява раждането на второ дете в България за да се стабилизира населението.

    17:04 09.11.2026

  • 46 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    1 0 Отговор
    Тиквата, Шиши и Кокорчо влязоха в акция 👊💩💩💩🚽👀🎃🐖

    17:05 09.11.2026

  • 47 тъй ли...

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Да знаеш":

    Е, нали затова Булгаргаз вдигна цената с 1/3 и тази година.

    17:07 09.11.2026

  • 48 Кико

    0 0 Отговор
    ЕЙ БЪЛГАРИ СЪБУДЕТЕ СЕ ВЕЧЕ!!!!!!НЕКА ГЪЛЪБ ДОНЕВ ЖИВЕЕ С 1000ЕВРО НЕ ГО Е СРАМ!!!НИЕ ДЕЦА ГЛЕДАМЕ НЕ ЖИВОТНИ, КОЛКО СТРУВАТ ДНЕВНИТЕ НА ЕДНО ДЕТЕ В 10КЛАС НА ДЕН 10ЕВРО, 10 ПО 20ДНИ КОЛКО Е ГОСПОДИН ДОНЕВ, НЕ ВИЕ СРАМ!!!!!АЗ ВЗИМАМ 1000ЕВРО.ВИЕ СЕ ХРАНИТЕ В СТОЛА ЗА ЦЕНТОВЕ НЕ ВИЕ СРАМ!!!!

    17:08 09.11.2026

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