Протести срещу Бюджет 2027 ще има в седем града

Протести срещу проектобюджета за 2027 г. са насрочени в седем български града на 11 ноември. Организатор на демонстрациите е инициативата „Регресивна България“, а събитието е обявено във Фейсбук.

Недоволството е насочено срещу проекта за бюджет, подготвен от правителството на Румен Радев. Организаторите твърдят, че заложените доходи са по-ниски от инфлацията, докато данъчната тежест се увеличава с близо 2 млрд. евро. Според тях в проекта не са предвидени и антикризисни мерки.

Акция със светлините на телефоните

Протестът е обявен като мирен. Участниците са призовани да дойдат със свои приятели, семейства и съседи. В 19:30 ч. е планирана символична акция, при която всички трябва да включат светлините на мобилните си телефони.

„Не мълчи. Обедняването засяга всички ни“, призовават организаторите.

Демонстрациите ще се проведат в сряда, 11 ноември. В публикуваната информация не са посочени отделните градове и конкретните места за провеждане на протестите.

Източници: novini.bg