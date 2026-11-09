Протести срещу Бюджет 2027 ще има в седем града

Протести срещу проектобюджета за 2027 г. са насрочени в седем български града на 11 ноември. Организатор на демонстрациите е инициативата „Регресивна България“, а събитието е обявено във Фейсбук.
Недоволството е насочено срещу проекта за бюджет, подготвен от правителството на Румен Радев. Организаторите твърдят, че заложените доходи са по-ниски от инфлацията, докато данъчната тежест се увеличава с близо 2 млрд. евро. Според тях в проекта не са предвидени и антикризисни мерки.
Акция със светлините на телефоните
Протестът е обявен като мирен. Участниците са призовани да дойдат със свои приятели, семейства и съседи. В 19:30 ч. е планирана символична акция, при която всички трябва да включат светлините на мобилните си телефони.„Не мълчи. Обедняването засяга всички ни“, призовават организаторите.
Демонстрациите ще се проведат в сряда, 11 ноември. В публикуваната информация не са посочени отделните градове и конкретните места за провеждане на протестите.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ставка
Сетили се.....
За запазването на лева спахте и се смяхте.
16:19 09.11.2026
2 Интересно
Коментиран от #13
16:19 09.11.2026
3 Кина
16:21 09.11.2026
4 провинциалист
Коментиран от #8
16:22 09.11.2026
5 Горски
16:22 09.11.2026
6 Аз Кат Нямам Пари За Телефон !
Коментиран от #21, #24
16:22 09.11.2026
7 Аре аре
16:23 09.11.2026
8 ставка
До коментар #4 от "провинциалист":Защото не са на власт.
Ха!
16:23 09.11.2026
9 кофпомпа от Банкя
16:23 09.11.2026
10 Някой
Достойно за презрение събитие.
16:23 09.11.2026
11 ДрайвингПлежър
16:23 09.11.2026
12 Ние сме дебелокожи мунета
16:24 09.11.2026
13 Да знаеш
До коментар #2 от "Интересно":Чирен е пълен със скъпия газ на Кирчо и Асен,
и тази зима ще го ползваме.
Коментиран от #47
16:25 09.11.2026
14 бай герги
16:26 09.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 гост
16:29 09.11.2026
17 Няма
16:29 09.11.2026
18 Айдееееееее
16:29 09.11.2026
19 Софито
16:30 09.11.2026
20 Сатана Z
Коментиран от #22
16:33 09.11.2026
21 Анджо
До коментар #6 от "Аз Кат Нямам Пари За Телефон !":Има запалки с фенерчета, те са евтини.🤷
16:34 09.11.2026
22 Анджо
До коментар #20 от "Сатана Z":💤💤💤злобата.
16:35 09.11.2026
23 Изтекоха в канала тия
16:36 09.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Фейк - либераст
16:38 09.11.2026
26 еврофутбол
16:39 09.11.2026
27 Регресивна България
"Протести ли? Никой няма да излезе! Това са мокрите сънища на ДБ! Българите са спокойни,жизнерадостни и се радват на висок стандарт при нашето управление"
16:39 09.11.2026
28 Може ли
Коментиран от #35, #37
16:40 09.11.2026
29 Регресивна България - ком.27 има снимка
"Протести ли? Никой няма да излезе! Това са мокрите сънища на ДБ! Българите са спокойни,жизнерадостни и се радват на висок стандарт при нашето управление"
Коментиран от #41
16:40 09.11.2026
30 5556
16:41 09.11.2026
31 Важно е да се знае,
Хората от протестите не искат никакъв контакт с псевдоопозицията !
Коментиран от #34
16:42 09.11.2026
32 Робин Зон
16:43 09.11.2026
33 Тоя Репей !
Най - После !
16:44 09.11.2026
34 5556
До коментар #31 от "Важно е да се знае,":Да се знае ама напиши имената на организаторите на протестите!
16:44 09.11.2026
35 В България !
До коментар #28 от "Може ли":Пачи !
Много !
16:45 09.11.2026
36 Анонимен
Бойко може да каже "не е хубав, но това е възможно" и тогава слушкате.
16:46 09.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Бюджетът се одобрява и приема от Брюксел
16:47 09.11.2026
39 Николай Василев
16:50 09.11.2026
40 ГЕРБ И ППДБ
Сглобката, е която те участваха - ГЕРБ с ППДБ, а също и коалицията с ППДБ, БСП И ИТН, също водеха проинфлаципнна политика, чиито последици търпим днес!
Правителствата на Радев с участието на ППДБ дадоха началото, всички после правеха същото.
Сега всички те, вкл.ГЕРБ, ЛИЦЕМЕРНИЧАТ!😡
16:52 09.11.2026
41 Питанката
До коментар #29 от "Регресивна България - ком.27 има снимка":А ти откъде знаеш?
Коментиран от #43
16:55 09.11.2026
42 Бюджетът е лош заради еврозоната!!!
16:58 09.11.2026
43 Регресивна България- организатор
До коментар #41 от "Питанката":Изявлението на Иво Христов- вицепремиер оттам знаем! Вдигна показалец и каза че богатите българи са повече от бедняците. Затова е призован да организира контрапротест в подкрепа на мунчо да видим кой - кого!?
Това негово изявление е записано и скоро ще е съден не от подкупната прокуратура а от гражданите на площада! Сринат на земята!
Коментиран от #44
16:59 09.11.2026
44 Репресивна България
До коментар #43 от "Регресивна България- организатор":Протести в България? Това са мокрите сънища на ДБ! Българите са спокойни.
Това заяви вицепремиерът Иво Христов пред БНТ.
Според него доходите на българите са нараснали последните 7 месеца а инфлацията е стопирана. Обикновен служител в частния сектор получава над 2 000 евро нетна заплата.
Два пъти тази година българските граждани са потвърдили доверието си към кандидатите на "Прогресивна България" и са подкрепили курс към нормализация и устойчивост в страната, подчерта в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" вицепремиерът Иво Христов.
"Не ни провокирайте ние да излезем с нашите членове и симпатизанти", завърши Христов.
17:04 09.11.2026
45 Майчинство само за работещи родители
17:04 09.11.2026
46 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
17:05 09.11.2026
47 тъй ли...
До коментар #13 от "Да знаеш":Е, нали затова Булгаргаз вдигна цената с 1/3 и тази година.
17:07 09.11.2026
48 Кико
17:08 09.11.2026