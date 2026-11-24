Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви, че ТИМ и бизнесменът Даниел Славов, известен като Дънката, стоят зад прекратяването на мандата на кмета на Варна Благомир Коцев. Той определи твърдението като своя политическа оценка, без то да е установено с решение на компетентен орган.

„Категорично смятам, че те стоят зад това отстраняване. Цялата комисия изглежда овладяна от тях“, каза Василев пред журналисти в парламента.

Общинската избирателна комисия във Варна прекрати предсрочно пълномощията на Коцев на 23 ноември. Решението е подкрепено от 20 от присъствалите 26 членове, а удостоверението му за избран кмет е анулирано. Като основание комисията посочи неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец.

Според решението на ОИК Коцев е отсъствал общо 107 работни дни в периода от 1 януари до 11 ноември 2025 г. Проверката е свързана с използваните от него отпуски по време на задържането му през миналата година. Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд във Варна в седемдневен срок. Коцев вече заяви, че ще оспори отстраняването си.

Спорът за задържането и отсъствието

Василев определи случая като „абсолютно безпрецедентен“ и постави под въпрос възможността задържането на кмета да бъде използвано като основание за прекратяване на мандата му.

Софийският районен съд обяви за незаконосъобразно 24-часовото полицейско задържане на Коцев от 8 юли 2025 г. Съдът се произнесе за първоначалния арест, извършен от ГДБОП. Това решение не отменя автоматично последвалата мярка „задържане под стража“, определена по наказателното производство.

По думите на Василев решението за отстраняването не е случайно и цели чрез Общинския съвет да бъде избран кмет, който да защитава интересите на икономически групи. Той заяви, че групите на ГЕРБ и „Възраждане“ във Варна действат в съгласие с тези интереси. Това твърдение не е потвърдено от решение или констатация на институция.

Проекти и предстоящи протести

Василев свърза конфликта с решения на Коцев по бюджета на Варна. Според него кметът е оттеглил финансирането за тунел до алеята в Морската градина, както и предложения за няколко имота, които можело да бъдат използвани за застрояване.

„Целта е да бъде избран кмет, който да прокара интересите им – същите, които Благомир Коцев отказва да прокара вече трета година“, каза лидерът на ПП.

Партията организира протест на 25 ноември от 18:00 часа пред сградата на ул. „Раковски“ 103 в София. По същото време във Варна ще има протест пред общината, откъдето е предвидено шествие до хотел, свързван с Даниел Славов-Дънката.

Източници: bgnes.bg, oik0306.cik.bg, nova.bg