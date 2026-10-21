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МВнР предупреди българите в 4 европейски държави

МВнР предупреди българите в 4 европейски държави

21 Октомври, 2026 14:38 646 6

  • мвнр-
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  • франция-
  • италия-
  • португалия

Причината са протести, сблъсъци с полицията и нарушения в движението. Очакват се нови стачки във Франция, които могат да засегнат обществения транспорт

МВнР предупреди българите в 4 европейски държави - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

МВнР предупреди българските граждани, които се намират или планират пътуване до Италия, Франция, Белгия и Португалия, да проявяват повишено внимание. Причината са масови протестни действия и последвали безредици в няколко европейски града, сред които Париж, Милано, Брюксел и Лисабон.

По време на протестите са регистрирани сблъсъци със силите на реда и нарушения в движението. В Италия обстановката постепенно се нормализира, но във Франция се очаква напрежението да се запази. Според МВнР са възможни нови стачни действия, които да засегнат основно обществения транспорт.

„МВнР препоръчва на българските граждани, намиращи се или планиращи пътуване в тези райони, да проявяват повишено внимание, да избягват зони на масови струпвания и централни площади, както и да следват указанията на местните власти.“

Министерството съветва пътуващите да проверяват предварително разписанията на обществения транспорт и информацията от превозвачите. Препоръката се отнася както за хората, които вече са в засегнатите държави, така и за тези, които възнамеряват да пътуват до тях.

Къде да се следи актуалната информация

За Франция МВнР посочва платформата Strike Tracker, която следи текущи и предстоящи стачки и протестни действия. В Sortiraparis се публикуват заповеди на френските префектури и полицията, включително информация за затворени метростанции, улици и въведени извънредни ограничения.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие българите могат да се обърнат към посолството в Париж на телефони +33 1 4551 8590 и +33 6 2184 9515. Посолството в Рим приема сигнали на +39 06 322 4640, +39 06 322 4643 и +39 349 492 7764, а генералното консулство в Милано – на +39 02 3598 7381 и +39 333 782 6043.

Денонощният Ситуационен център на МВнР може да бъде потърсен на +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56 и +359 893 339 616. Министерството препоръчва на българите, които пътуват или пребивават временно или постоянно в чужбина, да се регистрират в рубриката „Пътувам за…“ и в мобилното приложение „Пътувай информирано“, за да може при нужда да бъде оказано по-бързо консулско съдействие.

Източници: darik.bg, eranova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    2 0 Отговор
    НЕ БЕРЕТЕ ГРИЖА ЗА БАШ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА.

    14:40 21.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    0 5 Отговор
    Голям срам за Възраждане и Меч.Като чуха за Детектор на лъжата избягаха с 200.

    Коментиран от #6

    14:41 21.10.2026

  • 3 Факт

    5 0 Отговор
    Москва вече предупреди гражданите си да не пътуват в Европа, където милицията бие и унижава варварски протестиращите и правата на гражданите. Русия да прати правизащитници, а Беларус да наложи санкции на евроаджамахириите за нарушаване на човешките права.

    14:41 21.10.2026

  • 4 Овчар

    5 0 Отговор
    Повишено внимание за олигархията , обикновенните хора нямат проблем с протестиращите в ЕС защото са едно и също..!

    14:41 21.10.2026

  • 5 Цвете

    2 0 Отговор
    ТАМ ЩЕ СЕ ОПРАВЯТ ЗА РАЗЛИКА В БЪЛГАРИЯ. НА КОГО ПОСЛЕДНО СА ДРОНОВЕТЕ? ОТКРИХТЕ ЛИ ИЗВЪРШИТЕЛЯ ? 🤦‍♂️🤔😠🫡🫡🤥🫡😠🤔🤔

    14:42 21.10.2026

  • 6 На теб ти не треба

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Лъжеш персонала, лъжеш съдружника ти, лъжеш си жената и с бюлетина 10 искаше да седнеш на софрата. Не с 200 а с 1000 ще те карат тебе на дувара. Ти и другия боклук махайте се оттук. Единия почина, надявам се и вас да ви извозят двама-трима.

    14:58 21.10.2026

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