Вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал спешен телефонен разговор с френския си колега Лоран Нунес заради нападенията над български граждани в Марсилия. Той настоява френските власти да установят всички участници в инцидентите и да предприемат необходимото те да бъдат подведени под отговорност.

„Поисках спешен телефонен разговор с френския министър на вътрешните работи Лоран Нунес“, заяви Демерджиев. Той посочи, че очаква от френската страна уверения, че разследването ще обхване всички участници в нападението и че извършителите ще получат наказания съгласно закона.

„Изисках и абсолютно цялата налична информация по случая през Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, както и през задграничния представител на МВР във Франция“, уточни министърът. По този канал българските власти очакват данни за хода на действията на френските служби и за установените до момента обстоятелства.

България изпраща дипломатическа нота

Министерството на външните работи ще изпрати дипломатическа нота до Франция с настояване за пълно разследване на нападенията срещу български граждани в Марсилия. В нея ще бъде поставено и искането извършителите да бъдат подведени под отговорност.

От външното министерство са осъдили посегателствата и са призовали френските власти да изяснят всички обстоятелства около инцидентите. Следващата стъпка е да бъде получен отговор от френската страна, както и информация по дипломатически и полицейски канали.

Нападенията са свързани с мача в Марсилия

Случаят е станал в контекста на футболната среща между „Олимпик“ (Марсилия) и „Левски“. По данни на bTV при инцидентите са пострадали 11 български привърженици. Съобщава се за насилие преди мача и на стадион „Велодром“, където са били използвани факли, димки и твърди предмети.

На този етап българските институции настояват за изясняване на всички конкретни действия и за установяване на отговорните лица. Демерджиев очаква своевременен отговор от френския си колега.

Източници: btvnovinite.bg