Всички българи, настанени в болница след сблъсъците преди мача между „Олимпик Марсилия“ и „Левски София“, са в стабилно състояние и без опасност за живота. Това съобщи Министерството на външните работи след посещение на представител на консулската служба при пострадалите и разговори с лекуващите им лекари.

По първоначални данни на френските болнични и полицейски власти са пострадали 11 български граждани. Шестима са били транспортирани до лечебни заведения, а останалите са получили медицинска помощ на място. Част от пациентите остават в болницата за наблюдение и проследяване на състоянието им.

Френската полиция посочва различна разбивка на хоспитализираните – според нея петима българи са откарани в болница с травми на очите, черепно-мозъчни травми и изкълчване на рамото, а шестима са получили помощ на стадиона. При сблъсъците са пострадали и двама служители на френската полиция, които са с леки наранявания.

„Всички наши сънародници, настанени в лечебното заведение, са в стабилно състояние и без опасност за живота“, посочват от МВнР.

Генералното консулство на България в Лион следи случая и поддържа контакт с компетентните френски институции. На дежурния телефон са постъпили сигнали от пострадали българи и техни близки, като на потърсилите консулска помощ е оказано съдействие.

В Марсилия са почетният консул на България и полицейското аташе на България в Париж. МВнР и консулската служба обсъждат възможностите за съдействие при прибирането на пострадалите в България.

Френската прокуратура започна две разследвания

Инцидентите станаха на 26 ноември на стадион „Велодром“ преди мача от Лига Европа между „Олимпик Марсилия“ и „Левски София“. Френският тим спечели срещата с 1:0.

Полицията в Марсилия съобщи, че към момента няма задържани. Прокуратурата в града е започнала две разследвания след сблъсъците. Едното е за насилие при утежняващи обстоятелства, а другото – за подбуждане към омраза.

Източници: bntnews.bg, aa.com.tr