Министерството на външните работи е трябвало да реагира по-активно и своевременно след нападението над фенове на „Левски“ в Марсилия. Това заяви бившият министър на външните работи и бивш посланик на България в Турция Надежда Нейнски.

„Направи ми впечатление, че външното министерство сякаш отсъства. Ролята на външно в такива казуси е много голяма“, каза Нейнски в ефира на „На фокус“. По думите ѝ ведомството разполага с дипломатически инструменти и представители на място, които трябва да реагират при подобни ситуации.

Според нея не е достатъчно институциите само да осъждат случилото се. „Тук се очаква по какъв начин българската държава ще демонстрира желание да се изясни случаят и да бъде потърсена отговорност на виновниците за този инцидент“, заяви Нейнски.

Критика за липсата на дипломатическо присъствие

Бившият външен министър посочи, че е имало предварителни индикации за напрежение около мача между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“. По думите ѝ посланикът на България във Франция или консулът, който е най-близо до Марсилия, е можело да отидат на място още преди срещата.

„Най-малкото, когато се случи инцидентът, можеше да бъдат на място“, каза Нейнски. Тя подчерта, че при подобни случаи ролята на дипломатическите представители е да съдействат за защита на българските граждани и за изясняване на обстоятелствата.

11 българи са пострадали при сблъсъците

При насилието около мача на 26 ноември са пострадали 11 български граждани. Шестима са били откарани в болница, а останалите са получили медицинска помощ на място. Министерството на външните работи съобщи, че няма данни за тежко пострадали.

На 29 ноември двама от феновете се прибраха в България със самолет „Спартан“. Един от пострадалите остана в болница в Марсилия, тъй като медицинският екип не е разрешил транспортирането му по въздух.

УЕФА назначи дисциплинарни инспектори, които да разследват сблъсъците между привърженици на стадион „Велодром“ и да прегледат наличните доказателства. Мачът завърши с победа на „Олимпик Марсилия“ с 1:0.

Предупреждение за разрастване на рисковете

В разговора Нейнски коментира и рисковете от разширяване на напрежението, свързано с войната между Русия и Украйна, извън непосредствената зона на бойните действия. Тя посочи провокации в Черно море, както и тревогите на държавите от Средиземноморието.

Според нея продължителността на един конфликт увеличава вероятността от нови рискове за сигурността. Тя направи разграничение между атаките срещу търговски кораби и удара срещу руски военен кораб, за който заяви, че е превозвал оръжие.

Източници: nova.bg, bntnews.bg