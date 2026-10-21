ЦИК върна печата върху машинните разписки

Централната избирателна комисия върна задължителното поставяне на печат върху контролните разписки от машинното гласуване. Промяната е записана в Решение № 380-ПВР, с което комисията допълва методическите указания за работата на секционните избирателни комисии на президентските избори на 25 октомври.

Според новия ред избирателят първо проверява данните в разписката, сгъва я с текста навътре и я подава на член на СИК. След поставянето на печата разписката се връща на избирателя, който задължително я пуска в кутията за разписки от машинното гласуване. След това връща смарткартата, подписва се в избирателния списък и получава документа си за самоличност.

Промяна седмица преди вота

На 14 октомври приетите от ЦИК указания предвиждаха върху машинните разписки да не се поставя печат. Тогава комисията ги определи като контролни разписки, а не като бюлетини. Предвиждаше се те да бъдат броени след края на изборния ден, но основният документ за отчитане на резултата в секцията да бъде машинният протокол.

С новото решение ЦИК запазва статута на разписките като контролни, но връща печата като задължителна част от процедурата. Говорителят на комисията Стоянка Балова заяви пред БНР, че решението е взето след опита от частичните местни избори. „Решихме все пак на контролните разписки, които се отпечатват от машината, да се слага печат“, каза тя.

По думите на Балова целта е да се избегне различна практика в секциите. „По този начин ще отпадне рискът една комисия да постави печат по навик, а друга да не постави и после да има спорове в преброяването“, посочи говорителят на ЦИК.

Как ще се отчита машинният вот

Контролните разписки ще бъдат преброени от секционните комисии, но машинният протокол, отпечатан в края на изборния ден, остава официалният носител на резултатите от машинното гласуване в конкретната секция. Броенето на разписките е предвидено като допълнителна проверка на данните.

За изборите са подготвени 12 800 машини. В страната ще има 9373 избирателни секции, като в 2247 от тях ще бъдат поставени по две устройства. В чужбина машинно гласуване ще има в 242 от общо 613 секции, съобщи Стоянка Балова.

Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg