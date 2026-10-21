Изчезнал мъж от село Галата бе открит обесен

32-годишният Ангел Силянов от село Галата, който бе в неизвестност от по0вече от 3 дни, е открит обесен. Това съобщи Симона Ангелова, която е първа братовчедка на загиналия мъж.

Ангел изчезна на 17 октомври.

Вчера бе отправен призив за помощ, разпространен в социалните мрежи от Симона Ангелова, която молеше хората за помощ, но вече е твърде късно.

Ангел бе забелязан за последно около 08:30 часа в събота, 17 октомври. Камера за видеонаблюдение го е заснела в района на пътя за Галатски дол в село Галата. След този момент следите му се губят.

По информация на "България днес" младият мъж е бил тормозен от няколко души и е възможно сам да е посегнал на живота си.

В момента полицията разследва дали някой има участие в трагичната смърт на Ангел.