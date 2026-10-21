Изчезнал мъж от село Галата бе открит обесен

32-годишният Ангел Силянов от село Галата, който бе в неизвестност от по0вече от 3 дни, е открит обесен. Това съобщи Симона Ангелова, която е първа братовчедка на загиналия мъж.
Ангел изчезна на 17 октомври.
Вчера бе отправен призив за помощ, разпространен в социалните мрежи от Симона Ангелова, която молеше хората за помощ, но вече е твърде късно.
Ангел бе забелязан за последно около 08:30 часа в събота, 17 октомври. Камера за видеонаблюдение го е заснела в района на пътя за Галатски дол в село Галата. След този момент следите му се губят.
По информация на "България днес" младият мъж е бил тормозен от няколко души и е възможно сам да е посегнал на живота си.
В момента полицията разследва дали някой има участие в трагичната смърт на Ангел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
Коментиран от #4
16:45 21.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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7 Горкият
17:00 21.10.2026
8 Кучето на Мими 🐕
17:01 21.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 всеки момент
17:05 21.10.2026
11 1488
фатмак и клика
те бесят целия бг народ
17:09 21.10.2026
12 1488
фатмак и клика
те бесят целия бг народ
17:09 21.10.2026