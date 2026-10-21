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Изчезнал мъж от село Галата бе открит обесен

Изчезнал мъж от село Галата бе открит обесен

21 Октомври, 2026 16:42 636 12

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  • галата-
  • обесен

Ангел бе забелязан за последно около 08:30 часа в събота, 17 октомври. Камера за видеонаблюдение го е заснела в района на пътя за Галатски дол в село Галата. След този момент следите му се губят

Изчезнал мъж от село Галата бе открит обесен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

32-годишният Ангел Силянов от село Галата, който бе в неизвестност от по0вече от 3 дни, е открит обесен. Това съобщи Симона Ангелова, която е първа братовчедка на загиналия мъж.

Ангел изчезна на 17 октомври.

Вчера бе отправен призив за помощ, разпространен в социалните мрежи от Симона Ангелова, която молеше хората за помощ, но вече е твърде късно.

Ангел бе забелязан за последно около 08:30 часа в събота, 17 октомври. Камера за видеонаблюдение го е заснела в района на пътя за Галатски дол в село Галата. След този момент следите му се губят.

По информация на "България днес" младият мъж е бил тормозен от няколко души и е възможно сам да е посегнал на живота си.

В момента полицията разследва дали някой има участие в трагичната смърт на Ангел.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    4 2 Отговор
    Обесен е много грубо...Просто е пожелал евтаназията вместо мизерията..!

    Коментиран от #4

    16:45 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Горкият

    5 2 Отговор
    човечец , дотегнал му е живота..... Дано е на по - добро място ! А олигарсите , депутати , кметове , мафията и пишман политици тънат в лукс и милиарди от заграбеното на и за народа .

    17:00 21.10.2026

  • 8 Кучето на Мими 🐕

    5 1 Отговор
    Не му е било кеф в Клуба на богатите. 🤣

    17:01 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 всеки момент

    1 0 Отговор
    Очаквам Дойче веле да каже, че е жертва на хибридните руски атаки.

    17:05 21.10.2026

  • 11 1488

    1 0 Отговор
    самообесили са го
    фатмак и клика

    те бесят целия бг народ

    17:09 21.10.2026

  • 12 1488

    1 0 Отговор
    самообесили са го
    фатмак и клика

    те бесят целия бг народ

    17:09 21.10.2026

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