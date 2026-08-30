МВнР: Българинът, изчезнал в Тибет, остава в неизвестност

Българинът, изчезнал в Тибет, остава в неизвестност след наводненията и свлачищата в района, потвърдиха за БНТ от Външното министерство.

Работи се по завръщането на 15-те българи, които се намират в Непал. Планира се групата да се придвижи по сухопътен маршрут до Лхаса и с полет до Катманду, откъдето да вземе първоначално планирания полет за връщане до София.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обръщат към посолствата на България в Китай и Индия.