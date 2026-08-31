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Издирван за въоръжен грабеж блъсна полицай при гонка

Издирван за въоръжен грабеж блъсна полицай при гонка

31 Август, 2026 16:10 949 5

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  • полицай

Пострадалият служител е настанен в болница с фрактура на дясната бедрена кост, без опасност за живота

Издирван за въоръжен грабеж блъсна полицай при гонка - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Издирван за тежко престъпление мъж е задържан след инцидент с полицейски служител, информират от ОДМВР-Варна.

На 28 август, около 16:35 ч., служители на РУ – Провадия са предприели действия по задържането на 32-годишен мъж, обявен за общодържавно издирване във връзка с досъдебно производство за грабеж.

Издирването на мъжа е било във връзка с разследване за грабеж след заплаха с пистолет и последващо принудително изтегляне и превеждане на общо 70 000 евро.

По-рано от РУ – Велики Преслав е получена информация, че издирваният е засечен с управлявания от него автомобил. Водачът не се е подчинил на подадените сигнали за спиране и е продължил движението си.

В района на с. Партизани автомобилът е забелязан от предварително позициониран екип на РУ – Провадия. Мъжът отново не се е подчинил и е направил опит да се отдалечи, последван от полицейския екип.

При достигане на изградено по маршрута контролно-пропускателно съоръжение водачът не е спрял и е блъснал с автомобила полицейски служител, намиращ се на банкета. След удара автомобилът е напуснал пътното платно и е попаднал в крайпътна канавка.

32-годишният мъж е задържан непосредствено след това. Пострадалият служител е настанен в болница с фрактура на дясната бедрена кост, без опасност за живота. За инцидента с полицейския служител с причинена средна телесна повреда е образувано отделно досъдебно производство.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случаите продължава под наблюдението на Окръжна прокуратура – Варна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    3 4 Отговор
    Жандармериста се е опитвал да гепи 70 000 евро от партизанина ли....?!?
    Преследвал го да му вземе парите...?!?

    16:15 31.08.2026

  • 2 ПЗо добре да бе го утрепал

    1 4 Отговор
    ШОТО снощи при друга гонка водач го принудиха да са блъсне в дувар преследвайки го се ИНО ЧИ носи милиардите на шишо и боко банкянскияРом

    16:16 31.08.2026

  • 3 НИЩО МУ НЯМА

    2 0 Отговор
    ЛЕ ЛЕЕ
    САГИЗ ТОЗИ ЩЕ ДАВА ПОКАЗАНИЯ
    САМО С...МИГАНЕ НА ОКО И ПАЛЕЦ👍

    16:22 31.08.2026

  • 4 Крадците които

    3 2 Отговор
    Не ги издирват полицаите не пострадва никой. Те са си свои хора. Крадения после е бит и оклеветен щото кражбата като е прикрита вече окрадения излиза виновен и може Крадеца да го клевети всячески и да го набие вече не му вярват. Това е един от методите по които действа българската милиция старшинките.. Крадеца вика дръжте Окрадения ! ! !Даже на окрадения му лепват етикети. Бият го клеветят го с години и никой нищо щото Крадеца е оправдан и бие.

    16:27 31.08.2026

  • 5 милицай с голяма заплата

    3 1 Отговор
    ох колко мие рискова професията..... ловя ги, пускам ги, зделки правим...

    16:31 31.08.2026

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