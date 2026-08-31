Издирван за въоръжен грабеж блъсна полицай при гонка

Издирван за тежко престъпление мъж е задържан след инцидент с полицейски служител, информират от ОДМВР-Варна.

На 28 август, около 16:35 ч., служители на РУ – Провадия са предприели действия по задържането на 32-годишен мъж, обявен за общодържавно издирване във връзка с досъдебно производство за грабеж.

Издирването на мъжа е било във връзка с разследване за грабеж след заплаха с пистолет и последващо принудително изтегляне и превеждане на общо 70 000 евро.

По-рано от РУ – Велики Преслав е получена информация, че издирваният е засечен с управлявания от него автомобил. Водачът не се е подчинил на подадените сигнали за спиране и е продължил движението си.

В района на с. Партизани автомобилът е забелязан от предварително позициониран екип на РУ – Провадия. Мъжът отново не се е подчинил и е направил опит да се отдалечи, последван от полицейския екип.

При достигане на изградено по маршрута контролно-пропускателно съоръжение водачът не е спрял и е блъснал с автомобила полицейски служител, намиращ се на банкета. След удара автомобилът е напуснал пътното платно и е попаднал в крайпътна канавка.

32-годишният мъж е задържан непосредствено след това. Пострадалият служител е настанен в болница с фрактура на дясната бедрена кост, без опасност за живота. За инцидента с полицейския служител с причинена средна телесна повреда е образувано отделно досъдебно производство.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случаите продължава под наблюдението на Окръжна прокуратура – Варна.