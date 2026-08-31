Издирван за въоръжен грабеж блъсна полицай при гонка

Издирван за тежко престъпление мъж е задържан след инцидент с полицейски служител, информират от ОДМВР-Варна.
На 28 август, около 16:35 ч., служители на РУ – Провадия са предприели действия по задържането на 32-годишен мъж, обявен за общодържавно издирване във връзка с досъдебно производство за грабеж.
Издирването на мъжа е било във връзка с разследване за грабеж след заплаха с пистолет и последващо принудително изтегляне и превеждане на общо 70 000 евро.
По-рано от РУ – Велики Преслав е получена информация, че издирваният е засечен с управлявания от него автомобил. Водачът не се е подчинил на подадените сигнали за спиране и е продължил движението си.
В района на с. Партизани автомобилът е забелязан от предварително позициониран екип на РУ – Провадия. Мъжът отново не се е подчинил и е направил опит да се отдалечи, последван от полицейския екип.
При достигане на изградено по маршрута контролно-пропускателно съоръжение водачът не е спрял и е блъснал с автомобила полицейски служител, намиращ се на банкета. След удара автомобилът е напуснал пътното платно и е попаднал в крайпътна канавка.
32-годишният мъж е задържан непосредствено след това. Пострадалият служител е настанен в болница с фрактура на дясната бедрена кост, без опасност за живота. За инцидента с полицейския служител с причинена средна телесна повреда е образувано отделно досъдебно производство.
Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случаите продължава под наблюдението на Окръжна прокуратура – Варна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Преследвал го да му вземе парите...?!?
16:15 31.08.2026
2 ПЗо добре да бе го утрепал
16:16 31.08.2026
3 НИЩО МУ НЯМА
САГИЗ ТОЗИ ЩЕ ДАВА ПОКАЗАНИЯ
САМО С...МИГАНЕ НА ОКО И ПАЛЕЦ👍
16:22 31.08.2026
4 Крадците които
16:27 31.08.2026
5 милицай с голяма заплата
16:31 31.08.2026