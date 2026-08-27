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Българин е в неизвестност след бедствието в Непал

Българин е в неизвестност след бедствието в Непал

27 Август, 2026 13:15 535 5

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Това показва актуализираният списък на Туристическия борд на Непал от 27 август 2026 г. 

Българин е в неизвестност след бедствието в Непал - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българин е в неизвестност след внезапните наводнения и кални свлачища, засегнали пограничния регион между Непал и китайския автономен регион Тибет. Това показва актуализираният списък на Туристическия борд на Непал от 27 август 2026 г. , обобщи NOVA.

Министерството на външните работи, чрез посолствата на Република България в Пекин и в Делхи, е уведомено официално от китайските власти за изчезнал български гражданин в следствие на наводненията в Тибет и Непал. Посолствата ни в Китай и Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатия регион и следят развитието на ситуацията. Всички сигнали и постъпила информация се проверяват и изясняват, като в случай на изчезнали български граждани, при които не са изяснени всички факти и обстоятелства, и преди да бъдат уведомени близките им, МВнР не може да предоставя лични данни или да потвърди самоличността им.

В посолството ни в Пекин са оказали съдействие на един български гражданин да се свърже със съпругата си, пътуваща организирано в засегнатия регион, която е в безопасност и към настоящия момент се намира в Тибет.

Българска гражданка, намираща се в Непал, се е свързала с дипломатическото ни представителство в Делхи. Тя се намира в безопасност, но е с изгубени лични документи. Посолството ни в Делхи ѝ е оказало дистанционно съдействие за получаване на временен паспорт от представителство на държава-членка на ЕС в Непал.

В документа на Туристическия борд на Непал са посочени общо 644 души от различни държави, които към 12:00 часа местно време все още се водят в неизвестност.

Към момента няма данни за пострадали или бедстващи организирани български туристи, съобщи за БТА Павлина Илиева, председател на Управителния съвет на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“. Тя посочи, че сега Азия се намира в период на активни мусони, проливни дъждове и тайфуни. Поради неблагоприятните метеорологични условия лицензирани български туроператори не провеждат организирани екскурзии в този период, каза тя и допълни, че риск съществува единствено за индивидуални пътешественици или нерегламентирано организирани групи за катерене и приключенски туризъм.

162 са потвърдените жертви на стихията. Близо 1500 души са в неизвестност. 517 чужденци от 33 държави са сред общо 570-те туристи, които са в неизвестност в Непал, съобщиха в четвъртък представители на туристическия сектор, цитирани от „Ройтерс”. Броят на чужденците, които са в неизвестност в окръг Гиронг в Тибет, е 260, съобщи китайската държавна телевизия CCTV, но информация за националността им не беше налична веднага.

Ето от кои държави са туристите, които са в неизвестност в Непал:

  • Индия: Това е държавата с най-голям брой изчезнали - 178 души.
  • САЩ: Най-малко 65 американски граждани са в неизвестност.
  • Малайзия: Най-малко 55 малайзийски граждани, за които е съобщено в посолството на Малайзия в Катманду, не могат да бъдат открити, съобщи външното министерство на страната в четвъртък. Туристическият съвет на Непал посочва броя на изчезналите малайзийци като 51.
  • Украйна: 53 украинци са в неизвестност след наводнението, съобщиха властите.
  • Австралия: Броят на австралийските граждани, с които няма връзка и не могат да бъдат открити, е 35. По-рано в четвъртък австралийският външен министър Пени Уонг заяви, че правителството работи с Непал за установяването на местонахождението на изчезналите граждани.
  • Великобритания: След бедствието 33 британски граждани са в неизвестност.
  • Канада: Сред изчезналите са и 25 канадци.
  • Южна Корея: Деветима южнокорейци, работещи във водноелектрическа централа, са в неизвестност, а други 10 са блокирани, съобщи в сряда външното министерство на Южна Корея.
  • Сингапур: Деветима граждани на Сингапур са в неизвестност.
  • Германия: Най-малко осем германци са сред изчезналите, съобщи съветът.
  • Русия: Осем руснаци са сред изчезналите.
  • Южна Африка: Шестима южноафриканци не могат да бъдат открити след наводнението в сряда.
  • Латвия: Шестима латвийци също са сред изчезналите.
  • Япония: Посолството на Япония в Непал е поискало издирване на петима граждани, с които не е успяло да се свърже, съобщи премиерът Санае Такаичи в социалната мрежа X.
  • Нова Зеландия: Най-малко петима туристи от Нова Зеландия са сред изчезналите.
  • От сряда в неизвестност са и граждани на Беларус, Белгия, България, Финландия, Франция, Унгария, Ирландия, Израел, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Нидерландия, Филипините, Португалия, Испания, Сърбия, Швейцария и Швеция, се посочва в съобщението на Туристическия борд на Непал.

Експерти както от Непал, така и от САЩ смятат, че катастрофалното наводнение вероятно е предизвикано от откъсване на долната част на ледник, срутила се към дъното на долина, която се намира на стотици метри по-надолу.

Първоначалните съобщения от непалски власти сочеха, че трусът в района може да е причинил срутване на част на ледника и да е предизвикал катастрофата. Според американската геоложка служба земетресението с магнитуд, първоначално съобщен като 4,4, всъщност е било сеизмична енергия, генерирана от срутването на ледникови скали и лед.


Непал
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    уж нямаше изчезнали българи ?

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  • 3 Кво ? На !

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    Майка Си ?

    Е Търсил ! Там !

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  • 4 Айляк

    0 1 Отговор
    Дири макя си у Непал. Дано го намерят.
    Аз за ко не хода там?
    Непал, Тибет, Катманду, Еверест, Далай Лама, Буда, Муда - не е оправдание.
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