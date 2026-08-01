Новини
България »
Пазарджик »
Водолази издирват мъж, паднал от джет в язовир Доспат

Водолази издирват мъж, паднал от джет в язовир Доспат

1 Август, 2026 18:27, обновена 1 Август, 2026 18:30 676 10

  • язовир доспат-
  • издирване-
  • мъж-
  • изчезнал-
  • джет

Трагедия край Сърница: Специализирани екипи претърсват водоема след тежък инцидент с турист

Водолази издирват мъж, паднал от джет в язовир Доспат - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабна спасителна операция се провежда във водите на язовир „Доспат“, където екипи от водолази, пожарникари и полицаи издирват тялото на 38-годишен мъж.

По първоначални данни от Областната дирекция на МВР в Пазарджик, инцидентът е възникнал вечерта на 31 юли, когато туристът е управлявал джет в един от заливите на водоема в района на Сърница, паднал е от него и повече не е изплувал. Сигналът е подаден своевременно към Районното управление във Велинград, като веднага са мобилизирани екипи от Сърница и местната пожарна.

От ранните часове на 1 август в акцията се включи и специализиран леководолазен екип от сектор „Специализирани оперативни дейности“ към Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив. Според официалния говорител на полицията Мирослав Стоянов, тялото на мъжа, който е родом от село в област Кюстендил, все още не е открито, а претърсването на дълбокия планински водоем ще продължи интензивно и през утрешния ден.


Пазарджик / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъ

    5 0 Отговор
    Чувал съм,че там има големи сомове

    18:33 01.08.2026

  • 2 Ами Хубаво !

    4 0 Отговор
    След Като Е !

    Толковда Голям Тарикат !

    18:33 01.08.2026

  • 3 Лидия

    7 0 Отговор
    Еййй, това самочувствие на безсмъртни и велики.... загинаха млади мъже..здрави и прави

    18:34 01.08.2026

  • 4 Мда

    5 0 Отговор
    Как може да изчезне като е с жилетка която го държи отгоре

    18:35 01.08.2026

  • 5 Цвете

    6 0 Отговор
    НЯМА ЛИ ОКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ ,ЧЕ ДЖЕТ ИЛИ ДЮШЕК НЕ СЕ РАЗРЕШАВА ВЪВ ВОДОЕМ? АБЕ КАКВИ СА ТЕЗИ СЕОЕВОЛИЯ ? ⛔️⛔️⛔️

    18:38 01.08.2026

  • 6 Питам

    2 0 Отговор
    Този застраховки ГО, каско и живот имал ли е? Ако е нямал го оставяйте защото КЕФ ЦЕНА НЯМА, НО РИСКА СИ Е РИСК ДОРИ ЗА КЕФ!

    18:42 01.08.2026

  • 7 Беден

    3 1 Отговор
    Карай бе...
    Барем изкъпан си е отишъл...
    Нали е БОГАТ...с джет...де харчи по 50 литра бензин на час....

    18:44 01.08.2026

  • 8 джет ли

    0 1 Отговор
    Да не е пак дубльор на Джет Ли, че той свикна да ги губи по язовирите.

    19:02 01.08.2026

  • 9 Не съм минавал скоро оттам

    2 0 Отговор
    Още ли ги има онези плаващи къщи в язовира, дето фекалиите на собственици и гости се изливат във водата, а иначе имаше планове същата вода да я докарат до Пловдив и Хасково като “питейна”?

    19:06 01.08.2026

  • 10 От Родопите

    1 0 Отговор
    Туристите подценяват язовирите в Родопите и влизат с джетове лодки без спасителни жилетки Водата е студена защото преди четри дена в родопите всеки ден въляше дъжд и темературите бяха ниски

    19:07 01.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове