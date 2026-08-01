Водолази издирват мъж, паднал от джет в язовир Доспат

Мащабна спасителна операция се провежда във водите на язовир „Доспат“, където екипи от водолази, пожарникари и полицаи издирват тялото на 38-годишен мъж.

По първоначални данни от Областната дирекция на МВР в Пазарджик, инцидентът е възникнал вечерта на 31 юли, когато туристът е управлявал джет в един от заливите на водоема в района на Сърница, паднал е от него и повече не е изплувал. Сигналът е подаден своевременно към Районното управление във Велинград, като веднага са мобилизирани екипи от Сърница и местната пожарна.

От ранните часове на 1 август в акцията се включи и специализиран леководолазен екип от сектор „Специализирани оперативни дейности“ към Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив. Според официалния говорител на полицията Мирослав Стоянов, тялото на мъжа, който е родом от село в област Кюстендил, все още не е открито, а претърсването на дълбокия планински водоем ще продължи интензивно и през утрешния ден.