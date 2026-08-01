Водолази издирват мъж, паднал от джет в язовир Доспат

Мащабна спасителна операция се провежда във водите на язовир „Доспат“, където екипи от водолази, пожарникари и полицаи издирват тялото на 38-годишен мъж.
По първоначални данни от Областната дирекция на МВР в Пазарджик, инцидентът е възникнал вечерта на 31 юли, когато туристът е управлявал джет в един от заливите на водоема в района на Сърница, паднал е от него и повече не е изплувал. Сигналът е подаден своевременно към Районното управление във Велинград, като веднага са мобилизирани екипи от Сърница и местната пожарна.
От ранните часове на 1 август в акцията се включи и специализиран леководолазен екип от сектор „Специализирани оперативни дейности“ към Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив. Според официалния говорител на полицията Мирослав Стоянов, тялото на мъжа, който е родом от село в област Кюстендил, все още не е открито, а претърсването на дълбокия планински водоем ще продължи интензивно и през утрешния ден.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъъъъ
18:33 01.08.2026
2 Ами Хубаво !
Толковда Голям Тарикат !
18:33 01.08.2026
3 Лидия
18:34 01.08.2026
4 Мда
18:35 01.08.2026
5 Цвете
18:38 01.08.2026
6 Питам
18:42 01.08.2026
7 Беден
Барем изкъпан си е отишъл...
Нали е БОГАТ...с джет...де харчи по 50 литра бензин на час....
18:44 01.08.2026
8 джет ли
19:02 01.08.2026
9 Не съм минавал скоро оттам
19:06 01.08.2026
10 От Родопите
19:07 01.08.2026