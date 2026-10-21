БАБХ спря 11,5 тона турско грозде заради пестициди

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз пратка от 11 466 кг десертно грозде от Турция заради наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Цялото количество е насочено за унищожаване, съобщиха от БАБХ.

При лабораторното изследване са установени остатъци от пестициди над нормативно определените максимално допустими нива. Пратката е задържана преди да бъде допусната до пазара на Европейския съюз.

Несъответствието е установено в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, предлагани на българския пазар. Целта на проверките е да не се допускат храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.

От агенцията посочват, че контролът продължава. При съмнения за нарушение гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ 0700 12 299 или чрез онлайн формата за контакт на агенцията.