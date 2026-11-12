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Спиране на незаконна мандра в Лесичово

Спиране на незаконна мандра в Лесичово

12 Ноември, 2026 22:04 362 16

  • лесичово-
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  • пазарджик

В обекта са открити 230 литра прясно мляко и 127 килограма готови млечни продукти. Цялото количество ще бъде унищожено под контрола на ОДБХ – Пазарджик

Спиране на незаконна мандра в Лесичово - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нерегламентирано производство на млечни продукти е установено в нерегистриран обект в пазарджишкото село Лесичово. Проверката е извършена след сигнал от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните – Пазарджик и служители на Икономическа полиция.

Българската агенция по безопасност на храните съобщи, че обектът е бил в изключително лошо хигиенно състояние. Сградата и наличното оборудване не са отговаряли на изискванията за производство на млечни продукти.

Открити са 230 литра мляко и 127 килограма продукция

По време на проверката в три казана са се обработвали общо 230 литра прясно краве мляко. На място са намерени и 127 килограма готови млечни продукти – сирене, кашкавал и извара.

За установените количества е издадено разпореждане за забрана. Млякото и готовата продукция ще бъдат унищожени под контрола на ОДБХ – Пазарджик.

Дейността на обекта е спряна

Със заповед е преустановена дейността на нерегистрирания обект. На собственика е връчена покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

По случая продължават действията на компетентните органи.

Източници: bntnews.bg


Пазарджик / България
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