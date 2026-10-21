Кметът на Белица е задържан за до 72 часа, повдигнаха му обвинение

Кметът на Белица Радослав Ревански, който е и заместник-председател на ДПС, беше отведен с белезници в ареста след специализирана операция на ГДБОП и ДАНС в града. Той е задържан за срок до 72 часа и му е повдигнато обвинение. По данни на NOVA Ревански вероятно ще бъде откаран в Бургас, но разследването не е свързано с ВиК проблемите в региона.
Извеждането му премина при силно напрежение и в присъствието на множество хора, които скандираха името му. На място беше и лидерът на ДПС Делян Пеевски, който прегърна Ревански и отправи остри обвинения към управляващите.
По-рано днес в града пристигнаха членовете на парламентарната група на партия „Движение за права и свободи“.
По време на извеждането на кмета събралите се граждани скандираха „Ради, Ради“. Майката на Ревански припадна на фона на случващото се. Напрежението се пренесе и към представителите на медиите, които отразяваха акцията. Местен жител започна да бута телевизионните камери и да пречи на журналистическите екипи да изпълняват работата си.
Самият Ревански направи кратък коментар, в който противопостави действията на властите на подкрепата, която според него Делян Пеевски е оказвал на хората. „Г-н Пеевски даваше хляб на хората, а сега дават зрелище“, заяви кметът на Белица.
Пеевски също реагира остро. „Не на диктатора Радев!“, заяви той пред събралите се. Обръщайки се към Ревански, лидерът на ДПС го увери, че има подкрепата му. „Ради, няма да се тревожиш. Тези хора разбират само от репресия. Всичко направихме заедно, с теб сме“, каза Пеевски. Той определи случващото се като „срам и диктатура на Радев“ и заяви, че подобни действия са недопустими в демократична европейска държава. По думите му гражданите не трябва да изпитват страх. Пеевски подчерта, че подкрепя полицейските служители да изпълняват достойно задълженията си, но не и да бъдат използвани, по неговите думи, в услуга на диктатура.
По-рано в сряда служители на ГДБОП и ДАНС започнаха специализирана операция в Белица. Проверки и изземване на документи и компютърни конфигурации бяха извършени както в дома на кмета Радослав Ревански, така и в сградата на общинската администрация. Разследването е свързано с обществени поръчки, включително такива с участието на Агенция „Пътна инфраструктура“, и европейски проекти за значителни средства.
Операцията започна около 8 часа сутринта. Заради действията на разследващите административното обслужване на гражданите в общината беше преустановено.
Акцията в Белица се проведе ден след полицейска операция в община Сунгурларе, при която беше отведен кметът Димитър Гавазов. Там също бяха иззети документи, свързани с обществени поръчки и финансови операции. Няма информация какви конкретни обвинения, ако има такива, са повдигнати на Радослав Ревански.
Пред Община Белица днес имаше засилено полицейско присъствие. На място са полицейски служители, както и жандармеристи и служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.
Министърът на регионалното развитие беше попитан за задържането на кмета на Белица Радослав Ревански при акция, за която се съобщава, че е свързана с европейско финансиране и обществени поръчки, включително на АПИ.
Шишков заяви, че не разполага с информация кои конкретни обществени поръчки са обект на разследването. Той обаче припомни, че самият той е подавал сигнали до прокуратурата за предполагаеми нарушения при изпълнението на инфраструктурни проекти.
Сред посочените от него случаи са четвъртият лот на автомагистрала „Хемус“, Северната скоростна тангента и процедури, свързани с възлагането на строителството на магистралата.
Министърът заяви, че очаква развитие по тези сигнали, и посочи, че по отношение на четвъртия лот на „Хемус“ има досъдебно производство. Той изрази предположение, че е възможно скоро да бъдат предприети следващи действия от прокуратурата, но подчерта, че предпочита да коментира подробностите след приключване на съответния етап от разследването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И след този кьорфишек ще се окаже,
Коментиран от #2
19:21 21.10.2026
2 Споко,
До коментар #1 от "И след този кьорфишек ще се окаже,":КГБ школата ще му изфабрикува по Радев вкус.
Както постановката с кюлчетата на Тиквоча.
Старата агентска любов ръжда не хваща.
19:23 21.10.2026
3 Исторически парк
Коментиран от #21
19:26 21.10.2026
4 е свързано с обществени поръчки
ако ги разбишкат
бая ще приберат а после ги пускат
19:27 21.10.2026
5 1488
🤔🤔🤔
19:28 21.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Стенли
До коментар #7 от "Политико":Веселина Томова собственик на сайта "Афера" за ареста на кмета на Белица Радослав Ревански- "Ако само малко имате представа политиците зад кулисите как се договарят да ви излъжат и подведат,ще останете поразени, направо ще се гръмнете"
Коментиран от #31, #37
19:32 21.10.2026
9 Мдаа
Коментиран от #20
19:34 21.10.2026
10 сигурно
Коментиран от #19
19:34 21.10.2026
11 ШЕФА
19:36 21.10.2026
12 Факт
Коментиран от #18, #22, #23
19:36 21.10.2026
13 гражданин
19:37 21.10.2026
14 Нуреддин
19:38 21.10.2026
15 Промяната
19:40 21.10.2026
16 Истина
19:40 21.10.2026
17 Знайко
Коментиран от #28
19:42 21.10.2026
18 Истината
До коментар #12 от "Факт":И какво като е от ДПС? Да го оставят да си краде както до сега ли? И още нещо, тоя номер с етноси и етнически карти вече не върви, Радев е избран с гласовете на малцинствата. Бъди спокоен, това правителство ще изкара пълен мандат, та даже има хоризонт за втори.
Коментиран от #39
19:42 21.10.2026
19 Замислен
До коментар #10 от "сигурно":А пък с полетите на Шиши поне 5 тунела ще се построят.Само от самолетните билети.Анадънмо?
19:44 21.10.2026
20 Изобщо не е
До коментар #9 от "Мдаа":Най-обикновен Радев реваншизъм.
19:44 21.10.2026
21 Не е победа,
До коментар #3 от "Исторически парк":а пирова победа.
Радев пак се изложи с партенки.
19:46 21.10.2026
22 Я се огледай
До коментар #12 от "Факт":Каква е разликата между кмета на Белица и кмета на Варна? ДПС да не са само цветя, има и тръни явно.
Коментиран от #29
19:47 21.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Радев така ли ще си задържи
19:50 21.10.2026
25 Емигрант
19:50 21.10.2026
26 Мендерес
19:51 21.10.2026
27 Иван
19:52 21.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Разликата е, че са от различни партии
До коментар #22 от "Я се огледай":Приликите са, че Радев прикрива некадърността си с имитация на дейност.
19:55 21.10.2026
30 По принцип не разбирам
Коментиран от #40
19:55 21.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Емигрант
20:08 21.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Амн
Причината е от ясна по-ясна. Падащ рейтинг; недоволство; протести.
Схемата е една и съща. Репресии.
Овладява прокуратурата по места.
Николай Копринков заимства от бизнес-партньора си Цветан Цветанов репресивни методи. Рекет и всяване на страх.
Плашат, изнудват, саботират кметове, общински съветници, държавни служители. Прикрит, но жесток терор в държавата.
Нищо няма да ги спаси. Хляб и зрелища… но хлябът е оскъден за народа. Храната всекидневно поскъпва. Животът в България става за цялата нация труден и несигурен. И за всичко това е виновен Румен Радев!
Арестува кметове на ДПС за да умилостиви ПП-ДБ които са основните врагове на Пеевски. Защото единствени те могат да го премахнат с масови протести. Рейтинга на правителството е отрицателен. Само за 6 месеца на власт неодобрението към правителството е с много спрямо одобрението. Наблюдаваме най бързия срив на едно управление от 36 години насам. Радев няма друг избор.
А и за съжаление вече няма полезен ход.
20:13 21.10.2026
37 Политико
До коментар #8 от "Стенли":Арестуват малкия Пеевски, а големият го брани с гърдите си на площада в Белица, прегръщ а го и реве "Не на диктатора Радев!"
Сюжет за гоблен.
На мен ми прилича по-скоро на предизборен цирк. Пак си скрепяват взаимно падналите рейтинги - тия са като скачени съдове.
До онзи ден "диктаторът" Радев бе "господин премиерът" в медиите на същия този Пеевски, а ДПС гласуваше всички закони на Прогресивна България, включително държавния бюджет.
Днес "господин премиерът" вече е "диктаторът", който реанимира Държавна сигурност.
Пеевски май е позабравил, че самият той е творение на Държавна сигурност.
Колко трае и колко струва преходът от "Мистър Кеш", през "Чичо Румен", през "Господин премиера" до "Диктатора"?
Ще свърши в деня след изборите. После пак ще плеснат с ръце и ще се прегърнат, такива са законите на омертата.
А на Радев ще повярвам, когато спре да "заковава" само дребните риби и вършачите. И когато навре в кучи задник наглеца Бойко Борисов, който пак е изпълзял от дупката си, важничи и йезуитства, че Радев бил "изпуснал цените..."
20:15 21.10.2026
38 Маро ма
Другото са празни приказки!
20:16 21.10.2026
39 Анонимен
До коментар #18 от "Истината":18 а ти откъде знаеш че еди кой си краде това си е репресия Така спечели в кавички изборите с репресии точно по тези места кандев вършеше тази работа заедно с гюров и Йотова ама с репресии докога
20:16 21.10.2026
40 Иди го цуни
До коментар #30 от "По принцип не разбирам":Тая свинска зурла е пълен отврат! Голяма гнусотия!
20:18 21.10.2026
41 Бай Араб
20:19 21.10.2026