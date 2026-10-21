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Кметът на Белица е задържан за до 72 часа, повдигнаха му обвинение

Кметът на Белица е задържан за до 72 часа, повдигнаха му обвинение

21 Октомври, 2026 19:20 1 285 41

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  • белица-
  • задържан

Извеждането му премина при силно напрежение и в присъствието на множество хора, които скандираха името му. На място беше и лидерът на ДПС Делян Пеевски, който прегърна Ревански и отправи остри обвинения към управляващите

Кметът на Белица е задържан за до 72 часа, повдигнаха му обвинение - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Белица Радослав Ревански, който е и заместник-председател на ДПС, беше отведен с белезници в ареста след специализирана операция на ГДБОП и ДАНС в града. Той е задържан за срок до 72 часа и му е повдигнато обвинение. По данни на NOVA Ревански вероятно ще бъде откаран в Бургас, но разследването не е свързано с ВиК проблемите в региона.

Извеждането му премина при силно напрежение и в присъствието на множество хора, които скандираха името му. На място беше и лидерът на ДПС Делян Пеевски, който прегърна Ревански и отправи остри обвинения към управляващите.

По-рано днес в града пристигнаха членовете на парламентарната група на партия „Движение за права и свободи“.

По време на извеждането на кмета събралите се граждани скандираха „Ради, Ради“. Майката на Ревански припадна на фона на случващото се. Напрежението се пренесе и към представителите на медиите, които отразяваха акцията. Местен жител започна да бута телевизионните камери и да пречи на журналистическите екипи да изпълняват работата си.

Самият Ревански направи кратък коментар, в който противопостави действията на властите на подкрепата, която според него Делян Пеевски е оказвал на хората. „Г-н Пеевски даваше хляб на хората, а сега дават зрелище“, заяви кметът на Белица.

Пеевски също реагира остро. „Не на диктатора Радев!“, заяви той пред събралите се. Обръщайки се към Ревански, лидерът на ДПС го увери, че има подкрепата му. „Ради, няма да се тревожиш. Тези хора разбират само от репресия. Всичко направихме заедно, с теб сме“, каза Пеевски. Той определи случващото се като „срам и диктатура на Радев“ и заяви, че подобни действия са недопустими в демократична европейска държава. По думите му гражданите не трябва да изпитват страх. Пеевски подчерта, че подкрепя полицейските служители да изпълняват достойно задълженията си, но не и да бъдат използвани, по неговите думи, в услуга на диктатура.

По-рано в сряда служители на ГДБОП и ДАНС започнаха специализирана операция в Белица. Проверки и изземване на документи и компютърни конфигурации бяха извършени както в дома на кмета Радослав Ревански, така и в сградата на общинската администрация. Разследването е свързано с обществени поръчки, включително такива с участието на Агенция „Пътна инфраструктура“, и европейски проекти за значителни средства.

Операцията започна около 8 часа сутринта. Заради действията на разследващите административното обслужване на гражданите в общината беше преустановено.

Акцията в Белица се проведе ден след полицейска операция в община Сунгурларе, при която беше отведен кметът Димитър Гавазов. Там също бяха иззети документи, свързани с обществени поръчки и финансови операции. Няма информация какви конкретни обвинения, ако има такива, са повдигнати на Радослав Ревански.

Пред Община Белица днес имаше засилено полицейско присъствие. На място са полицейски служители, както и жандармеристи и служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Министърът на регионалното развитие беше попитан за задържането на кмета на Белица Радослав Ревански при акция, за която се съобщава, че е свързана с европейско финансиране и обществени поръчки, включително на АПИ.

Шишков заяви, че не разполага с информация кои конкретни обществени поръчки са обект на разследването. Той обаче припомни, че самият той е подавал сигнали до прокуратурата за предполагаеми нарушения при изпълнението на инфраструктурни проекти.

Сред посочените от него случаи са четвъртият лот на автомагистрала „Хемус“, Северната скоростна тангента и процедури, свързани с възлагането на строителството на магистралата.

Министърът заяви, че очаква развитие по тези сигнали, и посочи, че по отношение на четвъртия лот на „Хемус“ има досъдебно производство. Той изрази предположение, че е възможно скоро да бъдат предприети следващи действия от прокуратурата, но подчерта, че предпочита да коментира подробностите след приключване на съответния етап от разследването.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И след този кьорфишек ще се окаже,

    19 25 Отговор
    че нямат доказателства.

    Коментиран от #2

    19:21 21.10.2026

  • 2 Споко,

    12 30 Отговор

    До коментар #1 от "И след този кьорфишек ще се окаже,":

    КГБ школата ще му изфабрикува по Радев вкус.
    Както постановката с кюлчетата на Тиквоча.
    Старата агентска любов ръжда не хваща.

    19:23 21.10.2026

  • 3 Исторически парк

    29 10 Отговор
    РАДЕВ ПОБЕДА!

    Коментиран от #21

    19:26 21.10.2026

  • 4 е свързано с обществени поръчки

    20 4 Отговор
    по бая кметства в бг се готвят далавери с обществени поръчки
    ако ги разбишкат
    бая ще приберат а после ги пускат

    19:27 21.10.2026

  • 5 1488

    4 1 Отговор
    за или до
    🤔🤔🤔

    19:28 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Стенли

    21 4 Отговор

    До коментар #7 от "Политико":

    Веселина Томова собственик на сайта "Афера" за ареста на кмета на Белица Радослав Ревански- "Ако само малко имате представа политиците зад кулисите как се договарят да ви излъжат и подведат,ще останете поразени, направо ще се гръмнете"

    Коментиран от #31, #37

    19:32 21.10.2026

  • 9 Мдаа

    21 3 Отговор
    Спящата красавица (съдебната система) се е пробудила от 30 годишна кома. 🥳

    Коментиран от #20

    19:34 21.10.2026

  • 10 сигурно

    32 5 Отговор
    Ако продадат часовниците на Ревански , с парите може да се построи тунел под Шипка !!

    Коментиран от #19

    19:34 21.10.2026

  • 11 ШЕФА

    33 8 Отговор
    Браво на полицията,това е 100% престъпник който краде и пълни собствената гуша и тумбака на Прасето.

    19:36 21.10.2026

  • 12 Факт

    12 27 Отговор
    Нямам нищо против да арестуват кметове но , когато арестувал кметове Сашо от една конкретна партия ...то тогава вече нещата почват сериозно да приличат на Умишлена омраза срещу конкретна партия а и срещу Хора от конкретна религия етнос и т.н...а не мисля че това ще доведе до нещо положително дори напротив Радев вече съвсем реално се заиграва с огъня...и накрая ще изгори като факла , жалко че заедно с него ще изгори и цяла България ! Не е Нормално да се заиграваш с това което накрая ще те изгори ! Първо Замразяваш заплати да вдигаш винетки застраховки и данъци да почваш да арестуваш хора от конкретен етнос и да чакаш да управляваш ...е това няма как да стане !!!! Баце Радев ще си тръгне преди нова година сигурен съм в това , този човек явно си няма никаква представа о думата Политика , Стратегическа политика , Бюджет и всичко друго свързано с политика , да не говорим че нещата действително отиват към Диктатура ...и май май няма да имаме нужда от война с друга държава ще се наложи да воюваме помежду си ...Комунисти срещу Всички останали ...разбира се аз ще съм на страната на Всички останали..Комунизмът трябва да бъде изчистен до крак !

    Коментиран от #18, #22, #23

    19:36 21.10.2026

  • 13 гражданин

    27 5 Отговор
    Само чакам деня в който боко и шиши ще са изведени с белезници !!

    19:37 21.10.2026

  • 14 Нуреддин

    24 3 Отговор
    Този има много грехове,мислеше се за недосегаем,викат му малкия Шиши

    19:38 21.10.2026

  • 15 Промяната

    22 3 Отговор
    Като почнахте със заместник-председателя на ДПС, да бяхте продължили и с председателя на ДПС! Чакаме ги в Бургас , шампанско ще се лее!

    19:40 21.10.2026

  • 16 Истина

    6 13 Отговор
    Не казвам че този там някой си Ревански е бил крал , то е ясно че е ..но то всички общински кметове крадат ..това е ясно , но поне като ще се бориш срещу ли корупцията поне се бори със всички а не само с тези които не са ти Удобни ...това си е чиста проба Диктатура !

    19:40 21.10.2026

  • 17 Знайко

    4 13 Отговор
    На Демера има поставена задача да смачка ДПС заради дебелия. Затова сега са се прицелили в тези общини. Но една пружина като се натегне в един момент изплесва и става като в …….. Париж.

    Коментиран от #28

    19:42 21.10.2026

  • 18 Истината

    20 5 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    И какво като е от ДПС? Да го оставят да си краде както до сега ли? И още нещо, тоя номер с етноси и етнически карти вече не върви, Радев е избран с гласовете на малцинствата. Бъди спокоен, това правителство ще изкара пълен мандат, та даже има хоризонт за втори.

    Коментиран от #39

    19:42 21.10.2026

  • 19 Замислен

    14 4 Отговор

    До коментар #10 от "сигурно":

    А пък с полетите на Шиши поне 5 тунела ще се построят.Само от самолетните билети.Анадънмо?

    19:44 21.10.2026

  • 20 Изобщо не е

    7 10 Отговор

    До коментар #9 от "Мдаа":

    Най-обикновен Радев реваншизъм.

    19:44 21.10.2026

  • 21 Не е победа,

    5 9 Отговор

    До коментар #3 от "Исторически парк":

    а пирова победа.
    Радев пак се изложи с партенки.

    19:46 21.10.2026

  • 22 Я се огледай

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    Каква е разликата между кмета на Белица и кмета на Варна? ДПС да не са само цветя, има и тръни явно.

    Коментиран от #29

    19:47 21.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Радев така ли ще си задържи

    6 11 Отговор
    властта: с репресии и измислени разработки.

    19:50 21.10.2026

  • 25 Емигрант

    9 3 Отговор
    Щом е от ДПС плюс това зам.председател и множество фанатици го подкрепят значи е експерт по измами и кражби, а и силно подкрепен от световно известен корупционер от списъкът "Магнитски", това са неоспорими доказателства, че е КРАДЕЦ ? Може ли някой да назове честно и почтено име което е в защита на този измамник ?

    19:50 21.10.2026

  • 26 Мендерес

    5 1 Отговор
    А един който почти го забравихте, от ДС и създател на партия която откраднаха защото сме в България , говори ли говори. И мемоари в няколко тома за политическата престъпност ще публикува.

    19:51 21.10.2026

  • 27 Иван

    9 2 Отговор
    Хайде мечката да заиграй и при братовчеда в Ямбол.Много се уля и той.

    19:52 21.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Разликата е, че са от различни партии

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Я се огледай":

    Приликите са, че Радев прикрива некадърността си с имитация на дейност.

    19:55 21.10.2026

  • 30 По принцип не разбирам

    4 6 Отговор
    Пеевски започна да ми става симпатичен.Все го проверяват и анализират.Топят го където е възможно,включително магнитски и нищо.

    Коментиран от #40

    19:55 21.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Емигрант

    2 1 Отговор
    Това трябва да се помни за вечни времена или по-точно докато съществува ДПС, че в тази ОПГ/ДПС членуваха, членуват и ще членуват само престъпни български елементи, това е "особенното" на тази шайка, дано някой ден разберат това и обикновенните техни симпатизанти и проявят смелост за да се откажат от подкрепата си към тези техни текетьори !

    20:08 21.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Амн

    2 0 Отговор
    Румен Радев се радикализира. Защо?
    Причината е от ясна по-ясна. Падащ рейтинг; недоволство; протести.
    Схемата е една и съща. Репресии.
    Овладява прокуратурата по места.
    Николай Копринков заимства от бизнес-партньора си Цветан Цветанов репресивни методи. Рекет и всяване на страх.
    Плашат, изнудват, саботират кметове, общински съветници, държавни служители. Прикрит, но жесток терор в държавата.

    Нищо няма да ги спаси. Хляб и зрелища… но хлябът е оскъден за народа. Храната всекидневно поскъпва. Животът в България става за цялата нация труден и несигурен. И за всичко това е виновен Румен Радев!
    Арестува кметове на ДПС за да умилостиви ПП-ДБ които са основните врагове на Пеевски. Защото единствени те могат да го премахнат с масови протести. Рейтинга на правителството е отрицателен. Само за 6 месеца на власт неодобрението към правителството е с много спрямо одобрението. Наблюдаваме най бързия срив на едно управление от 36 години насам. Радев няма друг избор.
    А и за съжаление вече няма полезен ход.

    20:13 21.10.2026

  • 37 Политико

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Стенли":

    Арестуват малкия Пеевски, а големият го брани с гърдите си на площада в Белица, прегръщ а го и реве "Не на диктатора Радев!"

    Сюжет за гоблен.

    На мен ми прилича по-скоро на предизборен цирк. Пак си скрепяват взаимно падналите рейтинги - тия са като скачени съдове.

    До онзи ден "диктаторът" Радев бе "господин премиерът" в медиите на същия този Пеевски, а ДПС гласуваше всички закони на Прогресивна България, включително държавния бюджет.

    Днес "господин премиерът" вече е "диктаторът", който реанимира Държавна сигурност.

    Пеевски май е позабравил, че самият той е творение на Държавна сигурност.

    Колко трае и колко струва преходът от "Мистър Кеш", през "Чичо Румен", през "Господин премиера" до "Диктатора"?

    Ще свърши в деня след изборите. После пак ще плеснат с ръце и ще се прегърнат, такива са законите на омертата.

    А на Радев ще повярвам, когато спре да "заковава" само дребните риби и вършачите. И когато навре в кучи задник наглеца Бойко Борисов, който пак е изпълзял от дупката си, важничи и йезуитства, че Радев бил "изпуснал цените..."

    20:15 21.10.2026

  • 38 Маро ма

    0 0 Отговор
    И за какво са му повдигнали обвинение?
    Другото са празни приказки!

    20:16 21.10.2026

  • 39 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Истината":

    18 а ти откъде знаеш че еди кой си краде това си е репресия Така спечели в кавички изборите с репресии точно по тези места кандев вършеше тази работа заедно с гюров и Йотова ама с репресии докога

    20:16 21.10.2026

  • 40 Иди го цуни

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "По принцип не разбирам":

    Тая свинска зурла е пълен отврат! Голяма гнусотия!

    20:18 21.10.2026

  • 41 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Аз вярвам в доброто,след като бъде изритан Радев от управлението на България всичко скоро ще си дойде на място .

    20:19 21.10.2026

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