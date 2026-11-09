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Възможни са смущения на електрозахранването в населени места в общините Белица и Разлог на 12 ноември

Възможни са смущения на електрозахранването в населени места в общините Белица и Разлог на 12 ноември

9 Ноември, 2026 12:52 475 2

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ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите

Възможни са смущения на електрозахранването в населени места в общините Белица и Разлог на 12 ноември - 1
by Fakti.bg by Fakti.bg

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че на 12 ноември 2026 г. ще извърши ремонтни дейности на енергийни съоръжения в подстанция „Разлог“. Дейностите налагат промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия в населени места на територията на общините Белица и Разлог в Благоевградска област.

Поради ремонта на съоръженията, собственост на ЕСО и промяната в схемата на електрозахранване, на 12 ноември 2026 г. за периода от 08:00 ч. до 16:30 ч. са възможни смущения на електрозахранването в гр. Разлог и селата Бачево, Годлево, Горно Драгалище, Добърско, Долно Драгалище и Елешница в община Разлог; гр. Белица и селата Краище, Дагоново и Горно Краище в община Белица, Благоевградска област.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване на дейностите по съоръжението на ЕСО.

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Бърз и удобен достъп до информация за прекъсвания на електрозахранването в реално време дава новата дигитална услуга на Електрохолд – чатбот във Viber, чрез който потребителите могат да проверяват за прекъсвания – както планирани, така и аварийни, като използват клиентски номер или номер на точка на измерване. Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на електрохолд или electrohold в търсачката на Viber.


България
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