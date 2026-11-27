71-годишен мъж от Пазарджик е задържан за палеж на лек автомобил БМВ в града. Той е установен по-малко от денонощие след подаването на сигнала, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Сигналът за горящата кола е подаден около 22:30 часа на 26 ноември в Районното управление. На място са изпратени екип на пожарната и полицейски автопатрули. При огледа е установено, че автомобилът е бил запален с помощта на картонени и хартиени изрезки.

БМВ-то, собственост на 36-годишна жена, е било паркирано на улица в Пазарджик. Съпругът на собственичката и негови съседи са успели да преместят колата на безопасно място. Така е предотвратен рискът огънят да се разпространи към жилищен блок. В непосредствена близост се намирали електрическо табло и съоръжение за разпределение на битова газ.

Мъжът е задържан за 24 часа

След извършения оглед и предприетите оперативно-издирвателни действия служители на сектор „Криминална полиция“ са установили заподозрения. По данни на полицията той е криминално проявен и осъждан, като има и предишни присъди с наказание „лишаване от свобода“.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в ареста на Районното управление в Пазарджик. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик. От полицията заявиха: „Работата по документирането на престъплението продължава.“

Случаят е поредният палеж на автомобил, съобщен в страната през последния месец. На 4 ноември Окръжният съд в Стара Загора остави в ареста 56-годишен мъж, обвинен, че е подпалил автомобил в Гълъбово, като огънят се е разпространил към къща и складова постройка. В края на октомври в Добрич беше задържана 61-годишна жена за палеж на автомобил.

Източници: bta.bg, dariknews.bg, tvdobrich.com