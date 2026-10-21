Илияна Йотова в Димитровград: Кампанията ни с Кирил Вълчев е кампания за България

Нашата кампания с Кирил Вълчев е кампания за България, за нашия български всеки ден, за всичко, което тревожи българите, за идеите на всяка българка и всеки българин. Искаме за България да се говори като за една от най-бързо проспериращите страни в Европа. Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова на среща с граждани в Димитровград заедно с кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев.

Йотова подчерта, че заради години на политическа нестабилност България е пропуснала много ползи. „Национални и европейски средства потънаха в схеми, толкова злоупотреби на гърба на българските граждани, изпразнени от държавност държавни институции. Всичко това приключи. Имаме нужда от общата работа на институциите, от волята и професионализма на правителството и мнозинството в Народното събрание, за да вървим напред“, посочи тя. Кандидатът за президент изрази увереност, че със сътрудничеството на институциите и всяка, спазвайки своите правомощия, държавата ще се върне там, където ѝ е мястото – да закриля своите граждани. Да се грижи за всички – възрастните хора, активните хора, младите хора.

„България има много възможности за развитие, те са оценени и от нашите партньори. През следващите години с нашата страна ще са свързани големите инфраструктурни, енергийни, дигитални проекти. Неслучайно догодина у нас ще се проведе среща на върха на Европейския съюз за свързаността“, заяви Илияна Йотова. Тя припомни, че страната е една от шестте, определени от Европейската комисия за създаването на гигафабрика за изкуствен интелект.

На срещата в Димитровград Йотова и Вълчев коментираха с гражданите и необходимостта от постигането на мир в Украйна и за осигуряването на безопасността в Черно море. „България трябва и може да има активна позиция – как виждаме развитието на европейския континент и архитектурата на сигурността. Отново ли ще строим стените? Или ще има нова Студена война? Отново ли ще обречем децата си на враждебен свят? Не! Аз работя за Европа, каквато я виждаха нейните създатели – проект на мира, който се роди след Втората световна война“, изтъкна Илияна Йотова.