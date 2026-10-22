Кметът на Кърджали е задържан

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е задържан тази сутрин, потвърдиха официално от пресцентъра на ДПС за NOVA. Полицейски служители влезли в сградата на Общината и отвели Мюмюн. Униформени се отправили и към дома на кмета.

Задържането идва пет месеца след като Ерол Мюмюн беше отведен с полицейски конвой от Общината до Областната дирекция на МВР за разпит.

Към момента няма допълнителна информация за причините за задържането.