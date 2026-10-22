Кметът на Кърджали е задържан

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е задържан тази сутрин, потвърдиха официално от пресцентъра на ДПС за NOVA. Полицейски служители влезли в сградата на Общината и отвели Мюмюн. Униформени се отправили и към дома на кмета.
Задържането идва пет месеца след като Ерол Мюмюн беше отведен с полицейски конвой от Общината до Областната дирекция на МВР за разпит.
Към момента няма допълнителна информация за причините за задържането.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сега
Коментиран от #29
10:54 22.10.2026
2 Интересна работа
10:54 22.10.2026
3 Простьо
Коментиран от #72
10:55 22.10.2026
4 Някой си
10:55 22.10.2026
5 ПРОСТОТИИТЕ
10:55 22.10.2026
6 Милчо Лаков
Коментиран от #39
10:56 22.10.2026
7 данъкоплтец
10:57 22.10.2026
8 хъхъ
Старата сглобка на нов глас.
Коментиран от #43
11:01 22.10.2026
9 Изборите всеки с тубичка коноколит
Да ни питат първи с референдум дали искаме машини за гласуване, мен никой никога не ме е питал. Демокрация ли ще правим или ваксинозабивация?
Коментиран от #30, #46
11:04 22.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 баба Гинка
11:05 22.10.2026
12 Педро Поро
Коментиран от #23, #59
11:06 22.10.2026
13 Мюмюн
11:06 22.10.2026
14 ПРИБИРАЙ ИМА И ДРУГИ
11:08 22.10.2026
15 Панайотов
Коментиран от #19
11:08 22.10.2026
16 Боят настанап
11:08 22.10.2026
17 Ами сега
11:11 22.10.2026
18 Шиши атлантика демократ
11:13 22.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ккк
11:15 22.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ......-
Лъсна.
11:16 22.10.2026
29 И в допълнение
До коментар #1 от "Сега":Стъпка по стъпка и ще приключат Пеевската банда. Следващите стъпки са приключване на Тиквата Борисов и крадливата му клика.
11:16 22.10.2026
30 Боруна Лом
До коментар #9 от "Изборите всеки с тубичка коноколит":А НЯКОЙ ПИТА ЛИ ТЕ ЗА ЕВРОТО И НАТОТО?
11:17 22.10.2026
31 Браво на Радев
Коментиран от #54
11:18 22.10.2026
32 А50
Коментиран от #53
11:19 22.10.2026
33 Хохо Бохо
11:20 22.10.2026
34 АААА
Коментиран от #45
11:23 22.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 бай Иван
11:24 22.10.2026
37 Привет
11:26 22.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 1234
До коментар #6 от "Милчо Лаков":Много точно.....
11:27 22.10.2026
40 бай Иван
11:28 22.10.2026
41 Свинско с лахна
11:29 22.10.2026
42 Тея от Дпс
Коментиран от #48
11:30 22.10.2026
43 Шиши и Боко
До коментар #8 от "хъхъ":Гюров и Кандев са помаци от гоцеделчевско....
11:33 22.10.2026
44 Глупавата политика на простия генерал
11:33 22.10.2026
45 Да не описваш Максуда,
До коментар #34 от "АААА":махалата на патриота Костадинов?
11:34 22.10.2026
46 0407
До коментар #9 от "Изборите всеки с тубичка коноколит":кой си ти..аз ...и другите да ни питат.......
11:35 22.10.2026
47 Спиро
11:36 22.10.2026
48 Не е настъпил
До коментар #42 от "Тея от Дпс":За ДПС-то на ПраСун, и електоратът му Десети ноември 1989г. още не е настъпил - феодализъм и тотален болшевишки контрол .
11:36 22.10.2026
49 Кйхгфц
11:37 22.10.2026
50 оня с коня
11:40 22.10.2026
51 БРАВО ВСИЧКИ У
11:41 22.10.2026
52 Ами сега
11:44 22.10.2026
53 Всички сме от ДъПъСъ
До коментар #32 от "А50":С тоя "щит за хората от ДъПъСъ" ще отслабне и ще стане като щиглиц.Ха ха ха.
11:44 22.10.2026
54 Боруна Лом
До коментар #31 от "Браво на Радев":И зайчарника!
11:45 22.10.2026
55 БСТ
11:45 22.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 ЯСНОО ЩЕ ТРЯБВАТ
11:50 22.10.2026
58 Ванка
11:50 22.10.2026
59 Айде стига
До коментар #12 от "Педро Поро":Стига с тоя етнически конфликт бе-дето с него крадете безогледно вече 37г.Айде да видим като толкова се оправдавате и плашите хора колко е страшен.То когато ги преименуваха не стана-та сега ли?И къде е оня плешо дето чупи паметни плочи?Що като е толкова родолюбец не иде да срине Тюркян чучур?!
11:50 22.10.2026
60 Подкрепям МВР ДАНС ГДБОП
11:50 22.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Майчице свята
- Мамо, мамо искам да се оженя!
Майката:
- Браво дъще! Германците са богати хора! Как се казва?
Дъщерята:
- Мюмюн!
Майката:
- Как?
Дъщерята:
- Мюмюн ма мамо! Мюмюн!
11:54 22.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Аууууу
12:08 22.10.2026
68 Перо
12:08 22.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 оня с коня
12:17 22.10.2026
71 Хелоуин наближава
Тиквите ще са разполовени и ще станат на тиквеници а прасетата ще са на суджуци.
12:23 22.10.2026
72 Партокрация за законни далавери червени
До коментар #3 от "Простьо":3 Простьо
9611ОТГОВОР
Пеевски пее: Губя те бавно малко по малко...
-;-
Свинята както и онези с дадените им куфарчета нищо не губят, само мислят коя да бъде следващата законна далавера.
12:24 22.10.2026