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Кметът на Кърджали е задържан

Кметът на Кърджали е задържан

22 Октомври, 2026 10:52 3 088 72

  • ерол мюмюн-
  • кмет-
  • кърджали-
  • арест

Униформени се отправили и към дома на Ерол Мюмюн

Кметът на Кърджали е задържан - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е задържан тази сутрин, потвърдиха официално от пресцентъра на ДПС за NOVA. Полицейски служители влезли в сградата на Общината и отвели Мюмюн. Униформени се отправили и към дома на кмета.

Задържането идва пет месеца след като Ерол Мюмюн беше отведен с полицейски конвой от Общината до Областната дирекция на МВР за разпит.

Към момента няма допълнителна информация за причините за задържането.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сега

    118 9 Отговор
    тълпата на ДПС , барабар с боса им , към Кърджали ли ще се отправи ?

    Коментиран от #29

    10:54 22.10.2026

  • 2 Интересна работа

    29 30 Отговор
    Явно ДПС-то на "човеколюба" Пеевски трябва да гласува правилно за един турски ятаган, за да ги пуснат кметовете, дето са малко на топло.

    10:54 22.10.2026

  • 3 Простьо

    96 11 Отговор
    Пеевски пее: Губя те бавно малко по малко...

    Коментиран от #72

    10:55 22.10.2026

  • 4 Някой си

    95 6 Отговор
    Иначе голям гъзар се праскаше....

    10:55 22.10.2026

  • 5 ПРОСТОТИИТЕ

    16 76 Отговор
    НА ДЕМЕРДЖИЕВ И МАРИОНЕТКАТА МУ ЩЕРЬО МИЛЧЕВ.

    10:55 22.10.2026

  • 6 Милчо Лаков

    62 7 Отговор
    Удря Пеевски по фланга,за да го лиши от пароците....

    Коментиран от #39

    10:56 22.10.2026

  • 7 данъкоплтец

    79 5 Отговор
    Причината е ,че са ОПГ,което източва държавния бюджет , който сепълни от данъците на всички нас.

    10:57 22.10.2026

  • 8 хъхъ

    71 6 Отговор
    Пеевски щял да призове хората си да гласуват за Гюров.
    Старата сглобка на нов глас.

    Коментиран от #43

    11:01 22.10.2026

  • 9 Изборите всеки с тубичка коноколит

    17 20 Отговор
    Коноколит за повреждане на пъклената американска машинка за гласуване!
    Да ни питат първи с референдум дали искаме машини за гласуване, мен никой никога не ме е питал. Демокрация ли ще правим или ваксинозабивация?

    Коментиран от #30, #46

    11:04 22.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 баба Гинка

    43 3 Отговор
    Добър човек, винаги ме поздравяваше на турски.

    11:05 22.10.2026

  • 12 Педро Поро

    24 32 Отговор
    Като не става да ни набутат във войната в Украйна, сега някой много се старае да предизвика етнически конфликт. Някой много, ама много се старае в момента!

    Коментиран от #23, #59

    11:06 22.10.2026

  • 13 Мюмюн

    74 3 Отговор
    Абе, какво ви направи този честен човек? Той на обяд за по-малко от 1000€ НЕ сяда....., но и НЕ плаща

    11:06 22.10.2026

  • 14 ПРИБИРАЙ ИМА И ДРУГИ

    54 4 Отговор
    ЕДИН ФЕНОМЕН СА РАЗПИЩОЛИЛ В ДЪРЖАВАТА А ЛЮБИЦ 13 ДА СИ СТОЙ В БАНКЯ И ДА ЧАКА ХАБЕР.ДОЙДИ ВРЕМИ ДАВИСЕ ПОТЪРСИ СМЕТКА УГОЕНИ МЛАДЕЖИ

    11:08 22.10.2026

  • 15 Панайотов

    75 3 Отговор
    Браво, разбийте мафията ГЕРБ-ДПС, която 20 години краде БЪЛГАРИТЕ !

    Коментиран от #19

    11:08 22.10.2026

  • 16 Боят настанап

    37 2 Отговор
    Тупкат сърца ни…

    11:08 22.10.2026

  • 17 Ами сега

    31 2 Отговор
    Куфарите,и......в имотите в Гърцията,пък има и комплекси да се дострояват.....поздрави от общината на Апосто..ла. СДС.Кра-..де...Ка..ба....ами сега.

    11:11 22.10.2026

  • 18 Шиши атлантика демократ

    48 2 Отговор
    Затвор за шиши крадеца

    11:13 22.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ккк

    38 3 Отговор
    ДПС- ДПСочквам 50 автобуса с ниско образовани пред парламента да защитават пълненето на сметките на дерибеите за сметка на всички данакоплатци

    11:15 22.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ......-

    30 3 Отговор
    Феномена се бъзикаШЕ с мистър Кешш.
    Лъсна.

    11:16 22.10.2026

  • 29 И в допълнение

    49 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сега":

    Стъпка по стъпка и ще приключат Пеевската банда. Следващите стъпки са приключване на Тиквата Борисов и крадливата му клика.

    11:16 22.10.2026

  • 30 Боруна Лом

    23 3 Отговор

    До коментар #9 от "Изборите всеки с тубичка коноколит":

    А НЯКОЙ ПИТА ЛИ ТЕ ЗА ЕВРОТО И НАТОТО?

    11:17 22.10.2026

  • 31 Браво на Радев

    44 1 Отговор
    Закривай свинарника

    Коментиран от #54

    11:18 22.10.2026

  • 32 А50

    46 0 Отговор
    Лелее, Шиши ще се разкъса да обикаля полицейските управления да протестира и защитава ятаците си

    Коментиран от #53

    11:19 22.10.2026

  • 33 Хохо Бохо

    29 0 Отговор
    За коледа ще има домус по пандисчийски. Йотова ще поздрави населението и ще черпи с домус

    11:20 22.10.2026

  • 34 АААА

    35 2 Отговор
    Ако случайно не знаете по БНР Кърджали между 7 и 8 сутринта и после вечерта се дънят маанета и кючеци и се говори на турски. ТОВА Е ПОЗОР.

    Коментиран от #45

    11:23 22.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 бай Иван

    31 3 Отговор
    А Софийския кога. Гледам едни 18 автобуси купени от една авто морга за по 9 900 евра и продадени на Столична община с надценка 800 процента. Та да питам кога ще го изведът с белезници под украинското знаме ?

    11:24 22.10.2026

  • 37 Привет

    16 0 Отговор
    От Па..вел Баня.....къде са куфа...рите.

    11:26 22.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 1234

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Милчо Лаков":

    Много точно.....

    11:27 22.10.2026

  • 40 бай Иван

    25 0 Отговор
    Днеска Шиши е пак под нова самоличност . Вчера беше "ревански" в пряк и преносен смисъл днес е Мюмюн. Утре как ще се казва е пълна загадка? ГДБОП му дали списък с имена да си избира като по възродителния процес.

    11:28 22.10.2026

  • 41 Свинско с лахна

    13 0 Отговор
    За ората лютеница орце

    11:29 22.10.2026

  • 42 Тея от Дпс

    22 1 Отговор
    Са като свински черва!

    Коментиран от #48

    11:30 22.10.2026

  • 43 Шиши и Боко

    13 3 Отговор

    До коментар #8 от "хъхъ":

    Гюров и Кандев са помаци от гоцеделчевско....

    11:33 22.10.2026

  • 44 Глупавата политика на простия генерал

    3 14 Отговор
    ще създаде проблеми, които няма да успее да реши. Предизборното преследване на турци и помаци може и да измъкне някой глас от Костя Копейкин, но може да ни върне в годините на турските атентати.

    11:33 22.10.2026

  • 45 Да не описваш Максуда,

    6 4 Отговор

    До коментар #34 от "АААА":

    махалата на патриота Костадинов?

    11:34 22.10.2026

  • 46 0407

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Изборите всеки с тубичка коноколит":

    кой си ти..аз ...и другите да ни питат.......

    11:35 22.10.2026

  • 47 Спиро

    7 1 Отговор
    На снимката ми изглежда невинен..

    11:36 22.10.2026

  • 48 Не е настъпил

    6 1 Отговор

    До коментар #42 от "Тея от Дпс":

    За ДПС-то на ПраСун, и електоратът му Десети ноември 1989г. още не е настъпил - феодализъм и тотален болшевишки контрол .

    11:36 22.10.2026

  • 49 Кйхгфц

    7 3 Отговор
    Кашля неправилно, затова е задържан.

    11:37 22.10.2026

  • 50 оня с коня

    6 2 Отговор
    Тия дни "Кметовете" на НН-друата на ГРОБ.После РОТАЦИЯ през две седмици.

    11:40 22.10.2026

  • 51 БРАВО ВСИЧКИ У

    13 1 Отговор
    Кауша. Но винаги със доказателства и истината. Започвайте и герберите те са дори по големите крадци.

    11:41 22.10.2026

  • 52 Ами сега

    12 1 Отговор
    Кочината се тресе от страх

    11:44 22.10.2026

  • 53 Всички сме от ДъПъСъ

    7 1 Отговор

    До коментар #32 от "А50":

    С тоя "щит за хората от ДъПъСъ" ще отслабне и ще стане като щиглиц.Ха ха ха.

    11:44 22.10.2026

  • 54 Боруна Лом

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "Браво на Радев":

    И зайчарника!

    11:45 22.10.2026

  • 55 БСТ

    7 1 Отговор
    Радев ги подкара ДПС тата евала ! Следва бойчето и кокорчето .

    11:45 22.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ЯСНОО ЩЕ ТРЯБВАТ

    7 0 Отговор
    ГОЛЕМИ ЗАПАСИ СЪС ПУКАНКИ РАКИЯ И КИСЕЛИ КРАСТАВИЧКИ. БОЯТ НАСТАВА ТУПКАТ СЪРЦА НИ. И ДАНО ДА НЕ Е ПОРЕДНИЯТ БЛЪФ.

    11:50 22.10.2026

  • 58 Ванка

    8 1 Отговор
    Всички около ШИШИ свинята в централният.

    11:50 22.10.2026

  • 59 Айде стига

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Педро Поро":

    Стига с тоя етнически конфликт бе-дето с него крадете безогледно вече 37г.Айде да видим като толкова се оправдавате и плашите хора колко е страшен.То когато ги преименуваха не стана-та сега ли?И къде е оня плешо дето чупи паметни плочи?Що като е толкова родолюбец не иде да срине Тюркян чучур?!

    11:50 22.10.2026

  • 60 Подкрепям МВР ДАНС ГДБОП

    8 1 Отговор
    Така така. Само така. Всеки алчен бандит в затвора. Не само изпълнителите. Наредителите и разпределите също. Както и съединителите. Всички корумпирани бутала от край до край на топло!

    11:50 22.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Майчице свята

    2 1 Отговор
    От Германия едно момиче звъни на майка си:
    - Мамо, мамо искам да се оженя!
    Майката:
    - Браво дъще! Германците са богати хора! Как се казва?
    Дъщерята:
    - Мюмюн!
    Майката:
    - Как?
    Дъщерята:
    - Мюмюн ма мамо! Мюмюн!

    11:54 22.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Аууууу

    1 0 Отговор
    Както би казал онзи некохерентен неграмотник оглавявал ДПС - не мозе да баде.

    12:08 22.10.2026

  • 68 Перо

    1 1 Отговор
    Демерджиев е най-глупавия министър на МВР за всички времена! Ако имаше бегла представа /не диплома/ от международно право и търговия, нямаше да разбере по трудния начин, че Пеевски си е вързал гащите! И американците го видяха що за стока е! Не можа да се подмаже на Радев, сега е решил да удари дебелия, чрез неговите кметове!

    12:08 22.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 оня с коня

    1 0 Отговор
    Кочината и Зайчарника се тресът от страх.Радев подкарвай ги по "домова книга".

    12:17 22.10.2026

  • 71 Хелоуин наближава

    1 0 Отговор
    Не се маскирайте на Тикви и Прасета.Противопоказно за "правата и свободите "Ви.
    Тиквите ще са разполовени и ще станат на тиквеници а прасетата ще са на суджуци.

    12:23 22.10.2026

  • 72 Партокрация за законни далавери червени

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Простьо":

    3 Простьо
    9611ОТГОВОР
    Пеевски пее: Губя те бавно малко по малко...
    -;-
    Свинята както и онези с дадените им куфарчета нищо не губят, само мислят коя да бъде следващата законна далавера.

    12:24 22.10.2026

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