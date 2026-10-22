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ВАС окончателно потвърди избора на „Чиста София“

ВАС окончателно потвърди избора на „Чиста София“

22 Октомври, 2026 12:19 529 0

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Решението засяга договора за чистота в районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“. Съдът остави в сила решението на КЗК и осъди жалбоподателя да плати разноски

ВАС окончателно потвърди избора на „Чиста София“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Върховният административен съд окончателно потвърди избора на „Чиста София“ ДЗЗД за изпълнител на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване в столичните райони „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“. Решението е постановено на 20 октомври 2026 г. по административно дело №8320/2026 и оставя в сила решението на Комисията за защита на конкуренцията от 6 август.

Делото е образувано по жалба на „Еко Ресурс-Р“ ООД срещу решението на кмета на Столична община от 11 май 2026 г., с което „Чиста София“ е определена за изпълнител на поръчката за Трета зона. ВАС приема, че процедурата чрез договаряне без предварително обявление е проведена законосъобразно и че не са допуснати нарушения при оценяването на офертите.

„Чиста София“ е класирана с 100 точки

В процедурата са участвали четири поканени кандидати. „Чиста София“ е класирана на първо място със 100 точки, следвана от „Еко Ресурс-Р“ с 73,43 точки и „Евро Импекс“ с 72,03 точки. Съдът посочва, че комисията на възложителя е приложила методиката за оценка и е изложила мотиви за действията си.

ВАС е отхвърлил като неоснователни възраженията на „Еко Ресурс-Р“, свързани с изискванията към участниците, представителството на членовете на консорциума, разрешителните за дейности с отпадъци и ценовото предложение на класирания на първо място кандидат. Решението е окончателно.

Съдът е осъдил „Еко Ресурс-Р“ да плати 8400 евро разноски на Столична община и 4800 евро на „Чиста София“.

Договорът вече се изпълнява

На практика съдебното решение потвърждава правното основание за избора на изпълнителя, който вече работи в трите района. Договорът с „Чиста София“ е подписан на 6 август 2026 г. в режим на предварително изпълнение, а от 7 август консорциумът пое изцяло дейностите по чистотата.

Договорът е за пет години, като цената за битовия отпадък е 134 евро на тон без ДДС. При подписването столичният кмет Васил Терзиев заяви: „Подписах тази седмица дългосрочния договор за трите района, с което слагаме край на месеци административен саботаж, поредица от съдебни жалби и опити градът да остане заложник на старите схеми“.

По данни на Столичната община операторът разполага със 17 специализирани камиона за битов отпадък и още 12 машини за миене, поддръжка и работа с едрогабаритни отпадъци. Работата му остава под контрола на Столичния инспекторат.

Източници: bta.bg


София / България
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