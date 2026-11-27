Изборът на член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите беше оспорен пред съда. Жалбата е подадена от Бойко Атанасов – следовател в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура и кандидат за член на кадровия орган.

Върховният касационен съд е образувал гражданско дело № 5124/2026 г. по съвместно разпореждане на председателя на ВКС Галина Захарова и изпълняващия функциите председател на ВАС Ваня Анчева. Предмет на делото е решението на Избирателната комисия, с което е обявен резултатът от избора, проведен на 21 ноември.

Петчленен състав ще провери законността на избора

Делото ще бъде разгледано от смесен състав, включващ трима съдии от ВКС и двама от ВАС. Чрез електронно разпределение са определени Десислава Добрева, Блага Иванова и Петя Шишкова от ВКС, както и Юлиян Киров и Иван Раденков от ВАС.

Производството е по реда на чл. 29н, ал. 4 във връзка с чл. 29г, ал. 4 от Закона за съдебната власт. Съдът трябва да се произнесе в седемдневен срок от подаването на жалбата, а решението на смесения състав е окончателно.

Петко Петков беше избран с 323 гласа

„Решението на Избирателната комисия, с което се обявява резултатът от избора, подлежи на обжалване в 7-дневен срок“, посочва Висшият съдебен съвет.

До съдебното оспорване се стигна след избор между двама кандидати – Петко Петков от Националната следствена служба и Бойко Атанасов от Следствения отдел на Софийската градска прокуратура. Право на глас имаха 453 следователи, а вота си са упражнили 378.

Петко Петков е получил 323 гласа и е обявен за избран. За Бойко Атанасов са подадени 40 гласа. Според публикуваните изборни данни действителните бюлетини са 363, а недействителните – 15. Изборът е попълнил последното място от професионалната квота в новия състав на ВСС.

Жалбата не променя сама по себе си обявения резултат. Дали изборът ще остане в сила ще зависи от решението на смесения състав на ВКС и ВАС.

Източници: btvnovinite.bg, nova.bg