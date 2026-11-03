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ВАС отмени частично решение на ЦИК за Радев
  Тема: Избори

ВАС отмени частично решение на ЦИК за Радев

3 Ноември, 2026 19:32 901 3

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Съдът отмени частта за препращането на сигнала до Сметната палата, но остави в сила извода, че премиерът не е извършил административно нарушение

ВАС отмени частично решение на ЦИК за Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върховният административен съд отмени частично решението на Централната избирателна комисия по сигнала на инициативния комитет, издигнал кандидат-президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Сигналът е свързан с публикувано на 26 октомври изявление на премиера Румен Радев в интернет страницата и във Facebook профила на Министерския съвет.

Инициативният комитет е посочил, че чрез разпространението на изказването в официални канали е използван неправомерно държавен административен ресурс в полза на кандидатурата на Илияна Йотова. ЦИК е изпратила тази част от сигнала на Сметната палата, а именно решението в тази му част е отменено от ВАС.

Съдът обаче е отхвърлил друга част от жалбата. Така остава в сила решението на ЦИК, че Румен Радев не е извършил административно нарушение с изказването си от 26 октомври. В решението на комисията случаят е описан като липса на „административно нарушение“ по линия на предизборна агитация.

Как започна спорът

Поводът е изявление на премиера, което според инициативния комитет е съдържало подкрепа за Илияна Йотова и е било разпространено чрез комуникационните канали на Министерския съвет. Подателите на сигнала са оспорили както самото съдържание, така и използването на официални държавни ресурси за публикуването му.

ЦИК е разгледала въпроса и е приела, че Румен Радев не е извършил нарушение, свързано с предизборна агитация. Отделно комисията е препратила на Сметната палата въпроса за евентуално използване на публичен административен ресурс.

Какво следва

С частичното решение ВАС разделя двете части на казуса: изводът за липса на административно нарушение остава в сила, докато съдебният контрол върху препращането на сигнала до Сметната палата е довел до отмяна на тази част от решението на ЦИК. В публикуваната информация не са посочени допълнителни действия или нов срок за произнасяне по случая.

Източници: bnrnews.bg, dariknews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Министъра

    6 0 Отговор
    Хаха посякаха Гюро и солистка Пендачанска.

    Коментиран от #2

    19:40 03.11.2026

  • 2 Оракъла

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Министъра":

    То цялата ППдерска партия отече у канала, ти само тях ли визираш

    19:41 03.11.2026

  • 3 Тази женица между двамата демократи

    0 0 Отговор
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    20:31 03.11.2026

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