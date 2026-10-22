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Общественият съвет настоява ЦИК да отмени печата на машинния вот

Общественият съвет настоява ЦИК да отмени печата на машинния вот

22 Октомври, 2026 13:35 429 7

  • цик-
  • печат-
  • машинен вот

От Съвета отчитат, че контролната разписка от машинното гласуване не е идентична с хартиената бюлетина

Общественият съвет настоява ЦИК да отмени печата на машинния вот - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Настояваме Централната избирателна комисия (ЦИК) да преразгледа необходимостта от поставяне на печат върху контролните разписки от машинното гласуване и да предприеме действия за отпадане на това изискване, съобщиха от Обществения съвет към ЦИК. Смятаме, че тази допълнителна процедура не допринася за сигурността на вота, но създава предпоставки за забавяне на гласуването, затруднения в работата на секционните избирателни комисии и ненужно усложняване на изборния процес, допълниха от Обществения съвет към ЦИК.

От Съвета отчитат, че контролната разписка от машинното гласуване не е идентична с хартиената бюлетина. Тя се генерира и отпечатва от техническото устройство, като машинното гласуване включва и други механизми за контрол и защита (като специализирана хартия с допълнителни защити, доставена от печатницата на БНБ, QR код, хешкод, номер
на машинното устройство и пр.), предназначени да гарантират достоверността и отчетността на подадения вот. В този смисъл механичното пренасяне на изискването за поставяне на печат от хартиеното към машинното гласуване не представлява допълнителна гаранция за сигурност.

Докато конкретната полза от поставянето на печат остава съмнителна, то със сигурност се създава не просто риск, а реална възможност за разкриване на тайната на вота. На предишни избори стана ясно, че поради спецификите на хартията и големината на шрифта, при поставянето на печат се създава предпоставка отбелязаният вот да стане видим за членовете на СИК, посочиха от Обществения съвет към ЦИК.

Оттам допълниха, че тази допълнителна процедура може да доведе и до евентуално разгъване на разписката и добавеното в последния момент действие с разписката създава ненужна предпоставка за нарушаване на тайната на гласуването.

На заседание на 20 октомври ЦИК прие изменение в методическите указания за работата на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за президент и вицепрезидент. Според приетите промени СИК ще бъдат задължени да поставят печати върху разписките от машинното гласуване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 разбираемо е

    3 1 Отговор
    че не искат балотаж..
    Радев Утре направо да е назначава и готово. Какви са тези театри

    13:39 22.10.2026

  • 2 Ма как така?

    4 1 Отговор
    Искаме си печата!

    13:39 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трол

    0 0 Отговор
    Утре ще го отменят, но вдругиден ще го въведат пак.

    13:47 22.10.2026

  • 5 Предполагам че всеки може да си направи

    3 0 Отговор
    Какъвто си иска печат и каквито си иска бюлетини и да си ги внесе готови.

    13:48 22.10.2026

  • 6 до съвета

    3 0 Отговор
    Този съвет вместо да следи за честността на вота, следи за обратното - за неговото манипулиране. Този печат гарантира, че гласовете, въведени в машината, и това, което е в урната, са едно и също нещо и няма подмяна на вота. Без такъв печат дори съдът утре да установи 100% разминаване, всеки ще каже - това са някакви хартийки, а не документи. Забавянето ще е една секунда, не повече. Какви са тия екземпляри от този съвет - не знам?

    13:53 22.10.2026

  • 7 Анонимен

    0 0 Отговор
    Тия наред ли са? QR код, хешкод, номер на машинното устройство не са никаква защита. А машината вече записва редът на гласуване, комисията знае кой в какъв ред е гласувал - тайната на вота я няма откакто има машини.

    14:08 22.10.2026

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