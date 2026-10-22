5 нарушения в магазини за парфюми в София само за ден

5 нарушения в магазини за парфюми и козметика установиха инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол“ (ГДФК) в НАП. Проверките са извършени в рамките на един ден в 10 обекта в София. Констатираните нередности са свързани с отчитането на продажбите и касовата отчетност – неиздаване на фискален бон, липса на задължителни реквизити в касовите бележки, разлика между фактическата касова наличност и отчетените чрез фискалното устройство суми, както и липса на кочан с касови бележки.

Две от извършените проверки са включвали пълна инвентаризация на стоките, седем са осъществени в търговски обекти, а една е започнала с онлайн поръчка. Контролните действия по нея продължават.

Проверките на НАП са насочени към спазването на данъчното и осигурителното законодателство, правилното отчитане на приходите и предотвратяването на нарушения при търговията на дребно.

НАП напомня на потребителите да изискват фискален бон при всяка покупка. Те могат да проверяват издадените им касови бележки чрез мобилното приложение – NRA Mobile. Чрез сканиране на QR кода върху бележката всеки клиент може да провери дали продажбата е отчетена коректно. Приложението е достъпно за безплатно изтегляне от App Store и Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или документи с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център на НАП – 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: [email protected].