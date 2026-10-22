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5 нарушения в магазини за парфюми в София само за ден

5 нарушения в магазини за парфюми в София само за ден

22 Октомври, 2026 14:24 1 056 5

  • нап-
  • нарушения-
  • касови бележки

Проверките на НАП са насочени към спазването на данъчното и осигурителното законодателство, правилното отчитане на приходите и предотвратяването на нарушения при търговията на дребно

5 нарушения в магазини за парфюми в София само за ден - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

5 нарушения в магазини за парфюми и козметика установиха инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол“ (ГДФК) в НАП. Проверките са извършени в рамките на един ден в 10 обекта в София. Констатираните нередности са свързани с отчитането на продажбите и касовата отчетност – неиздаване на фискален бон, липса на задължителни реквизити в касовите бележки, разлика между фактическата касова наличност и отчетените чрез фискалното устройство суми, както и липса на кочан с касови бележки.

Две от извършените проверки са включвали пълна инвентаризация на стоките, седем са осъществени в търговски обекти, а една е започнала с онлайн поръчка. Контролните действия по нея продължават.

Проверките на НАП са насочени към спазването на данъчното и осигурителното законодателство, правилното отчитане на приходите и предотвратяването на нарушения при търговията на дребно.

НАП напомня на потребителите да изискват фискален бон при всяка покупка. Те могат да проверяват издадените им касови бележки чрез мобилното приложение – NRA Mobile. Чрез сканиране на QR кода върху бележката всеки клиент може да провери дали продажбата е отчетена коректно. Приложението е достъпно за безплатно изтегляне от App Store и Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или документи с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център на НАП – 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: [email protected].


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 нямат топла вода

    4 1 Отговор
    и се пръскат повечко софянци

    14:26 22.10.2026

  • 2 чист българин

    3 0 Отговор
    В маалата всички се пръскаме с диор и овен.

    14:31 22.10.2026

  • 3 a в нарушения в магазини за ненужни и

    3 0 Отговор
    надути оскъпени общ поръчки що не търсите където са изчезнали милиарди
    а крадсците си ги харчар с кеф
    а дебнете пишман дюкянджии

    14:45 22.10.2026

  • 4 А бе

    2 0 Отговор
    като паркират автомобил в булгара и всички дават касови бележки но като няма а-л никой не дава

    14:50 22.10.2026

  • 5 Маша

    0 0 Отговор
    Моя Сериога ,с тройодеколон.Класика.

    15:30 22.10.2026

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