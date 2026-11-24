Националната агенция за приходите е продала над 2410 автомобила, отнети от шофьори, управлявали след употреба на алкохол или наркотици. Реализираните от публичните продажби приходи са близо 2,6 млн. евро.

Колите са били обявени в 956 публични продажби от септември 2023 г. до 31 октомври 2026 г. В 199 от случаите превозните средства са били съсобственост. Тогава другите съсобственици са платили половината от стойността на автомобила, за да го задържат.

Други 215 отнети в полза на държавата автомобили са предоставени на различни ведомства, а 109 са бракувани и унищожени.

Над 5400 коли са постъпили в НАП

Общо 5464 конфискувани превозни средства са подадени към НАП със съдебен акт от септември 2023 г. до края на октомври 2026 г. В различни етапи от подготовката за продажба и обявяването на търг са 2727 автомобила.

„Всеки от тези автомобили преминава през две законовоопределени фази“, посочват от НАП.

В първата се извършва документална проверка. Установява се дали върху автомобила има запори или принудителни административни мерки, проверяват се местонахождението и състоянието му, както и други обстоятелства, свързани с продажбата.

Към момента 732 автомобила са във втората фаза. При нея превозните средства се оценяват, преди да бъдат обявени на търг.

59 търга са насрочени през октомври

През октомври НАП е насрочила 59 публични търга за отнети автомобили. Обявите са публикувани в Портала за продажби на приходната агенция, където са посочени условията за участие, началните цени и сроковете за подаване на предложения.