Лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова обвини „прогресистите“, че чрез Националната агенция за приходите оказват натиск върху малкия и средния бизнес. По думите ѝ десетки компании са сигнализирали, че банковите им сметки са били запорирани без предупреждение, включително за малки задължения.

Нинова твърди, че на фирмите не се предоставя възможност да погасят доброволно задълженията си в законовия 7-дневен срок. Според нея обжалването на наложения запор не спира действието му.

„Това е гръбнакът на българската икономика. Те го чупят“, заяви Корнелия Нинова.

Тя посочи, че 96% от фирмите са микро-, малки и средни предприятия, и заяви, че вместо план за подкрепа на икономиката управляващите я „доубиват“. Нинова допълни, че именно малките и средните предприятия могат да изтеглят икономиката и заслужават подкрепа.

Какъв е срокът за доброволно плащане

НАП посочва, че образуването на изпълнително дело започва със съобщение за доброволно изпълнение. След получаването му длъжникът разполага със 7 дни, за да плати задължението си доброволно. В съобщението трябва да бъдат посочени размерът на дълга, основанието за него и действията, които могат да бъдат предприети при неплащане.

Според приходната агенция след изтичането на този срок публичният изпълнител може да пристъпи към принудително изпълнение, включително чрез запор или друга обезпечителна мярка.

В изявлението си Нинова поставя под въпрос начина, по който тази процедура се прилага спрямо компаниите. Тя не посочи конкретни фирми, размери на задълженията или документи по отделни случаи.

Източници: focus-news.net