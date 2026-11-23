НАП е установила нарушения във всички осем проверени щанда на коледни базари в София. Инспекциите са извършени от служители на Главна дирекция „Фискален контрол“ пред НДК, на Немския базар в Градската градина и на базара в ж.к. „Младост“. Установени са общо осем нарушения, съобщи БНТ.

Най-често не са издавани касови бележки

В три от проверените обекти не са издадени касови бележки. В два щанда инспекторите са открили разминаване между сумите, маркирани на фискалното устройство, и наличностите в касата.

В отделни обекти са установени и други нарушения. На един щанд липсвали задължителните наименование и адрес на търговеца, в друг се издавали касови бележки без всички изискуеми реквизити, а в трети липсвали документи за регистрацията на фискалното устройство.

За неиздаването на касова бележка и за разминаване между касовата наличност и маркираните суми може да бъде наложена административната мярка „запечатване на обект“.

Сигнали се подават и чрез приложението NRA Mobile

От НАП напомнят, че клиентите могат да проверяват отчетените покупки чрез приложението NRA Mobile, което сканира QR кода върху касовата бележка. Приложението е достъпно за телефони с операционни системи iOS и Android.

„Потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците.“

Сигнали за неиздадени касови бележки, фалшиви платежни документи, липсващи реквизити и други данъчни или осигурителни нарушения се приемат на телефон 0700 18 700 и на електронна поща [email protected].

Източници: bntnews.bg